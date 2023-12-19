Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clássico da ceia

Conheça receitas de pernil assado para a ceia de Natal

HZ sugere desde opções simples até preparações incrementadas com cerveja e molho de abacaxi para as festas de fim de ano
Portal Edicase

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 15:22

Imagem Edicase Brasil
Pernil simples  Crédito: Shutterstock
A ceia de Natal é um momento especial para reunir a família, trocar presentes e apreciar uma deliciosa refeição. Para isso, é importante pensar em um cardápio que agrade a todos os gostos, e um clássico que não pode faltar é o pernil.
Essa carne de porco pode ser preparada de diferentes formas e combinada a diversos ingredientes para incrementar o sabor. Por isso, selecionamos 4 receitas de pernil para você preparar e deixar a sua ceia ainda mais gostosa. Confira!

PERNIL ASSADO SIMPLES

Ingredientes:

  • 3 kg de pernil suíno
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • Suco de 4 limões
  • 1/2 xícara de chá de mostarda
  • 1/2 maço de cheiro-verde
  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto
  • Óleo para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o pernil e faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Reserve. Em um liquidificador, coloque o alho, a cebola, o suco de limão, a mostarda, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma pasta. Após, espalhe a mistura sobre o pernil e cubra com um plástico filme. Leve à geladeira por seis horas.
Em seguida, retire o pernil da geladeira e deixe em temperatura ambiente. Unte uma assadeira com óleo, coloque o pernil, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora. Retire o papel e asse por mais 1 hora. Sirva em seguida.

PERNIL ASSADO COM MOLHO DE ABACAXI

Ingredientes:

  • Pernil: 
  • 4 kg de pernil suíno desossado
  • 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco
  • 3 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 folhas de louro
  • 3 cravos-da-índia
  • 1 canela em pau
  • 5 grãos de pimenta-do-reino
  • 2 colheres de sopa de sal
  • Azeite a gosto
  • Molho: 
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 1/2 colher de sopa de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Montagem: 
  • 1/2 abacaxi descascado e cortado em rodelas

Modo de preparo:

Pernil: em um liquidificador, coloque o abacaxi e o vinho branco e bata até obter uma consistência lisa. Reserve. Em uma assadeira, coloque o pernil, as cebolas, o alho, as folhas de louro, os cravos-da-índia, a canela e os grãos de pimenta-do-reino. Regue o pernil com metade do suco de abacaxi reservado, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas, virando a carne para todos os lados absorverem o suco. Após, retire o pernil da geladeira e deixe em temperatura ambiente.
Transfira o pernil, a cebola e o alho para uma assadeira, descarte a canela, as folhas de louro, os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e reserve o suco de abacaxi. Seque o pernil com um papel-toalha e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Tempere com sal e regue com azeite. Cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 3 horas e 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio, acrescente as rodelas de abacaxi, aumente a temperatura para 240ºC e leve novamente ao forno até a pele ficar crocante.
Molho: em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 3 minutos. Junte o mel e a farinha de trigo e mexa por 3 minutos. Regue a mistura com o restante do suco de abacaxi e misture bem. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, depois que começar a ferver. Em seguida, desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue o pernil com o molho e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pernil com batata Crédito: Shutterstock

PERNIL ASSADO COM BATATA

Ingredientes:

  • 1 kg pernil suíno
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 5 colheres de sopa de azeite
  • 1 maço de alecrim picado
  • 10 batatas descascadas e cortadas em rodelas

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino, o caldo de carne, o azeite, o alecrim e misture bem. Reserve. Em uma assadeira, coloque o pernil e, com a ajuda de uma faca, faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Passe a mistura reservada sobre o pernil, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, retire o plástico, cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura alta por 1 hora. Após, acrescente as batatas e leve ao forno por mais 1 hora. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

PERNIL ASSADO COM CERVEJA

Ingredientes:

  • Pernil: 
  • 2 kg de pernil suíno desossado
  • 100g de bacon cortado em cubos
  • 100g de ameixa-preta sem caroço
  • Molho: 
  • 269 ml de cerveja
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sobremesa de sal

Modo de preparo:

Molho: em um liquidificador, coloque a cerveja, a cebola, o alho, o açúcar e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Pernil: em uma assadeira, coloque o pernil e faça cortes diagonais na pele, formando losangos. Regue o pernil com o molho e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 6 horas. Após, retire da geladeira e deixe em temperatura ambiente. Recheie os furos do pernil com bacon e ameixa. Cubra a carne com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Em seguida, retire o papel-alumínio e asse por mais 1 hora. Sirva em seguida.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Natal Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados