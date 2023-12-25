Confira 3 receitas fáceis para aproveitar sobras da ceia

Refogue a cebola e o alho no azeite.

Junte as carnes, o molho de tomate, a pimenta dedo-de-moça, a salsa, a cebolinha e o caldo.

Deixe cozinhar um pouco e, em seguida, junte o arroz e aqueça. O arroz deve ficar úmido. Se achar necessário, junte um pouco mais de caldo.

Acerte o tempero e misture a couve.