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Confira 3 receitas fáceis para aproveitar sobras da ceia

Chef Juarez Campos ensina a preparar pratos com bacalhau, lombo e frango que servem até quatro pessoas no almoço de Natal
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 06:00

Depois do Natal, bate a dúvida: comer o que sobrou da ceia ou transformar os remanescentes em novos pratos para o tradicional almoço de 25 de dezembro?
Se você escolheu a segunda opção, já pode se inspirar nas receitas que o chef Juarez Campos ensina no vídeo abaixo: Bacalhau Espiritual, arroz "amineirado" de lombo com couve e Frango à Francesa. Confira!

BACALHAU ESPIRITUAL

Ingredientes:

  • Rendimento: 10 porções
  • 800g de bacalhau dessalgado, aferventado por 10 minutos e desfiado
  • 1 cebola grande picada
  • 1 cenoura grande ralada grossa
  • 6 dentes de alho grandes picadinhos
  • 6 tomates sem pele e sem sementes picados
  • 2 colheres (sopa) de salsa picadinha
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picadinha
  • 1 xícara de azeite português
  • 1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional)
  • 1 xícara de palmito picado (opcional)
  • 1 colher (chá) de colorau
  • 4 xicaras de molho branco (béchamel)
  • Farinha de rosca
  • Parmesão ralado
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino branca a gosto
Bacalhau espiritual preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
Bacalhau cremoso vai ao forno para gratinar Crédito: Vitor Jubini

Modo de preparo:

  1. Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite. 
  2. Junte a cenoura, o tomate, o palmito, a salsa, a cebolinha e refogue. 
  3. Adicione o bacalhau e, se necessário, um pouco de água da fervura dele. Refogue. 
  4. Junte metade do molho branco, o presunto, duas colheres (sopa) de parmesão ralado e misture bem. Verifique o tempero.
  • Montagem: coloque o creme em um refratário e cubra com o restante do molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, a farinha de rosca. Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno preaquecido a 250º C para gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz com brócolis.

ARROZ DE LOMBO COM COUVE 

  • Rendimento: 4 porções
  • 2 xícaras de arroz pronto
  • 1 xícara de sobra de lombo (pode ser de tender ou de pernil assado cortado em cubos)
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de molho de tomate
  • 1/4 de pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picada
  • 1 xícara de caldo de frango ou de legumes
  • Meio maço de couve cortada em tirinhas
  • 4 ovos fritos com gema mole
  • Azeite 
Arroz de lombo com couve a cavalo preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
Uma dica é finalizar o arroz com ovo frito de gema mole Crédito: Vitor Jubini

Modo de preparo:

  1. Refogue a cebola e o alho no azeite. 
  2. Junte as carnes, o molho de tomate, a pimenta dedo-de-moça, a salsa, a cebolinha e o caldo. 
  3. Deixe cozinhar um pouco e, em seguida, junte o arroz e aqueça. O arroz deve ficar úmido. Se achar necessário, junte um pouco mais de caldo. 
  4. Acerte o tempero e misture a couve. 
  5. Sirva com um ovo frito por cima do arroz.

FRANGO À FRANCESA

Ingredientes:

  • Rendimento: 4 porções
  • 2 peitos de frango desossados, cozidos e desfiados
  • 100g de ervilhas frescas
  • 2 cebolas médias fatiadas finas em meia lua
  • 200g de presunto cortado em tirinhas
  • Batata palha
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino
Frango à francesa preparado pelo Chef Juarez Campos com sobras da ceia de natal
O Frango à Francesa é uma receita brasileira com toque crocante Crédito: Vitor Jubini

Modo de preparo:

  1. À parte, doure as cebolas em duas colheres de sopa de manteiga. 
  2. Em seguida, junte as ervilhas, o presunto, o frango e refogue. 
  3. Junte as batatas palha e aqueça. 
  4. Sirva acompanhado de arroz com salsa.

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