5 receitas de biscoitos natalinos fáceis de fazer

Chegou aquele momento do ano em que as luzes brilham, a música enche o coração e o cheiro de Natal começa a tomar conta de tudo. E sabe o que combina perfeitamente com isso? Biscoitos natalinos! Além de deliciosos, são superdivertidos de preparar e podem se tornar o presente perfeito ou um mimo na ceia.
Por isso, a seguir, descubra 5 receitas práticas e incríveis que vão deixar o Natal ainda mais doce e especial!
Biscoitos decorados com glacê
Ingredientes:
Biscoitos
- 200 g de manteiga sem sal
- 150 g de açúcar refinado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 ovo
- 300 g de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- Farinha de trigo para enfarinhar
Glacê
- 3 claras de ovo
- 500 g de açúcar de confeiteiro peneirado
- 1 colher de chá de suco de limão
- Corantes alimentícios nas cores desejadas (vermelho, verde, branco etc.) a gosto
Modo de preparo:
Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme claro e fofo. Adicione a essência de baunilha e o ovo, misturando bem. Em outra tigela, peneire a farinha de trigo, o fermento, o sal, a canela e o gengibre. Aos poucos, incorpore os ingredientes secos na mistura de manteiga até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora.
Abra a massa com um rolo em uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo até atingir cerca de 4 mm de espessura. Use cortadores em formatos natalinos (árvores, renas, bonecos de gengibre, Papai Noel, bengalas etc.) para cortar a massa. Em seguida, transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, retire do forno e deixe esfriar completamente antes de decorar.
Em uma batedeira, bata as claras com o suco de limão até espumar. Aos poucos, adicione o açúcar de confeiteiro, batendo até obter um glacê espesso e brilhante. Divida o glacê em tigelas separadas e adicione os corantes alimentícios para criar as cores desejadas. Transfira o glacê para sacos de confeitar com bicos finos para facilitar a decoração.
Use o glacê para contornar os biscoitos e criar detalhes como árvores decoradas, renas, bonecos e Papai Noel. Deixe o glacê secar completamente antes de armazenar ou servir.
Biscoitos de amêndoas e mel
Ingredientes:
- 100 g de manteiga sem sal
- 80 g de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 ovo
- 200 g de farinha de trigo
- 100 g de farinha de amêndoas
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Amêndoas laminadas para decorar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar mascavo até obter um creme claro. Adicione o mel e o ovo, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, o fermento e o sal, misturando até obter uma massa homogênea. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora.
Depois, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em formatos simples (círculos ou estrelas). Decore com amêndoas laminadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos ou até os biscoitos dourarem levemente nas bordas. Deixe esfriar antes de servir.
Biscoitos de coco e leite condensado
Ingredientes:
- 200 g de coco ralado seco
- 395 g de leite condensado
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Coco ralado extra para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o coco ralado, o leite condensado, a farinha de trigo e a essência de baunilha até formar uma massa consistente. Com as mãos, molde pequenas bolinhas ou formatos simples, como meia-lua.
Disponha os biscoitos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e polvilhe com coco ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos ou até os biscoitos ficarem levemente dourados nas bordas. Deixe esfriar completamente antes de servir.
Biscoitos natalinos Linzer
Ingredientes:
- 200 g de manteiga sem sal
- 100 g de açúcar de confeiteiro
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 gema de ovo
- 300 g de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- Geleia de morango a gosto
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, bata a manteiga e o açúcar de confeiteiro até formar um creme claro e fofo. Adicione a essência de baunilha e a gema de ovo. Misture até incorporar bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o sal, mexendo até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.
Retire a massa da geladeira e abra com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, até atingir cerca de 3 mm de espessura. Use cortadores de biscoito em formatos natalinos (como estrelas, corações e sinos) para cortar a massa. Em metade dos biscoitos, faça um recorte menor no centro (usando um cortador menor ou a ponta de um bico de confeiteiro).
Transfira os biscoitos para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 8 a 10 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Depois, espalhe uma fina camada de geleia na parte inteira do biscoito. Cubra com a parte recortada e pressione levemente. Polvilhe açúcar de confeiteiro sobre os biscoitos montados e sirva.
Biscoitos com raspas de laranja e chocolate
Ingredientes:
- 200 g de manteiga sem sal
- 100 g de açúcar refinado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Raspas de 1 laranja
- 250 g de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- 200 g de chocolate meio amargo para decorar
- Farinha de trigo para enfarinhar superfície
Modo de preparo:
Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme fofo. Adicione as raspas de laranja e a essência de baunilha. Misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o sal aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em formatos natalinos simples (círculos, estrelas etc.). Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 8 a 10 minutos ou até dourar levemente.
Após, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas por 30 segundos e mergulhe metade de cada biscoito no chocolate derretido. Coloque-os sobre papel-manteiga para endurecer. Deixe o chocolate secar e sirva.