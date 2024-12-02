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5 receitas de biscoitos natalinos fáceis de fazer

Veja como preparar opções deliciosas e práticas para deixar o Natal mais doce
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 13:44

Biscoitos decorados com glacê (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Biscoitos decorados com glacê Crédito: New Africa | Shutterstock
Chegou aquele momento do ano em que as luzes brilham, a música enche o coração e o cheiro de Natal começa a tomar conta de tudo. E sabe o que combina perfeitamente com isso? Biscoitos natalinos! Além de deliciosos, são superdivertidos de preparar e podem se tornar o presente perfeito ou um mimo na ceia.
Por isso, a seguir, descubra 5 receitas práticas e incríveis que vão deixar o Natal ainda mais doce e especial!

Biscoitos decorados com glacê

Ingredientes:

Biscoitos
  • 200 g de manteiga sem sal
  • 150 g de açúcar refinado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 ovo
  • 300 g de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de gengibre em pó
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Glacê
  • 3 claras de ovo
  • 500 g de açúcar de confeiteiro peneirado
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Corantes alimentícios nas cores desejadas (vermelho, verde, branco etc.) a gosto

Modo de preparo:

Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até formar um creme claro e fofo. Adicione a essência de baunilha e o ovo, misturando bem. Em outra tigela, peneire a farinha de trigo, o fermento, o sal, a canela e o gengibre. Aos poucos, incorpore os ingredientes secos na mistura de manteiga até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora.
Abra a massa com um rolo em uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo até atingir cerca de 4 mm de espessura. Use cortadores em formatos natalinos (árvores, renas, bonecos de gengibre, Papai Noel, bengalas etc.) para cortar a massa. Em seguida, transfira-os para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, retire do forno e deixe esfriar completamente antes de decorar.
Em uma batedeira, bata as claras com o suco de limão até espumar. Aos poucos, adicione o açúcar de confeiteiro, batendo até obter um glacê espesso e brilhante. Divida o glacê em tigelas separadas e adicione os corantes alimentícios para criar as cores desejadas. Transfira o glacê para sacos de confeitar com bicos finos para facilitar a decoração.
Use o glacê para contornar os biscoitos e criar detalhes como árvores decoradas, renas, bonecos e Papai Noel. Deixe o glacê secar completamente antes de armazenar ou servir.

Biscoitos de amêndoas e mel

Ingredientes:

  • 100 g de manteiga sem sal
  • 80 g de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 ovo
  • 200 g de farinha de trigo
  • 100 g de farinha de amêndoas
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Amêndoas laminadas para decorar 
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar mascavo até obter um creme claro. Adicione o mel e o ovo, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, o fermento e o sal, misturando até obter uma massa homogênea. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora.
Depois, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em formatos simples (círculos ou estrelas). Decore com amêndoas laminadas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos ou até os biscoitos dourarem levemente nas bordas. Deixe esfriar antes de servir.

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Biscoitos de coco e leite condensado

Ingredientes:

  • 200 g de coco ralado seco
  • 395 g de leite condensado
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Coco ralado extra para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o coco ralado, o leite condensado, a farinha de trigo e a essência de baunilha até formar uma massa consistente. Com as mãos, molde pequenas bolinhas ou formatos simples, como meia-lua.
Disponha os biscoitos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e polvilhe com coco ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos ou até os biscoitos ficarem levemente dourados nas bordas. Deixe esfriar completamente antes de servir.
Biscoitos natalinos Linzer (Imagem: EllyGri | Shutterstock)
Biscoitos natalinos Linzer Crédito: EllyGri | Shutterstock

Biscoitos natalinos Linzer

Ingredientes:

  • 200 g de manteiga sem sal
  • 100 g de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 gema de ovo
  • 300 g de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • Geleia de morango a gosto
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, bata a manteiga e o açúcar de confeiteiro até formar um creme claro e fofo. Adicione a essência de baunilha e a gema de ovo. Misture até incorporar bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o sal, mexendo até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.
Retire a massa da geladeira e abra com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, até atingir cerca de 3 mm de espessura. Use cortadores de biscoito em formatos natalinos (como estrelas, corações e sinos) para cortar a massa. Em metade dos biscoitos, faça um recorte menor no centro (usando um cortador menor ou a ponta de um bico de confeiteiro).
Transfira os biscoitos para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 8 a 10 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Depois, espalhe uma fina camada de geleia na parte inteira do biscoito. Cubra com a parte recortada e pressione levemente. Polvilhe açúcar de confeiteiro sobre os biscoitos montados e sirva.

Biscoitos com raspas de laranja e chocolate

Ingredientes:

  • 200 g de manteiga sem sal
  • 100 g de açúcar refinado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Raspas de 1 laranja
  • 250 g de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • 200 g de chocolate meio amargo para decorar
  • Farinha de trigo para enfarinhar superfície

Modo de preparo:

Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme fofo. Adicione as raspas de laranja e a essência de baunilha. Misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o sal aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em formatos natalinos simples (círculos, estrelas etc.). Coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 8 a 10 minutos ou até dourar levemente.
Após, derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas por 30 segundos e mergulhe metade de cada biscoito no chocolate derretido. Coloque-os sobre papel-manteiga para endurecer. Deixe o chocolate secar e sirva.

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