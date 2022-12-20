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Biscoito de Natal: confira uma receita fácil e divertida

Típicas das festas de fim de ano, as doçuras coloridas são, além de gostosas, um bom passatempo para entreter a criançada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 06:00

Biscoitos decorados de Natal
Receita de biscoitos natalinos rende 60 porções Crédito: Nestlé/Divulgação
Assim como o panetone, os biscoitos decorados são uma doçura típica do Natal. Como a receita não é muito complexa. pode ser uma boa ideia chamar a criançada para ajudar na preparação.
Então, escolha cortadores com suas figuras preferidas, solte a criatividade e capriche nessa gostosura, porque o sucesso é garantido.  

BISCOITO DE NATAL

Rendimento: 60 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Para a massa:
  • 2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de amido de milho
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 ovo
  • 1 pote de iogurte integral
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • Meia colher (sopa) de canela em pó
  • Meia colher (sopa) de essência de baunilha
  • Meia colher (sopa) de raspas de limão
  • Para o glacê:
  • 1 colher (sopa) de leite integral
  • Meia xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
  • 2 gotas de essência de baunilha
  • Corante alimentício colorido
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.
  2. Deixe descansar por cerca de 20 minutos.
  3. Abra com espessura fina (cerca de 0,5 cm) sobre uma superfície enfarinhada.
  4. Com um cortador de biscoitos, corte no formato desejado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.
  5. Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que os biscoitos estejam secos e levemente dourados.
  6. Retire do forno e espere esfriar, enquanto prepara o glacê.
  7. Glacê: em um recipiente, misture bem o leite integral, o açúcar e a essência de baunilha.
  8. Separe porções e coloque gotas de corante alimentício de sua preferência.
  9. Espalhe o glacê sobre cada biscoito, fazendo a decoração desejada.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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