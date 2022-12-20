Biscoito de Natal: confira uma receita fácil e divertida

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.

Deixe descansar por cerca de 20 minutos.



Abra com espessura fina (cerca de 0,5 cm) sobre uma superfície enfarinhada.



Com um cortador de biscoitos, corte no formato desejado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.



Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que os biscoitos estejam secos e levemente dourados.



Retire do forno e espere esfriar, enquanto prepara o glacê.



Glacê: em um recipiente, misture bem o leite integral, o açúcar e a essência de baunilha.

Separe porções e coloque gotas de corante alimentício de sua preferência.

