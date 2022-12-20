Biscoito de Natal: confira uma receita fácil e divertida

Assim como o panetone, os biscoitos decorados são uma doçura típica do Natal. Como a receita não é muito complexa. pode ser uma boa ideia chamar a criançada para ajudar na preparação.
Então, escolha cortadores com suas figuras preferidas, solte a criatividade e capriche nessa gostosura, porque o sucesso é garantido.
BISCOITO DE NATAL
Rendimento: 60 porções
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de amido de milho
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 1 ovo
- 1 pote de iogurte integral
- Meia xícara (chá) de açúcar
- Meia colher (sopa) de canela em pó
- Meia colher (sopa) de essência de baunilha
- Meia colher (sopa) de raspas de limão
- Para o glacê:
- 1 colher (sopa) de leite integral
- Meia xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
- 2 gotas de essência de baunilha
- Corante alimentício colorido
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos.
- Deixe descansar por cerca de 20 minutos.
- Abra com espessura fina (cerca de 0,5 cm) sobre uma superfície enfarinhada.
- Com um cortador de biscoitos, corte no formato desejado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.
- Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que os biscoitos estejam secos e levemente dourados.
- Retire do forno e espere esfriar, enquanto prepara o glacê.
- Glacê: em um recipiente, misture bem o leite integral, o açúcar e a essência de baunilha.
- Separe porções e coloque gotas de corante alimentício de sua preferência.
- Espalhe o glacê sobre cada biscoito, fazendo a decoração desejada.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.