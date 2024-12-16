Como montar tábuas de queijos para servir nas festas de fim de ano

As tábuas de queijos ganham destaque nas festas de fim de ano, combinando sabor, praticidade e uma apresentação que impressiona.
Seja em uma versão mais simples ou em uma montagem elaborada, elas podem ser ajustadas ao perfil da ocasião, permitindo combinações versáteis e cheias de personalidade.
Mas, apesar da liberdade criativa, algumas orientações básicas podem ajudar a compor uma tábua que agrade a todos os paladares.
Pensando nisso, separamos seis dicas práticas para quem deseja montar uma tábua de queijos irresistível e garantir um toque especial nas celebrações deste fim de ano.
6 dicas para montar a tábua de queijos ideal para festas de fim de ano
1
Escolha a tábua ideal
O primeiro passo para montar uma tábua de frios é escolher a base, que pode ser retangular ou redonda, variando de tamanho conforme o número de convidados. Depois, é necessário selecionar os ingredientes, divididos em quatro categorias essenciais: queijos, acompanhamentos, molhos e extras.
2
Aposte na diversidade
Escolha queijos com texturas e sabores variados para compor a tábua. Parmigiano reggiano e grana padano são excelentes opções entre os queijos mais duros. Com textura granulosa e perfis distintos, o parmigiano é mais intenso, enquanto o grana padano é mais suave. Ambos possuem o selo DOP (Denominação de Origem Protegida), que garante qualidade e autenticidade. Para complementar, muçarela e creme de ricota também são boas escolhas.
3
Use cortes variados
Na hora de cortar os queijos, é importante seguir o formato adequado para facilitar a degustação. Queijos como o grana padano e o parmigiano reggiano, que têm a forma triangular, devem ser fatiados em lascas. A muçarela, com suas fatias quadradas, deve ser cortada em pedaços retangulares. Caso queira acrescentar queijos redondos, como brie e camembert, devem ser cortados em fatias triangulares, assim como os queijos em bola, como o gouda.
4
Crie contraste de texturas
Aposte em frutas frescas, como uvas, peras e figos, que combinam perfeitamente com queijos mais intensos. No entanto, frutas secas, como damascos e tâmaras, também são ótimas opções. Além disso, pães variados, como baguetes, ciabattas e grissinis, ajudam a criar contrastes de textura. Não se esqueça dos nuts, como nozes e amêndoas, que adicionam crocância e sabor.
5
Aprenda a organizar
Evite colocar alimentos com sabores fortes, como o Brie, perto de itens mais delicados, como pães. Organize os frios em um canto, os molhos no centro e os pães em outro lado, garantindo praticidade e uma apresentação atraente.
6
Harmonize as bebidas
O vinho é a opção clássica para acompanhar a tábua de frios, combinando bem com os queijos e petiscos. Cervejas artesanais e drinques também são boas alternativas, criando um equilíbrio de sabores e enriquecendo a experiência. Fonte: Galbani
Com informações da assessoria de imprensa da marca de queijos Galbani.