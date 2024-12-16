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Como montar tábuas de queijos para servir nas festas de fim de ano

Da escolha da base à harmonização com bebidas, aprenda a compor uma seleção imperdível para petiscar nas ceias de Natal e ano-novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 14:10

Como montar tábuas de queijos para servir nas festas de fim de ano
Seleção de queijos variados resulta em uma tábua perfeita para as festas Crédito: New Africa/Shutterstock
As tábuas de queijos ganham destaque nas festas de fim de ano, combinando sabor, praticidade e uma apresentação que impressiona.
Seja em uma versão mais simples ou em uma montagem elaborada, elas podem ser ajustadas ao perfil da ocasião, permitindo combinações versáteis e cheias de personalidade.
Mas, apesar da liberdade criativa, algumas orientações básicas podem ajudar a compor uma tábua que agrade a todos os paladares.

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Pensando nisso, separamos seis dicas práticas para quem deseja montar uma tábua de queijos irresistível e garantir um toque especial nas celebrações deste fim de ano.

6 dicas para montar a tábua de queijos ideal para festas de fim de ano

1

Escolha a tábua ideal

O primeiro passo para montar uma tábua de frios é escolher a base, que pode ser retangular ou redonda, variando de tamanho conforme o número de convidados. Depois, é necessário selecionar os ingredientes, divididos em quatro categorias essenciais: queijos, acompanhamentos, molhos e extras.

2

Aposte na diversidade

Escolha queijos com texturas e sabores variados para compor a tábua. Parmigiano reggiano e grana padano são excelentes opções entre os queijos mais duros. Com textura granulosa e perfis distintos, o parmigiano é mais intenso, enquanto o grana padano é mais suave. Ambos possuem o selo DOP (Denominação de Origem Protegida), que garante qualidade e autenticidade. Para complementar, muçarela e creme de ricota também são boas escolhas.

3

Use cortes variados

Na hora de cortar os queijos, é importante seguir o formato adequado para facilitar a degustação. Queijos como o grana padano e o parmigiano reggiano, que têm a forma triangular, devem ser fatiados em lascas. A muçarela, com suas fatias quadradas, deve ser cortada em pedaços retangulares. Caso queira acrescentar queijos redondos, como brie e camembert, devem ser cortados em fatias triangulares, assim como os queijos em bola, como o gouda.

4

Crie contraste de texturas

Aposte em frutas frescas, como uvas, peras e figos, que combinam perfeitamente com queijos mais intensos. No entanto, frutas secas, como damascos e tâmaras, também são ótimas opções. Além disso, pães variados, como baguetes, ciabattas e grissinis, ajudam a criar contrastes de textura. Não se esqueça dos nuts, como nozes e amêndoas, que adicionam crocância e sabor.

5

Aprenda a organizar

Evite colocar alimentos com sabores fortes, como o Brie, perto de itens mais delicados, como pães. Organize os frios em um canto, os molhos no centro e os pães em outro lado, garantindo praticidade e uma apresentação atraente.

6

Harmonize as bebidas

O vinho é a opção clássica para acompanhar a tábua de frios, combinando bem com os queijos e petiscos. Cervejas artesanais e drinques também são boas alternativas, criando um equilíbrio de sabores e enriquecendo a experiência. Fonte: Galbani
Com informações da assessoria de imprensa da marca de queijos Galbani. 

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