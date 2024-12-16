Como montar tábuas de queijos para servir nas festas de fim de ano

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Escolha a tábua ideal

O primeiro passo para montar uma tábua de frios é escolher a base, que pode ser retangular ou redonda, variando de tamanho conforme o número de convidados. Depois, é necessário selecionar os ingredientes, divididos em quatro categorias essenciais: queijos, acompanhamentos, molhos e extras.

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Aposte na diversidade

Escolha queijos com texturas e sabores variados para compor a tábua. Parmigiano reggiano e grana padano são excelentes opções entre os queijos mais duros. Com textura granulosa e perfis distintos, o parmigiano é mais intenso, enquanto o grana padano é mais suave. Ambos possuem o selo DOP (Denominação de Origem Protegida), que garante qualidade e autenticidade. Para complementar, muçarela e creme de ricota também são boas escolhas.



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Use cortes variados

Na hora de cortar os queijos, é importante seguir o formato adequado para facilitar a degustação. Queijos como o grana padano e o parmigiano reggiano, que têm a forma triangular, devem ser fatiados em lascas. A muçarela, com suas fatias quadradas, deve ser cortada em pedaços retangulares. Caso queira acrescentar queijos redondos, como brie e camembert, devem ser cortados em fatias triangulares, assim como os queijos em bola, como o gouda.



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Crie contraste de texturas

Aposte em frutas frescas, como uvas, peras e figos, que combinam perfeitamente com queijos mais intensos. No entanto, frutas secas, como damascos e tâmaras, também são ótimas opções. Além disso, pães variados, como baguetes, ciabattas e grissinis, ajudam a criar contrastes de textura. Não se esqueça dos nuts, como nozes e amêndoas, que adicionam crocância e sabor.



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Aprenda a organizar

Evite colocar alimentos com sabores fortes, como o Brie, perto de itens mais delicados, como pães. Organize os frios em um canto, os molhos no centro e os pães em outro lado, garantindo praticidade e uma apresentação atraente.



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Harmonize as bebidas