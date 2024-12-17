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Do peru à sobremesa

Saiba quais cervejas harmonizam com pratos da ceia de Natal

Sommelières Ana Paula Nicolino e Bruna Nunes sugerem 7 estilos da bebida para servir com receitas típicas de fim de ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 14:39

Saiba quais cervejas harmonizam com pratos da ceia de Natal
Saiba quais cervejas harmonizam com pratos da ceia de Natal Crédito: PBXStudio/Shutterstock
Nem só de vinhos ou espumantes se faz o brinde em uma ceia de Natal. A cerveja, bebida preferida dos brasileiros, também é uma opção para acompanhar os pratos típicos das festas de fim de ano.
Das mais suaves às mais intensas, as cervejas podem harmonizar perfeitamente com clássicos natalinos, como peru assadobacalhau e até com as sobremesas da temporada.
A seguir, as sommelières de cerveja Ana Paula Nicolino e Bruna Nunes, do Grupo Petrópolis, compartilham algumas dicas práticas para combinar comida e bebida e tornar a noite ainda mais especial. Confira as dicas:

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7 estilos de cerveja para harmonizar com pratos da ceia

  • Peru natalino - é a grande estrela em muitas ceias e uma ótima opção de rótulo para harmonizar é uma American Lager Puro Malte, pois a carbonatação e o amargor da cerveja contrastam com a gordura da ave, que, por sua vez, realça a nota maltada da cerveja. 
  • Tender - um dos assados mais tradicionais do Natal cai bem com cervejas do estilo American Pale Ale (APA) por conta das notas maltadas que elas apresentam e também pelo leve tostado e caramelo. Seu lúpulo americano com característica de frutas amarelas e cítricas, além de complementar o prato contrastam o amargor com a gordura, limpando o paladar. 
  • Costela assada - assim como na dica de harmonização com o tender, para contrastar com a gordura da costela, nada é melhor do que uma autêntica IPA, pois a bebida vai salientar as notas de caramelização e tosta do carne, levando à limpeza do paladar.

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  • Peixes suaves e bacalhau - a escolha da cerveja para o bacalhau (ou peixes de sabor mais marcante) é o estilo Blonde Ale, pois são cervejas mais intensas, de aroma e sabor mais complexos. Já os pescados suaves harmonizam com cervejas de trigo, por similaridade, pois ambos contêm intensidade de sabores suaves e o peixe tem umami, que realça os aromas característicos da cerveja de trigo.
  • Cardápio vegetariano - pratos feitos apenas com vegetais exigem rótulos mais suaves, como as cervejas de trigo, e para uma harmonização satisfatória é importante observar os complementos, como: grãos utilizados, molhos e quais vegetais compõem a receita.
  • Sobremesas - cerveja não combina só com churrasco ou petisco, mas também com sobremesas. Por exemplo: doces que contêm chocolate, como brownie e musse, caem bem com cervejas escuras por conta de suas notas torradas. Já as sobremesas com caramelo, como pudim, são ideiais para acompanhar cervejas do estilo Bock.
Com informações da assessoria de imprensa do Grupo Petrópolis.

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