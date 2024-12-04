6 receitas com bacalhau para o Natal

O bacalhau é um alimento que faz muito sucesso entre os brasileiros, principalmente no Natal. Mas essa é uma tradição antiga e que não surgiu no Brasil. Ela vem desde a Idade Média, quando o calendário cristão determinava um jejum obrigatório de qualquer tipo de carne nas festas católicas.
Desse modo, as pessoas começaram a comer o bacalhau. Por isso, esse ingrediente começou a fazer parte das ceias natalinas de várias famílias.
A seguir, confira seis receitas deliciosas com esse peixe para você aproveitar!
Bacalhoada
Ingredientes:
- 1 kg de batata descascada
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de azeitona preta
- Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Água
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as postas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água e deixe o bacalhau esfriar um pouco. Enquanto o bacalhau está morno, retire as espinhas e as peles. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, descasque os ovos e corte em rodelas. Reserve.
Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas sobre uma assadeira untada com azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Arrume o bacalhau sobre as batatas e decore com o ovo, o tomate, a cebola, a azeitona e os pimentões. Regue com azeite, polvilhe com sal e pimenta-do-reino e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Desligue o forno e sirva com cheiro-verde.
Bacalhau com natas
Ingredientes:
- 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de cheiro-verde
- 700 g de bacalhau em lascas cozido
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite a gosto
- 400 g de nata
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá da água do cozimento do bacalhau
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Óleo para fritar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as batatas e frite até dourar. Após, transfira para um refratário e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o cheiro-verde, o bacalhau , a pimenta-do-reino e o sal e refogue por mais 5 minutos. Depois, transfira o refogado para o mesmo refratário das batatas e misture delicadamente. Coloque a nata por cima, mexa para incorporar e reserve.
Na mesma panela que refogou o bacalhau, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo, a água do cozimento do bacalhau e o leite e misture bem. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje esse molho sobre o refratário com as batatas, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200ºC para gratinar. Sirva em seguida.
Escondidinho de bacalhau
Ingredientes:
- 500 g de bacalhau
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 folha de louro
- Salsinha, sal, pimenta-do-reino moída, azeite e noz-moscada em pó a gosto
- 1 cebola descascada e ralada
- 4 batatas descascadas e fatiadas
- 300 ml de creme de leite fresco
- 100 g de queijo muçarela cortado em fatias
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água, adicione o alho e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água, aguarde amornar e desfie o peixe. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a salsinha e o bacalhau e refogue por 3 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.
Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e, na mesma panela, amasse as batatas até formar um purê. Adicione o creme de leite, a noz-moscada e o sal e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, disponha o bacalhau e, por cima, coloque o purê. Espalhe as fatias de queijo sobre o escondidinho e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com bacalhau
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola descascada e ralada
- 300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- Suco de 1/2 limão
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- Sal a gosto
- 50 g de azeitonas pretas
- 50 g de azeitonas verdes
Modo de preparo:
Em uma travessa, coloque o grão-de-bico, a cebola, o bacalhau desfiado e o sal e misture bem. Acrescente o suco de limão e o azeite, mexa novamente e leve à geladeira por 2 horas antes de servir. Decore com as azeitonas e sirva em seguida.
Risoto de bacalhau
Ingredientes:
- 300 g dearroz arbóreo
- 400 g debacalhau em lascas dessalgado
- 4 colheres de sopa demanteiga
- 2 colheres de sopa deazeite
- 1/2 cebola descascada e ralada
- 1 folha delouro
- 100 ml devinho branco
- 1 l de caldo de peixe
- 3 tomates sem sementes e picados
- 50 g dequeijo parmesão ralado
- Sal, salsinhae ervas finas a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e os tomates e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque metade da manteiga com o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a folha de louro, as ervas finas e o arroz e refogue até o arroz começar a brilhar. Coloque o vinho branco e deixe reduzir. Aos poucos, acrescente o caldo de peixe, mexendo sempre. Após, adicione o bacalhau refogado com o tomate, retire a folha de louro e misture bem. Desligue o fogo e junte o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.
Fricassê de bacalhau
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 800 g de bacalhau desfiado e dessalgado
- 200 ml de creme de leite
- 200 g de requeijão
- 100 g de queijo parmesão fatiado
- 1/2 colher de sopa de noz-moscada moída
- 4 batatas descascadas e cortadas em tiras
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Retire a panela do fogo, junte o bacalhau, o creme de leite, o requeijão, metade do queijo, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, transfira a mistura para uma travessa, cubra com o restante do queijo e leve ao forno preaquecido a 180ºC para gratinar.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, coloque as batatas na panela e doure. Depois, retire o fricassê do forno, disponha as batatas sobre ele e sirva em seguida.