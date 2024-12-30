7 receitas de saladas para o ano-novo

Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba Crédito: DronG | Shutterstock

A virada do ano é um momento especial em que familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Esse tipo de comemoração fica ainda mais gostoso com a ceia. As saladas, por exemplo, podem ajudar a compor o cardápio da noite. Por isso, confira 7 receitas deliciosas para você inovar no ano-novo!

Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

100 g de queijo feta picado

Folhas de 1 maço de espinafre

2 beterrabas

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de molho de soja

Sal, broto de feijão e azeite a gosto

Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com azeite e sal. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas , cubra com água, junte o sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Em seguida, descasque as beterrabas e corte-as em pedaços. Coloque-as no recipiente com o grão-de-bico, adicione o queijo e o broto de feijão e misture delicadamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o suco de limão, o mel, o molho de soja e o azeite e misture. Deixe descansar por 30 minutos. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Salada verde com pera caramelizada e nozes

Ingredientes:

1 maço de rúcula

1 maço de alface-americana

2 peras cortadas em fatias finas

1/2 xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o açúcar mascavo e as fatias de pera e cozinhe até dourar levemente. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente. Junte as folhas, as nozes e o queijo gorgonzola e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de macarrão

Ingredientes:

500 g de macarrão tipo parafuso

1 xícara de chá de presunto cortado em cubos

1 xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos

1 tomate sem sementes e picado

3 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço e picadas

1 maço de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra a água. Em seguida, transfira para um recipiente, acrescente o presunto, o queijo, o tomate, as azeitonas, o azeite, o sal e o cheiro-verde e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de lentilha Crédito: Timolina | Shutterstock

Salada de lentilha

Ingredientes:

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e a cenoura e misture. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Junte o cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada caprese

Ingredientes:

4 tomates sem sementes e picados

200 g de queijo minas cortado em cubos

1 colher de sobremesa de vinagre branco

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de manjericão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os tomates e o queijo e misture. Adicione o vinagre branco e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de cuscuz marroquino

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de cuscuz marroquino

1/2 xícara de chá de água quente

1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos

1 pepino descascado e cortado em cubos

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 cenoura descascada e ralada

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o cuscuz e a água quente e hidrate por 8 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a cebola-roxa, o pepino, os tomates e a cenoura e misture. Acrescente o cuscuz reservado e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de frutas secas com rúcula e molho de laranja

Ingredientes:

1 maço de rúcula

1/2 xícara de chá de damascos secos e picados

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: