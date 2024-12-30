7 receitas de saladas para o ano-novo

A virada do ano é um momento especial em que familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Esse tipo de comemoração fica ainda mais gostoso com a ceia. As saladas, por exemplo, podem ajudar a compor o cardápio da noite. Por isso, confira 7 receitas deliciosas para você inovar no ano-novo!
Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 100 g de queijo feta picado
- Folhas de 1 maço de espinafre
- 2 beterrabas
- Suco de 1 laranja
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de molho de soja
- Sal, broto de feijão e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com azeite e sal. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas , cubra com água, junte o sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Em seguida, descasque as beterrabas e corte-as em pedaços. Coloque-as no recipiente com o grão-de-bico, adicione o queijo e o broto de feijão e misture delicadamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o suco de limão, o mel, o molho de soja e o azeite e misture. Deixe descansar por 30 minutos. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.
Salada verde com pera caramelizada e nozes
Ingredientes:
- 1 maço de rúcula
- 1 maço de alface-americana
- 2 peras cortadas em fatias finas
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o açúcar mascavo e as fatias de pera e cozinhe até dourar levemente. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente. Junte as folhas, as nozes e o queijo gorgonzola e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.
Salada de macarrão
Ingredientes:
- 500 g de macarrão tipo parafuso
- 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos
- 1 xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 3 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço e picadas
- 1 maço de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra a água. Em seguida, transfira para um recipiente, acrescente o presunto, o queijo, o tomate, as azeitonas, o azeite, o sal e o cheiro-verde e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Salada de lentilha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e a cenoura e misture. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Junte o cheiro-verde e sirva em seguida.
Salada caprese
Ingredientes:
- 4 tomates sem sementes e picados
- 200 g de queijo minas cortado em cubos
- 1 colher de sobremesa de vinagre branco
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/4 de xícara de chá de manjericão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os tomates e o queijo e misture. Adicione o vinagre branco e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Salada de cuscuz marroquino
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- 1 pepino descascado e cortado em cubos
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 1 cenoura descascada e ralada
- Azeite e sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o cuscuz e a água quente e hidrate por 8 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a cebola-roxa, o pepino, os tomates e a cenoura e misture. Acrescente o cuscuz reservado e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.
Salada de frutas secas com rúcula e molho de laranja
Ingredientes:
- 1 maço de rúcula
- 1/2 xícara de chá de damascos secos e picados
- 1/2 xícara de chá de uvas-passas
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas
- 1 maçã sem sementes e cortada em cubos
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque a rúcula em uma saladeira e acrescente os damascos, as uvas-passas, as amêndoas e a maçã e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.