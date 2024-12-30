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Comida saudável

7 receitas de saladas para o ano-novo

Comemore a chegada de 2025 com opções leves e deliciosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 13:19

Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba Crédito: DronG | Shutterstock
A virada do ano é um momento especial em que familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Esse tipo de comemoração fica ainda mais gostoso com a ceia. As saladas, por exemplo, podem ajudar a compor o cardápio da noite. Por isso, confira 7 receitas deliciosas para você inovar no ano-novo!

Salada de grão-de-bico com queijo e beterraba

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 100 g de queijo feta picado
  • Folhas de 1 maço de espinafre
  • 2 beterrabas
  • Suco de 1 laranja
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • Sal, broto de feijão e azeite a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e tempere com azeite e sal. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas , cubra com água, junte o sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por 6 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Em seguida, descasque as beterrabas e corte-as em pedaços. Coloque-as no recipiente com o grão-de-bico, adicione o queijo e o broto de feijão e misture delicadamente. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o suco de limão, o mel, o molho de soja e o azeite e misture. Deixe descansar por 30 minutos. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

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Salada verde com pera caramelizada e nozes

Ingredientes:

  • 1 maço de rúcula
  • 1 maço de alface-americana
  • 2 peras cortadas em fatias finas
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/4 de xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o açúcar mascavo e as fatias de pera e cozinhe até dourar levemente. Desligue o fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente. Junte as folhas, as nozes e o queijo gorgonzola e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de macarrão

Ingredientes:

  • 500 g de macarrão tipo parafuso
  • 1 xícara de chá de presunto cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 3 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço e picadas
  • 1 maço de cheiro-verde picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra a água. Em seguida, transfira para um recipiente, acrescente o presunto, o queijo, o tomate, as azeitonas, o azeite, o sal e o cheiro-verde e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Salada de lentilha (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Salada de lentilha Crédito: Timolina | Shutterstock

Salada de lentilha

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

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5 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e a cenoura e misture. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Junte o cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada caprese

Ingredientes:

  • 4 tomates sem sementes e picados
  • 200 g de queijo minas cortado em cubos
  • 1 colher de sobremesa de vinagre branco
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/4 de xícara de chá de manjericão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os tomates e o queijo e misture. Adicione o vinagre branco e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as folhas de manjericão e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de cuscuz marroquino

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de cuscuz marroquino
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
  • 1 pepino descascado e cortado em cubos
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o cuscuz e a água quente e hidrate por 8 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a cebola-roxa, o pepino, os tomates e a cenoura e misture. Acrescente o cuscuz reservado e o azeite e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de frutas secas com rúcula e molho de laranja

Ingredientes:

  • 1 maço de rúcula
  • 1/2 xícara de chá de damascos secos e picados
  • 1/2 xícara de chá de uvas-passas
  • 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas tostadas
  • 1 maçã sem sementes e cortada em cubos
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Coloque a rúcula em uma saladeira e acrescente os damascos, as uvas-passas, as amêndoas e a maçã e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.

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