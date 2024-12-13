7 saladas fit para ajudar a emagrecer

Para preparar uma salada fit para ajudar a emagrecer, é importante escolher ingredientes frescos e variados, com nutrientes importantes para o organismo, como vitaminas, minerais, fibras e proteínas. Além disso, é fundamental evitar o uso excessivo de molhos e temperos industrializados, que podem adicionar calorias extras à salada.
A seguir, confira como preparar 7 receitas saladas fit para ajudar a emagrecer!
Salada verde com manga
Ingredientes:
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- Sementes de 1 romã
- 1/2 maço de alface-lisa
- 1/2 maço de alface-roxa
- 1/2 xícara de chá de folhas frescas de erva-doce
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/2 cebola-roxa cortada em fatias
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, disponhas as folhas de alface e, por cima, acrescente as folhas de rúcula e de erva-doce, a manga, os tomates-cerejas, as sementes de romã e a cebola-roxa. Misture os ingredientes e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.
Salada de quiabo com alho-poró
Ingredientes:
- 300 g de quiabo
- 1 alho-poró cortado em rodelas finas
- 1/2 maço de salsinha picada
- Azeite e suco de limão a gosto
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo:
Remova as pontas do quiabo e corte-o no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e grelhe o quiabo até ficar levemente dourado. Em uma saladeira, misture o quiabo com o alho-poró e tempere com azeite, limão, salsinha e sal. Sirva em seguida.
Salada com frango com ovo
Ingredientes:
- 4 ovos
- 1/2 peito de frango
- 1/2 maço de alface
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 tomates cortados em fatias
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Suco de 1/2 limão
- Orégano, sal e pimenta-rosa moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-rosa. Em uma frigideira untada com 1 colher de sopa de azeite, grelhe o frango em fogo médio. Em seguida, corte-o em fatias. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Cozinhe os ovos por aproximadamente 8 minutos. Depois, aguarde esfriar, retire a casca dos ovos e corte-os em 4 partes. Em um recipiente, misture 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão e o sal. Em uma saladeira, coloque a alface, o frango, a cebola-roxa e os tomates. Tempere a salada com salsinha picada, orégano e pimenta-rosa e sirva com o molho.
Salada de repolho e cenoura
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá repolho roxo cortado em fatias
- 1 cenoura cortada em fatias
- 1 xícara de chá de manga cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, cubra a cenoura com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 5 minutos, deixando a cenoura ainda crocante. Escorra a água. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e a manga. Tempere a salada com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.
Salada de abacate e grão-de-bico
Ingredientes:
- 2 1/2 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula e espinafre)
- Polpa de 1/2 abacate cortado em fatias
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- Suco de 1 limão
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque as folhas, o abacate, o grão-de-bico e os tomates-cerejas. Tempere com azeite, suco de limão sobre a salada, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida.
Salada com molho de iogurte
Ingredientes:
- 300 g de repolho cortado em tiras finas
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 2/3 de xícara de chá de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de mel
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture o repolho, a cenoura e a cebolinha picada. Em um recipiente, misture o iogurte, o mel e o suco de limão. Regue a salada com o molho, adicione sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva a seguir.
Salada de atum com alface e abobrinha
Ingredientes:
- 360 g de atum sólido ao natural escorrido
- Folhas de alface-americana a gosto
- 1/2 abobrinha fatiada finamente
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 colher de chá de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a alface-americana, a abobrinha, o tomate e o atum. Regue a salada com azeite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes para que o tempero fique bem distribuído. Sirva em seguida.