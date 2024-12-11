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5 sucos verdes e os benefícios para a saúde

Refrescantes, essas bebidas ajudam a eliminar toxinas, aumentam a saciedade e melhoram a saúde da pele e o bem-estar
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 16:44

Suco verde para dar energia (Imagem: SvetlanaParnikova | Shutterstock)
Suco verde para dar energia Crédito: SvetlanaParnikova | Shutterstock
O suco verde é uma bebida rica em nutrientes, feita com ingredientes naturais como vegetais, frutas e ervas frescas. Saudável, ajuda o corpo a eliminar toxinas e promove uma sensação de leveza e bem-estar. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a saúde da pele e aumentam a energia.
A seguir, veja 5 receitas de suco verde e seus benefícios para a saúde!

Suco verde para dar energia

Esse suco é uma ótima opção para quem busca hidratação e energia. O pepino é rico em água e auxilia na eliminação de toxinas, enquanto o espinafre fornece ferro e antioxidantes que fortalecem o corpo. Já a maçã, adiciona fibras, ajudando na saciedade e na digestão. O limão potencializa a absorção de nutrientes, além de atuar como um desintoxicante natural.

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1 maçã verde
  • 1/2 pepino
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água

Modo de preparo:

Lave bem o espinafre, a maçã e o pepino. Corte a maçã em pedaços e o pepino em fatias. No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde para aliviar o estresse

Esse suco combina os efeitos calmantes da alface, que ajudam a aliviar o estresse e melhorar a qualidade do sono, com o poder hidratante do melão, rico em vitaminas A e C. O gengibre, por sua vez, acelera o metabolismo, melhora a digestão e possui propriedades anti-inflamatórias.

Ingredientes:

  • 3 folhas de alface-americana cortadas
  • 1 fatia média de melão
  • 1 pedaço de gengibre
  • 200 ml de água
  • Gelo a gosto

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5 sucos detox para incluir na dieta

Modo de preparo:

Corte o melão em pedaços menores. No liquidificador, bata a alface, o melão, o gengibre e a água até obter uma mistura homogênea. Sirva imediatamente.

Suco verde para limpar o organismo

A couve auxilia na limpeza do fígado e é rica em fibras, ajudando na saúde intestinal. O limão é um poderoso antioxidante, rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro. Já o gengibre, contribui com propriedades anti-inflamatórias e acelera o metabolismo.

Ingredientes:

  • 2 folhas de couve
  • Suco de 1 limão
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 200 ml de água de coco
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Lave bem as folhas de couve e retire o talo central, se preferir um suco mais suave. No liquidificador, adicione a couve, o suco de limão, o gengibre e a água de coco. Bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo, adicione os cubos de gelo e sirva em seguida.
Suco verde para proteger o organismo(Imagem: Yulia Furman | Shuttterstock)
Suco verde para proteger o organismo Crédito: Yulia Furman | Shuttterstock

Suco verde para proteger o organismo

O kiwi e o limão são fontes ricas de vitamina C, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O espinafre, por sua vez, contribui com ferro, fibras e antioxidantes. Já o pepino, ajuda a eliminar toxinas do organismo.

Ingredientes:

  • 1 kiwi
  • 1 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Descasque o kiwi e corte em pedaços. Lave bem o espinafre. No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Se desejar, adicione gelo para um toque refrescante. Sirva imediatamente para aproveitar os nutrientes.

Suco verde para ajudar na hidratação

Esse suco é altamente hidratante devido à melancia, que também é rica em licopeno, um antioxidante que protege as células. A rúcula adiciona propriedades detox, ajudando a limpar o organismo e a melhorar a saúde do fígado. O limão, por sua vez, potencializa o sabor e oferece vitamina C, além de auxiliar na digestão e na eliminação de toxinas.

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Confira 7 receitas de sucos detox para os dias quentes

Ingredientes:

  • 1xícara de chá de folhas de rúcula
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 fatia de melancia
  • 200 ml de água
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Lave bem a rúcula e reserve. Retire as sementes da melancia e corte em pedaços menores. No liquidificador, bata a rúcula, o suco de limão, a melancia e a água até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione os cubos de gelo e sirva em seguida.

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6 sucos verdes funcionais para o verão

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