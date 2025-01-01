Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após as festas

5 sucos detox para ajudar a combater a ressaca

Veja como preparar receitas com ingredientes saudáveis e energizantes para se hidratar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 03:00

Imagem Edicase Brasil
Suco de abacaxi e hortelã  Crédito: Boiarkina Marina | Shutterstock
Com o fim das festividades de fim de ano, é comum lidar com os efeitos indesejados da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para lidar com esses desconfortos de maneira saudável e revitalizante, uma boa opção é incorporar sucos detox à rotina pós-festas.
Os sucos são uma fonte de hidratação e ajudam a compensar a perda de líquidos causada pelo consumo excessivo de álcool. Além disso, os componentes antioxidantes presentes em ingredientes, como frutas cítricas, auxiliam na eliminação de toxinas do organismo, contribuindo para a recuperação do equilíbrio e promovendo a desintoxicação.
A seguir, confira cinco sucos detox para ajudar a combater a ressaca.

Veja Também

Exagerou na cerveja? Veja como evitar ou curar a ressaca

Suco de abacaxi e hortelã

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de abacaxi picado
  • 1/2 pepino picado
  • Folhas de hortelã a gosto
  • 1 xícara de chá de água de coco

Modo de preparo:

Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco de espinafre e maçã-verde

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 maçã-verde picada
  • 1/2 pepino picado
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 200 ml de água
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Suco de beterraba e cenoura  Crédito: Katsiaryna Kashtalyan | Shutterstock

Suco de beterraba e cenoura

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 2 cenouras descascada e picada
  • Suco de 2 laranjas

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Veja Também

3 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Suco de melancia e gengibre:

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Suco de 1 limão
  • Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde com ora-pro-nobis

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nobis
  • 1 maçã-verde cortada em pedaços
  • 1 pepino descascado e cortado em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 2 xícaras de chá de água de coco
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nobis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.

Veja Também

7 receitas detox para limpar o organismo após o feriado

6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Confira 7 receitas de sucos detox para os dias quentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas ressaca Verão Verão no ES fim de ano Alimentação Nutrição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados