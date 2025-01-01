5 sucos detox para ajudar a combater a ressaca

Com o fim das festividades de fim de ano, é comum lidar com os efeitos indesejados da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para lidar com esses desconfortos de maneira saudável e revitalizante, uma boa opção é incorporar sucos detox à rotina pós-festas.
Os sucos são uma fonte de hidratação e ajudam a compensar a perda de líquidos causada pelo consumo excessivo de álcool. Além disso, os componentes antioxidantes presentes em ingredientes, como frutas cítricas, auxiliam na eliminação de toxinas do organismo, contribuindo para a recuperação do equilíbrio e promovendo a desintoxicação.
A seguir, confira cinco sucos detox para ajudar a combater a ressaca.
Suco de abacaxi e hortelã
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de abacaxi picado
- 1/2 pepino picado
- Folhas de hortelã a gosto
- 1 xícara de chá de água de coco
Modo de preparo:
Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva em seguida.
Suco de espinafre e maçã-verde
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 maçã-verde picada
- 1/2 pepino picado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água
- Suco de 1 limão
Modo de preparo:
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco de beterraba e cenoura
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras descascada e picada
- Suco de 2 laranjas
Modo de preparo:
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco de melancia e gengibre:
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Suco de 1 limão
- Folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde com ora-pro-nobis
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nobis
- 1 maçã-verde cortada em pedaços
- 1 pepino descascado e cortado em pedaços
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água de coco
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nobis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.