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3 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Aprenda a preparar bebidas que ajudam a realçar a cor da pele no verão
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 16:44

Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
Suco de beterraba com maçã e cenoura Crédito: Africa Studio | Shutterstock
Tomar sol pode ser mais eficiente quando combinado com uma boa alimentação, e os sucos naturais são grandes aliados no processo de bronzeamento. Repletos de vitaminas e antioxidantes, eles preparam sua pele para o sol e ajudam a manter a cor por mais tempo.
Por isso, confira três receitas simples e deliciosas para você incluir na sua rotina de verão para realçar seu bronzeado de forma prática e saborosa!

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes:

  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • 2 maçãs fuji sem sementes e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 punhado de salsinha
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe (se preferir um suco mais leve) ou sirva diretamente para aproveitar as fibras .
Suco de mamão, laranja e cenoura (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)
Suco de mamão, laranja e cenoura Crédito: Tatiana Bralnina | Shutterstock

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Confira 7 receitas de sucos detox para os dias quentes

Suco de mamão, laranja e cenoura

Ingredientes:

  • 1/2 mamão-papaia sem casca e sementes
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de cenoura com manga e limão

Ingredientes:

  • 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
  • 1/2 manga madura descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

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