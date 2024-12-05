3 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Suco de beterraba com maçã e cenoura Crédito: Africa Studio | Shutterstock

Tomar sol pode ser mais eficiente quando combinado com uma boa alimentação, e os sucos naturais são grandes aliados no processo de bronzeamento. Repletos de vitaminas e antioxidantes, eles preparam sua pele para o sol e ajudam a manter a cor por mais tempo.

Por isso, confira três receitas simples e deliciosas para você incluir na sua rotina de verão para realçar seu bronzeado de forma prática e saborosa!

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes:

1 beterraba descascada e cortada em pedaços

2 maçãs fuji sem sementes e picada

2 cenouras descascadas e picadas

1 punhado de salsinha

250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe (se preferir um suco mais leve) ou sirva diretamente para aproveitar as fibras .

Suco de mamão, laranja e cenoura Crédito: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Suco de mamão, laranja e cenoura

Ingredientes:

1/2 mamão-papaia sem casca e sementes

Suco de 2 laranjas

1 cenoura descascada e cortada em pedaços

250 ml de água gelada

Modo de preparo:

Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de cenoura com manga e limão

Ingredientes:

1 cenoura descascada e cortada em pedaços

1/2 manga madura descascada e picada

Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Modo de preparo: