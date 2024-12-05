3 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Tomar sol pode ser mais eficiente quando combinado com uma boa alimentação, e os sucos naturais são grandes aliados no processo de bronzeamento. Repletos de vitaminas e antioxidantes, eles preparam sua pele para o sol e ajudam a manter a cor por mais tempo.
Por isso, confira três receitas simples e deliciosas para você incluir na sua rotina de verão para realçar seu bronzeado de forma prática e saborosa!
Suco de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes:
- 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
- 2 maçãs fuji sem sementes e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 punhado de salsinha
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe (se preferir um suco mais leve) ou sirva diretamente para aproveitar as fibras .
Suco de mamão, laranja e cenoura
Ingredientes:
- 1/2 mamão-papaia sem casca e sementes
- Suco de 2 laranjas
- 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de cenoura com manga e limão
Ingredientes:
- 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
- 1/2 manga madura descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.