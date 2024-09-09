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Água na boca

Conheça 5 receitas incríveis de salada de salpicão

Versões do prato, que é cremoso e servido frio, são versáteis, saborosas e combinam com qualquer ocasião
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 14:35

Imagem Edicase Brasil
Salpicão de frango  Crédito: Estudio Conceito | Shutterstock
As receitas de salpicão são uma ótima opção para quem busca pratos saborosos e versáteis. Isso porque ele é um tipo de salada que combina ingredientes variados, como carnes desfiadas, vegetais frescos e frutas, com uma base cremosa de maionese.
Ideal para festas, almoços em família ou um simples jantar, o salpicão é uma escolha prática e deliciosa. Por isso, confira, abaixo, cinco receitas incríveis de salada de salpicão! 

SALPICÃO DE FRANGO 

Ingredientes:

  • 400g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 xícaras de chá de repolho fatiados
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 1/4 de xícara de chá de creme de leite
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de batata palha

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture o peito de frango desfiado, o repolho fatiado, a cenoura ralada e a batata palha. Reserve. Em uma tigela, misture a maionese, o creme de leite, o suco de limão e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de frango e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve à geladeira até o momento de servir.

SALPICÃO DE ATUM

Ingredientes:

  • 360 g de atum escorrido
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de ervilhas cozidas
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 cebola roxa picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata palha para servir

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque o atum escorrido, a cenoura ralada, as ervilhas, o milho, e a cebola roxa. Adicione a maionese e misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto tansfira o salpicão para uma travessa. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Na hora de servir, coloque batata palha e misture.

Veja Também

Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

SALPICÃO DE CAMARÃO

Ingredientes:

  • 400 g de camarão limpo e cozido
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1/2 xícara de chá de repolho fatiado
  • 1/4 de xícara de chá de cebola roxa picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Batata palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture o camarão, a cenoura ralada, as ervilhas, o pimentão, o repolho e a cebola roxa. Misture bem e reserve. Em uma tigela pequena, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
Imagem Edicase Brasil
Salpicão de tofu  Crédito: niindo | Shutterstock

SALPICÃO DE TOFU

Ingredientes:

  • 100 g tofu defumado picado em cubos
  • 1 cenoura cozida cortada em cubos
  • 1 maçã verde picada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o tofu, a cenoura, a maçã verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

SALPICÃO DE PEITO DE PERU

Ingredientes:

  • 300 g de peito de peru defumado picado em cubos
  • 1 maçã verde picada em cubos
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/4 de xícara de chá de azeitonas picadas
  • 1/2 cebola roxa picada
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • Suco de um limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata palha para servir
  • Cheiro-verde picado para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, coloque o peito de peru defumado, a maçã verde, a cenoura ralada, o milho-verde, as ervilhas, a cebola roxa e as azeitonas. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por 15 minutos. Transfira o salpicão para uma travessa, acrescente a batata-palha e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

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