Conheça 5 receitas incríveis de salada de salpicão

Ideal para festas, almoços em família ou um simples jantar, o salpicão é uma escolha prática e deliciosa. Por isso, confira, abaixo, cinco receitas incríveis de salada de salpicão!
SALPICÃO DE FRANGO
Ingredientes:
- 400g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 xícaras de chá de repolho fatiados
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 1/4 de xícara de chá de creme de leite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de batata palha
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture o peito de frango desfiado, o repolho fatiado, a cenoura ralada e a batata palha. Reserve. Em uma tigela, misture a maionese, o creme de leite, o suco de limão e tempere com sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de frango e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve à geladeira até o momento de servir.
SALPICÃO DE ATUM
Ingredientes:
- 360 g de atum escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilhas cozidas
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola roxa picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata palha para servir
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o atum escorrido, a cenoura ralada, as ervilhas, o milho, e a cebola roxa. Adicione a maionese e misture até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto tansfira o salpicão para uma travessa. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Na hora de servir, coloque batata palha e misture.
SALPICÃO DE CAMARÃO
Ingredientes:
- 400 g de camarão limpo e cozido
- 1 cenoura ralada
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de repolho fatiado
- 1/4 de xícara de chá de cebola roxa picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- Batata palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture o camarão, a cenoura ralada, as ervilhas, o pimentão, o repolho e a cebola roxa. Misture bem e reserve. Em uma tigela pequena, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e misture bem, garantindo que todos os ingredientes estejam bem cobertos pelo molho. Leve a geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
SALPICÃO DE TOFU
Ingredientes:
- 100 g tofu defumado picado em cubos
- 1 cenoura cozida cortada em cubos
- 1 maçã verde picada em cubos
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o tofu, a cenoura, a maçã verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
SALPICÃO DE PEITO DE PERU
Ingredientes:
- 300 g de peito de peru defumado picado em cubos
- 1 maçã verde picada em cubos
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/4 de xícara de chá de azeitonas picadas
- 1/2 cebola roxa picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Suco de um limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, coloque o peito de peru defumado, a maçã verde, a cenoura ralada, o milho-verde, as ervilhas, a cebola roxa e as azeitonas. Adicione a maionese e o suco de limão. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Leve à geladeira por 15 minutos. Transfira o salpicão para uma travessa, acrescente a batata-palha e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.