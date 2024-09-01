3 receitas saborosas e saudáveis de maionese caseira

As receitas de maionese caseira podem ser tanto saborosas quanto saudáveis, oferecendo alternativas nutritivas às versões industrializadas. Utilizando ingredientes naturais, é possível criar opções cremosas e cheias de sabor, sem conservantes e aditivos químicos. Por isso, abaixo, confira como preparar três receitas de maionese!
Maionese de abacate
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate picada
- 1/4 de xícara de chá de iogurte natural
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.
Maionese de iogurte grego
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de iogurte grego
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.
Maionese de castanha-de-caju vegana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe as castanhas-de-caju de molho na água por 4 horas. Escorra e coloque no liquidificador com 1/4 de xícara de chá de água, o suco de limão e o alho. Bata até obter uma mistura cremosa. Adicione o azeite aos poucos e ajuste a consistência com mais água, se necessário. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.