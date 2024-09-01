Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que delícia!

3 receitas saborosas e saudáveis de maionese caseira

Veja como preparar opções simples e com ingredientes naturais para servir com lanches
Portal Edicase

Publicado em 01 de Setembro de 2024 às 16:30

Imagem Edicase Brasil
Maionese de abacate  Crédito: Liliya Kandrashevic | Shutterstock
As receitas de maionese caseira podem ser tanto saborosas quanto saudáveis, oferecendo alternativas nutritivas às versões industrializadas. Utilizando ingredientes naturais, é possível criar opções cremosas e cheias de sabor, sem conservantes e aditivos químicos. Por isso, abaixo, confira como preparar três receitas de maionese!

Maionese de abacate

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate picada
  • 1/4 de xícara de chá de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de mostarda
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Maionese de iogurte grego

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de iogurte grego
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Maionese de castanha-de-caju vegana  Crédito: MariaKovaleva | Shutterstock

Maionese de castanha-de-caju vegana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe as castanhas-de-caju de molho na água por 4 horas. Escorra e coloque no liquidificador com 1/4 de xícara de chá de água, o suco de limão e o alho. Bata até obter uma mistura cremosa. Adicione o azeite aos poucos e ajuste a consistência com mais água, se necessário. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agcfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados