Vinhos doces para iniciantes: conheça 5 opções a partir de R$ 25

Vinhos doces são ideais para iniciantes se acostumarem aos poucos com características como tanicidade e acidez. Crédito: Stock Creations/Shutterstock

Os vinhos doces costumam ser uma excelente opção para quem é iniciante no universo da bebida e ainda tem alguma dificuldade na hora de escolher os rótulos. Dados sobre consumo confirmam isso, mostrando que o paladar dos brasileiros tende sempre a seguir por estilos mais adocicados.





Para se ter uma ideia, dos três litros per capita de vinho que consumimos no Brasil, mais de dois representam a preferência por um vinho suave e com mais açúcar.

Diferentemente de países da Europa, onde a cultura da bebida está mais enraizada, nosso país levou um pouco mais de tempo para adaptar o vinho à rotina do brasileiro. Um dos motivos é o terroir nacional, que mostrou certa dificuldade para vingar o plantio de uvas Vitis vinifera - as mais adequadas para a elaboração de vinhos finos e com boa concentração de açúcar para transformar em álcool depois.

O ESTILO SUAVE

Para não ficar sem vinho, os imigrantes que vieram para cá acabaram vinificando as mesmas uvas que consumimos in natura, como a Isabel e a Niágara. Estas, por serem mais ácidas, resultavam em rótulos muito desequilibrados. Com isso, adicionava-se a eles glicose, chegando aos vinhos suaves que temos até hoje no mercado e ainda fazem parte da nossa cultura.

Mas no universo do vinho não é só o estilo suave que é doce, e vale lembrar também que vinho doce não é sinônimo de vinho inferior. O que muita gente talvez não saiba é que vários rótulos são produzidos com uvas nobres, seguindo métodos tradicionais e dando origem a rótulos de altíssima qualidade.

Se você nunca provou um vinho doce que não seja o popular vinho suave, sugiro algumas opções com açúcar residual da própria uva, diferentes daquelas em que há adição de açúcar e a bebida deixa de ser 100% natural.

São dicas ideais para iniciantes no mundo do vinho se acostumarem aos poucos com as características que tornam a bebida agradável e gastronômica (tanicidade, fruta e acidez, por exemplo). Confira a seguir:

5 VINHOS DOCES PARA INICIANTES

1 Aurora Colheita Tardia Cabernet Sauvignon e Alicante O Aurora Colheita Tardia Tinto é um blend de Cabernet Sauvignon (50%) e Alicante (50%) com excelente maturação e muito potencial aromático. De gosto doce, encorpado e persistente, o vinho tem muito equilíbrio entre álcool, acidez e doçura. Em uma garrafa de 500ml, o teor alcoólico é de 12%. Quanto: R$ 24,98, nos supermercados Perim. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

2 Quinta das Amoras Regional de Lisboa Vinho branco regional de Lisboa elaborado com as uvas Arinto, Fernão Pires, Vital, Rabo de Ovelha e Chardonnay. Tem um ligeiro açúcar residual, é extremamente fresco e aromático, com algumas notas cítricas e tropicais. Vinho muito leve e macio, ideal para beber bem gelado. Quanto: R$ 49,90, nos supermercados Extrabom. (27) 3298-2345.

3 Casillero Del Diablo Red Blend Blend de uvas tintas categorizado como meio-seco da icônica vinícola Concha Y Toro, traz o açúcar residual integrado com bastante corpo do vinho, álcool, taninos e acidez. Seu sabor suave é ideal para quem está começando a se habituar com os vinhos finos. Quanto: R$ 59, no Sam’s Club. (27) 2125-6200. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

4 Capoani Gamay Doux Suave Tinto suave elaborado com a uva Gamay, é leve e frutado, com aromas como tutti-frutti, banana, morango e amora. Em boca é fresco, refrescante, elegante e suculento, o que o torna fácil de beber e muito agradável. Um vinho nacional bem autêntico! Quanto: R$ 105, na loja Capoani Vinhos, em Vitória. (27) 99629-0314.

5 Woodbridge Zinfandel Tinto Zinfandel é uma uva famosa na Califórnia que amadurece muito cedo e tende a ser muito doce. Por conta disso, seus vinhos são no geral meio secos, com um açúcar residual que costuma agradar a muitos. O Woodbridge é bem frutado e traz notas de ameixa e amora, com toques de chá, pimenta-do-reino e canela. Quanto: R$ 69,99, na www.dlpvinhos.com.br.



