Concurso elege os melhores espumantes do Brasil em 2025; veja dicas

O espumante brasileiro deixou de ser apenas uma bebida para ocasiões especiais, conquistando espaço no cotidiano dos consumidores da bebida no país, além de ser o cartão de visitas da viticultura nacional, com reconhecimento mundial por suas características únicas.



Na recente edição do Concurso do Espumante Brasileiro, realizado em setembro na cidade gaúcha de Garibaldi, houve recorde de inscrição das amostras, que somaram 517 espumantes de 101 vinícolas. Um momento histórico de reconhecimento, dentro e fora do país, não apenas pela quantidade de participantes, mas também pela evolução e pela qualidade apresentada em nossos espumantes, o que traduz bem o nosso terroir e as novas tendências do setor.

Dos exemplares inscritos, 78% eram espumantes de segunda fermentação e apenas 22% de única fermentação (tipo moscatel). Outro dado interessante é que, dos 60 premiados, 124 são brut (quando o teor de açúcar residual da bebida é inferior a 12 gramas por litro), o que confirma a tendência de valorização dos estilos mais secos.

As uvas mais utilizadas ainda são as tradicionais, como Chardonnay, Riesling Itálico, Pinot Noir, e Moscatel nos espumantes doces. O predomínio de vinificação pelo método tradicional ou charmat, e ainda o fato de serem mais nature ou brut, reflete uma estratégia dos produtores para um controle mais artesanal e detalhado da bebida, que agrega mais valor ao produto.

Vale lembrar que o estilo de vinificação de espumante mais comum no Brasil é o charmat, quando a segunda fermentação acontece no tanque, resultando sempre em espumantes mais leves e frutados. Por sua vez, o método tradicional, ou champenoise, resulta em borbulhas mais finas e complexas.

Denominação de origem

A produção de espumantes no Brasil existe em diversas regiões, mas o grande destaque fica com a Serra Gaúcha. Na região de Pinto Bandeira, por exemplo, a bebida é reconhecida com a primeira D.O. (Denominação de Origem) exclusiva de espumantes do Novo Mundo, criada em 2022. Essa certificação assegura que todos os espumantes são elaborados lá, pelo método tradicional, com maturação mínima de 12 meses e apresentam como características elegância e frescor.

Na edição 2025, também vale ressaltar a quantidade de premiados na categoria Grande Ouro, distinção que exige nota acima de 94 pontos - isso mostra que, em um impressionante universo de espumantes brasileiros, a disputa pelos prêmios ocorre em nível elevado, onde cada detalhe faz a diferença.

Para o enólogo Mário Lucas Leggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia, que promove o concurso, todo o evento vai além de uma premiação. "É uma vitrine que mostra ao Brasil e ao mundo a evolução da qualidade e a diversidade dos nossos espumantes, fruto de muito trabalho, pesquisa e dedicação", destaca.

Ao todo, foram premiados 160 espumantes em diversas categorias, e selecionei cinco que considero obrigatório provar! Confira as dicas abaixo.

1 Valmarino Espumante Blanc de Blanc Brut D.O. - Safra 2021 Elaborado em Pinto Bandeira (RS), pelo método tradicional e 100% com uvas Chardonnay, é um espumante cremoso e elegante, com acidez equilibrada e final de boca untuoso e delicado. Pertence à excelente safra de 2021, com maturação de 22 meses. No nariz traz notas evidentes de panificação, levedura e pão fresco. Tem também um ótimo preço para a qualidade que entrega na taça. Quanto: R$ 180, no site da vinícola (www.valmarino.com.br).

2 Pizzato Espumante Branco Nature Espumante Nature com dosagem zero, que tem apenas o açúcar residual da uva, esse exemplar da Pizzato passou por 30 meses em contato com as borras e tem uma perlage delicada. Também traz várias camadas em boca, com acidez e álcool equilibrados. De bom corpo, é também refrescante e cremoso. No nariz, revela aromas de flores brancas, frutas cítricas e desidratadas. É um dos espumantes clássicos da região do Vale dos Vinhedos. Quanto: R$ 181, no site da vinícola (loja.pizzato.net).

3 Quinta da Neve Espumante Blanc de Blanc O espumante é produzido no terroir de Santa Catarina, dentro da famosa região de São Joaquim, a uma altitude de 1.210 metros. Elaborado 100% com Chardonnay, passa por 24 meses de autólise, o que lhe proporciona bastante complexidade de aromas e sabores. Muito elegante e delicado, de produção artesanal e primorosa, com garrafas numeradas. Quanto: R$ 250, no site da vinícola (www.quintadaneve.com.br).

4 L.A. Jovem Espumante Brut Rosé Se você é fã de rosés, vale a pena provar esse exemplar da vinícola Luiz Argenta, feito com um blend de Syrah, Merlot e Pinot Noir. Sua perlage é fina e intensa e seus aromas lembram frutas vermelhas, com um toque amendoado. No paladar, é elegante e delicado, com ótimo equilíbrio entre acidez e açúcar. Elaborado pelo método clássico, fica 12 meses em contato com as leveduras, e tem ótimo preço. Quanto: R$ 114, na loja da vinícola (www.boutiqueluizargenta.com.br).

5 Zanotto Espumante Brut Ótimo exemplar produzido no método Charmat, com segunda fermentação realizada em autoclaves, traz ao olfato aromas bastante frutados, lembrando frutas cítricas, com um leve toque de pão torrado. Seu sabor, cremoso, combina frescor e delicadeza. O Zanotto é um espumante muito fácil de agradar e fácil de harmonizar com qualquer tipo de prato. Quanto: R$ 65,90, na loja da vinícola (www.vinicolacampestre.com.br).



Os preços citados neste texto foram apurados em 13/10/25.

