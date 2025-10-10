Pitadas

Restaurante francês de Vitória faz aniversário com novidades no menu

Caçarola Bistrot inclui rã, x-burguer e sopa de peixe no cardápio, que traz boeuf bourguignon repaginado. Veja também: promoções no Caranguejo do Assis e nova edição do Mestre Kukinha

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:40

Boeuf bourguignon: clássico é servido com massa longa ou purê de batatas Crédito: Pablo Gonçalves

Reduto da cozinha francesa em Vitória, no bairro Barro Vermelho, o Caçarola Bistrot completou dois anos em setembro e lançou novidades para comemorar. Além das entradas e pratos, inéditos ou repaginados, a carta ganhou uma nova seleção de vinhos.

Entre os destaques no menu primavera-verão da chef Bia Delmaestro está um grande clássico dos bistrôs franceses: coxas de rã em alho e salsa, acompanhadas por cestinha de pão artesanal (R$ 96). "A rã é um ingrediente muito nobre e saboroso, com textura delicada que lembra um pouco o frango, mas com personalidade", explica Bia.

Fatias finas de lombo de salmão defumado, cebola roxa, limão siciliano e manteiga com flor de sal compõem uma entrada inédita servida com torradinhas de brioche (R$ 82).



Salmão defumado com toque de limão é uma nova opção de entrada Crédito: Pablo Gonçalves

Uma dica na seção de pratos é o bouillabaisse, ensopado de peixe francês bastante tradicional que contém ainda camarão e mexilhão (R$ 128/individual).

Novidade para os fãs de sanduíche, o x-burguer da casa é feito com blend de carne de novilha, queijo holandês e maionese com mostarda Dijon (R$ 68, acompanhado de salada ou fritas). O boeuf bourguignon, famoso guisado de carne bovina com vinho tinto e legumes servido desde a abertura da casa, agora pode ser pedido com purê de batatas (R$ 122/individual).

Bouillabaisse: tradicional ensopado de peixe de Marselha chega ao menu Crédito: Pablo Gonçalves

O Caçarola funciona sem intervalos, das 12h às 22h, de terça a sábado, com almoço, chá da tarde e jantar. Aos domingos, abre das 12h às 16h. Rua Guilherme Serrano, 142. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.

Primavera com promoções em bar de Vila Velha

Com a chegada da primavera, o bar e restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha, lançou uma temporada de promoções contemplando seus pratos e bebidas mais pedidos. A casa também venderá vinhos e espumantes a preços especiais em cada uma das três semanas de ofertas.



De 13 a 19 de outubro, o almoço terá opções como a Primavera do Mar saindo de R$ 220 por R$ 176 e a moqueca de cação de R$ 180 por R$ 140 - a versão com molho de camarão pequeno cairá de R$ 225 para R$ 180.

A promoção inclui pratos como moqueca de cação Crédito: Bruno Coelho

De 20 a 27 de outubro, também no almoço, o destaque é o Polvo Tropical saindo de R$ 130 por R$ 104, e na terceira e última semana do mês, os protagonistas do horário serão o Peroá Especial (de R$ 115 por R$ 92) e a moqueca de dourado (de R$ 180 por R$ 140).

O happy hour das 17h às 20h também virá com promoções de petiscos e chope com 50% de desconto durante todo o mês de outubro. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica. Instagram: @caranguejodoassis.

Curso de culinária infantil em Vitória O curso de culinária infantil Mestre Kukinha, promovido pela Buaiz Alimentos, já tem sua próxima edição confirmada: será em 25 de outubro, para celebrar o Dia das Crianças e também o Halloween, também comemorado este mês. As inscrições são gratuitas e começam no próximo dia 13/10. O curso será dividido em três turmas, com aulas às 9h, às 10h e às 11h, e acontecerá novamente na loja Kouzina Club, na Praia do Canto. Na ocasião, os pequenos chefs vão preparar um bolo de pote inspirado no Halloween, com instruções da chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil. As inscrições deverão ser feitas presencialmente na Kouzina Club, durante o funcionamento da loja, mediante doação de 5kg de alimentos (feijão, arroz ou macarrão). Os alimentos arrecadados serão direcionados ao projeto Amor Solidário, que atende a famílias carentes de Viana. Mais informações: @buaizalimentos (Instagram).



Os preços citados nesta edição foram apurados em 09/10/25.

