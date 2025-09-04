Cafeteria inspirada no Japão é inaugurada em Vitória; conheça

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:35
A mais nova cafeteria de Vitória nasceu da paixão de seus donos pela cultura do Japão. No Ohayô Café, aberto há menos de um mês no bairro Jardim da Penha, o café especial capixaba divide espaço com o matcha, chá verde em pó tradicionalmente associado à cerimônia do chá japonesa. Na vitrine sobre o balcão, bolos, cookies e sanduíches completam o cardápio.
O jovem trio de sócios, formado por Kazushi Sakurada, neto de japoneses, e pelas irmãs Layza e Thafanys Travezani, é responsável por todo o preparo das bebidas e comidas - nas quais predomina a influência nipônica. Os pedidos são feitos pelos clientes de forma digital, diretamente em um tablet posicionado na entrada do salão.
Entre os sanduíches, feitos com pães artesanais produzidos pela padaria Medeiros, de Vila Velha, o mais pedido é o Tomokoroshi Sando, de milho asiático, muçarela e bacon (R$ 32), seguido pelo Tamago Sando, feito no pão de leite japonês com "tartar" de ovo cozido e maionese kewpie (R$ 21,90).
Aos sábados e domingos também é possível pedir o clássico Katsu Sando, que leva tonkatsu (porco empanado), saladinha de repolho e kewpie (R$ 50).
O queridinho entre os doces é o Ichigo Cake, bolo chiffon (de massa bem leve) com morangos, geleia da fruta e chantili (R$ 19,90 a fatia). Há também bolo de cenoura, cheesecake basca e bolo de chocolate 70% cacau. Quem curte acompanhar o café com cookie encontra três versões: tradicional, chocolate meio amargo e matcha (R$ 16 cada um).
O chá verde japonês figura em três bebidas geladas, uma delas acrescida de purê de morango e outra com um toque de menta. Os cafés são feitos com grãos cultivados em Castelo e torrados exclusivamente para a casa.
O Ohayô funciona das 11h às 19h de quarta a sexta e abre aos sábados das 12h às 18h. No domingo, o atendimento é das 14h às 18h. Avenida Rua Alziro Zarur, 165, Jardim da Penha. Mais informações: @ohayocafees.
Evento com chefs de SP na Prainha
No dia 27/09, a partir do meio-dia, o Kairū vai receber os chefs Cadu Evangelisti (Broca/SP), Mohamad Hindi (@mohindi) e Leonardo Abreu (@leeooabreu) na primeira edição do Kairucada, que terá ainda a participação do confeiteiro Wellington Santos (Pastry & Choc./ES). O evento vai ocupar o jardim e o ambiente interno do restaurante, que fica em um casarão histórico da Prainha, em Vila Velha (Rua Antônio Ataíde, 531). Os pratos serão vendidos à la carte, no estilo street food, assim como os drinques e outras bebidas. O som vai ficar por conta do DJ Zappie Pimentel. Mais informações: @kairurest.
A pizzaria Bontà inspirou-se em uma combinação querida por brasileiros e considerada polêmica na Itália. Lançada nesta semana, a Controversia (R$ 69) contém abacaxi na receita - o que pode não agradar aos puristas de Nápoles, berço da pizza mais famosa do mundo, mas costuma fazer sucesso especialmente com os capixabas.
A nova pizza da forneria canela-verde, que recebeu certificação da AVPN, contém lombo suíno, scamorza defumada (queijo típico italiano de curta maturação), manjericão e geleia caseira de abacaxi com pimenta. A opção é sazonal e fica disponível até o final deste mês. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @bontafornoecucina.
A partir da próxima segunda-feira, 8 de setembro, o Shopping Praia da Costa realiza mais uma edição do festival Praia Gourmet, que oferece menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a um preço fixo promocional em cinco restaurantes do mall, que fica na Avenida Dr. Olívio Lira, 353, em Vila Velha.
Os cardápios vão custar R$ 69,90 por pessoa e estarão disponíveis tanto no almoço quanto no jantar, nos seguintes restaurantes:
Menus do 8º Praia Gourmet
Os preços citados nesta edição foram apurados em 04/09/25.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta