Cafeteria inspirada no Japão é inaugurada em Vitória; conheça

Ohayô Café fica no bairro Jardim da Penha. Veja também: evento no Kairū, novidade na Bontà e festival no Shopping Praia da Costa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:35

Sanduíche de ovo, bolo de morango, cookie de matcha e bebida de matcha com morango: destaques do menu Crédito: Carlos Alberto Silva

A mais nova cafeteria de Vitória nasceu da paixão de seus donos pela cultura do Japão. No Ohayô Café, aberto há menos de um mês no bairro Jardim da Penha, o café especial capixaba divide espaço com o matcha, chá verde em pó tradicionalmente associado à cerimônia do chá japonesa. Na vitrine sobre o balcão, bolos, cookies e sanduíches completam o cardápio.

O jovem trio de sócios, formado por Kazushi Sakurada, neto de japoneses, e pelas irmãs Layza e Thafanys Travezani, é responsável por todo o preparo das bebidas e comidas - nas quais predomina a influência nipônica. Os pedidos são feitos pelos clientes de forma digital, diretamente em um tablet posicionado na entrada do salão.

Entre os sanduíches, feitos com pães artesanais produzidos pela padaria Medeiros, de Vila Velha, o mais pedido é o Tomokoroshi Sando, de milho asiático, muçarela e bacon (R$ 32), seguido pelo Tamago Sando, feito no pão de leite japonês com "tartar" de ovo cozido e maionese kewpie (R$ 21,90).

Tomorokoshi Sando, com milho especial asiático: sanduíche mais vendido Crédito: Carlos Alberto Silva

Aos sábados e domingos também é possível pedir o clássico Katsu Sando, que leva tonkatsu (porco empanado), saladinha de repolho e kewpie (R$ 50).

O queridinho entre os doces é o Ichigo Cake, bolo chiffon (de massa bem leve) com morangos, geleia da fruta e chantili (R$ 19,90 a fatia). Há também bolo de cenoura, cheesecake basca e bolo de chocolate 70% cacau. Quem curte acompanhar o café com cookie encontra três versões: tradicional, chocolate meio amargo e matcha (R$ 16 cada um).

Café foi inaugurado há menos de um mês em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

O chá verde japonês figura em três bebidas geladas, uma delas acrescida de purê de morango e outra com um toque de menta. Os cafés são feitos com grãos cultivados em Castelo e torrados exclusivamente para a casa.

O Ohayô funciona das 11h às 19h de quarta a sexta e abre aos sábados das 12h às 18h. No domingo, o atendimento é das 14h às 18h. Avenida Rua Alziro Zarur, 165, Jardim da Penha. Mais informações: @ohayocafees.

Evento com chefs de SP na Prainha No dia 27/09, a partir do meio-dia, o Kairū vai receber os chefs Cadu Evangelisti (Broca/SP), Mohamad Hindi (@mohindi) e Leonardo Abreu (@leeooabreu) na primeira edição do Kairucada, que terá ainda a participação do confeiteiro Wellington Santos (Pastry & Choc./ES). O evento vai ocupar o jardim e o ambiente interno do restaurante, que fica em um casarão histórico da Prainha, em Vila Velha (Rua Antônio Ataíde, 531). Os pratos serão vendidos à la carte, no estilo street food, assim como os drinques e outras bebidas. O som vai ficar por conta do DJ Zappie Pimentel. Mais informações: @kairurest.

Pizza napolitana com um toque tropical

A pizzaria Bontà inspirou-se em uma combinação querida por brasileiros e considerada polêmica na Itália. Lançada nesta semana, a Controversia (R$ 69) contém abacaxi na receita - o que pode não agradar aos puristas de Nápoles, berço da pizza mais famosa do mundo, mas costuma fazer sucesso especialmente com os capixabas.

A nova pizza da forneria canela-verde, que recebeu certificação da AVPN, contém lombo suíno, scamorza defumada (queijo típico italiano de curta maturação), manjericão e geleia caseira de abacaxi com pimenta. A opção é sazonal e fica disponível até o final deste mês. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. Mais informações: @bontafornoecucina.



Controversia: pizza com geleia de abacaxi é novidade no cardápio Crédito: Bruno Coelho

Festival com menus completos a R$ 69

A partir da próxima segunda-feira, 8 de setembro, o Shopping Praia da Costa realiza mais uma edição do festival Praia Gourmet, que oferece menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a um preço fixo promocional em cinco restaurantes do mall, que fica na Avenida Dr. Olívio Lira, 353, em Vila Velha.

Os cardápios vão custar R$ 69,90 por pessoa e estarão disponíveis tanto no almoço quanto no jantar, nos seguintes restaurantes:

Domus Itálica - Pastéis de bacalhau ou batata rosti (entrada); Filé de linguado ao molho de alcaparras e arroz de tomate ou estrogonofe de filé com arroz e batata palha (principal); musse de caju ou abacaxi caramelizado com sorvete (sobremesa).

- Pastéis de bacalhau ou batata rosti (entrada); Filé de linguado ao molho de alcaparras e arroz de tomate ou estrogonofe de filé com arroz e batata palha (principal); musse de caju ou abacaxi caramelizado com sorvete (sobremesa). Madero Steakhouse - minicoxinhas (4 unidades) ou caesar salad (entrada); Burger Madero ou Burger Falafel (principal); brownie (sobremesa).

- minicoxinhas (4 unidades) ou caesar salad (entrada); Burger Madero ou Burger Falafel (principal); brownie (sobremesa). Coco Bambu - Pastel de queijo (unidade) ou porção de fritas (entrada); Camarão Olinda ou Carne-de-sol do Sertão ou Espaguete com vegetais (principal); minicocada (sobremesa).



- Pastel de queijo (unidade) ou porção de fritas (entrada); Camarão Olinda ou Carne-de-sol do Sertão ou Espaguete com vegetais (principal); minicocada (sobremesa). Nagairô Sushi - Carpaccio de salmão trufado (5 fatias) (entrada); combinado de 15 peças (3 sashimis de salmão maçaricado, 3 sashimis de salmão tradicional, 1 niguiri de salmão tradicional, 2 niguiris de salmão maçaricado, 2 jo de salmão com alho-poró e maionese picante, 2 hot spicy e 2 uramakis tropical) (principal); sorvete de creme com calda de chocolate e farofa doce (sobremesa).

- Carpaccio de salmão trufado (5 fatias) (entrada); combinado de 15 peças (3 sashimis de salmão maçaricado, 3 sashimis de salmão tradicional, 1 niguiri de salmão tradicional, 2 niguiris de salmão maçaricado, 2 jo de salmão com alho-poró e maionese picante, 2 hot spicy e 2 uramakis tropical) (principal); sorvete de creme com calda de chocolate e farofa doce (sobremesa). Pecorino Bar & Trattoria - Croquete de carne ou carpaccio (entrada); Risoto de carne-seca com abóbora e queijo coalho ou linguini com camarão ao molho branco ou frango Hasselback (principal); pudim ou torta de limão (sobremesa).

Menus do 8º Praia Gourmet 1 de 4

Os preços citados nesta edição foram apurados em 04/09/25.

