Churrascada no ES terá desde picanha na brasa até carne de jacaré

Com oito estações de churrasco e shows do samba ao rock, Festival Na Brasa Music Beer agita Vitória neste fim de semana

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:06

Estações de churrasco terão cortes grelhados, assados em fogo de chão e defumados ao estilo texano Crédito: Merch Hub/Shutterstock

O churrasco e suas diversas formas de preparo serão protagonistas de mais um festival Na Brasa Music Beer, que agita a capital capixaba a partir desta quinta, 4 de setembro, e vai até domingo (7), feriado da Independência e véspera do aniversário de Vitória.

Nesses quatro dias, o estacionamento externo do Shopping Vitória será palco de experiências gastronômicas em torno da carne, regadas a cerveja artesanal e shows musicais.

Com entrada gratuita, o evento vai funcionar a partir das 16h na quinta e na sexta, e a partir das 12h no sábado e no domingo, reunindo oito estações de churrasco e preparações que envolvem mais de três toneladas de carne.

O cardápio terá opções como costela de fogo de chão, frango e linguiça defumados no varal, churrasco texano (brisket), salmão na brasa, torresmo, leitão no crucifixo, arroz de rabada e até carne de jacaré. Os preços partem de R$ 25.

Destaques nas estações de churrasco:

Costela, cupim e ossobuco – Chefs Sérgio Farias e Renan Lube

Pit de defumação com torresmo e costelinha BBQ – Chef Big BBQ



Porco, salmão, carneiro e jacaré – Chefs Paulo Cordilheira e Edson Ramos



Hambúrguer defumado – Chef Luciano Faé



Picanha e ancho na parrilha – Chef Cláudia Rocha



Linguiça artesanal e pão de alho – Chef Flávio Dantas



Arroz de rabada, feijão tropeiro e arroz biro-biro – Chef Rosana Neres



Praça de alimentação do evento será coberta Crédito: Astris Filmes

Na tarde de sábado, o destaque fica por conta das aulas-show com chefs e assadores profissionais, cujos temas vão do hambúrguer na brasa às técnicas de defumação.

Além da diversidade de sabores, o festival traz atrações voltadas para o entretenimento de toda a família, incluindo uma área kids para as crianças se divertirem.

A música será outro ponto alto da programação, que inclui apresentações ao vivo com repertório bastante variado. Regional da Nair, Saulo Simonassi, Sambasoul, 522, Mafuá e Dani Moraes já estão confirmados no line-up.

Confira a programação:

04/09 - Quinta-feira

16h - Abertura das estações de churrasco



17h - Serginho Oliveira (MPB)



19h - Mafuá (forró pé-de-serra)



21h - Sambasoul (Samba)

05/09 - Sexta-feira

16h - Abertura das estações de churrasco



17h - Zé Olavo (MPB)



19h - Marcelo Ribeiro (pop rock)



21h - Dani Moraes (Especial Rita Lee)

06/09 - Sábado

12h - Abertura das estações de churrasco



12h - Novelo (brasilidades)



14h30 - Aula-show "Segredos do preparo de salmão assado na prancha e hambúrguer na brasa", com os chefs Alessandro Eller, Paulo Cordilheira e Luciano Faé

15h30 - Aula-show "Churrasco de Fogo de Chão e Pit Smoker" com os chefs Sérgio Farias, Big BBQ e Cláudia Rocha



17h - Anfrisio Banda (estilos variados)



19h - Saulo Simonassi (rock/blues)



21h - Jackson Lima (pop rock)

07/09 - Domingo

12h - Abertura das estações de churrasco



12h - Na Intimidade do Samba (choro/samba)



16h - Regional da Nair (roda de samba)



18h - SambaJU (samba)



20h - 522 (roda de samba)



FESTIVAL NA BRASA MUSIC BEER

Quando: de 4 a 7 de setembro de 2025

Onde: estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Horários: quinta e sexta a partir das 16h; sábado e domingo, a partir das 12h

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalnabrasamusicbeer.

