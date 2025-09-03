Churrascada no ES terá desde picanha na brasa até carne de jacaré

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:06
O churrasco e suas diversas formas de preparo serão protagonistas de mais um festival Na Brasa Music Beer, que agita a capital capixaba a partir desta quinta, 4 de setembro, e vai até domingo (7), feriado da Independência e véspera do aniversário de Vitória.
Nesses quatro dias, o estacionamento externo do Shopping Vitória será palco de experiências gastronômicas em torno da carne, regadas a cerveja artesanal e shows musicais.
Com entrada gratuita, o evento vai funcionar a partir das 16h na quinta e na sexta, e a partir das 12h no sábado e no domingo, reunindo oito estações de churrasco e preparações que envolvem mais de três toneladas de carne.
O cardápio terá opções como costela de fogo de chão, frango e linguiça defumados no varal, churrasco texano (brisket), salmão na brasa, torresmo, leitão no crucifixo, arroz de rabada e até carne de jacaré. Os preços partem de R$ 25.
Na tarde de sábado, o destaque fica por conta das aulas-show com chefs e assadores profissionais, cujos temas vão do hambúrguer na brasa às técnicas de defumação.
Além da diversidade de sabores, o festival traz atrações voltadas para o entretenimento de toda a família, incluindo uma área kids para as crianças se divertirem.
A música será outro ponto alto da programação, que inclui apresentações ao vivo com repertório bastante variado. Regional da Nair, Saulo Simonassi, Sambasoul, 522, Mafuá e Dani Moraes já estão confirmados no line-up.
04/09 - Quinta-feira
05/09 - Sexta-feira
06/09 - Sábado
07/09 - Domingo
FESTIVAL NA BRASA MUSIC BEER
Quando: de 4 a 7 de setembro de 2025
Onde: estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: quinta e sexta a partir das 16h; sábado e domingo, a partir das 12h
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalnabrasamusicbeer.
