500kg de ingredientes

Moqueca na panela gigante é destaque em festival no Sul do ES

9º Festival da Moqueca Capixaba é gratuito e terá ainda poke, pastel e cachorro-quente de moqueca. Programação inclui aulas-show de culinária e atrações musicais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:37

Moqueca gigante será preparada no sábado (6), a partir das 10h Crédito: João Alexandre

Trezentos quilos de peixe, 200 de tomate, 1 de alho e 100 de cebola combinados a 500 maços de coentro, 50 litros de azeite de oliva, 30 litros de óleo de urucum e 500 limões compõem a receita da moqueca gigante que será destaque em um festival gastronômico no Sul do Espírito Santo, neste fim de semana.

Trata-se da 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de 4 a 7 de setembro no balneário de Castelhanos, em Anchieta. O evento se propõe a celebrar o prato, cuja origem remonta à culinária indígena e recebeu influências portuguesas e africanas.

Preparo da moqueca

Durante o festival, o prato será preparado como manda a tradição capixaba, em uma megapanela de barro artesanal confeccionada pelas Paneleiras de Goiabeiras, a partir das 10h de sábado (6). O serviço será coordenado pela chef Kênia Mota (Batelão) e contará com a presença de um convidado especial, o chef Juarez Campos.

A moqueca da panela gigante será servida em panelinhas de barro colecionáveis que podem ser compradas com antecedência por R$ 50. Os detalhes da venda estão no Instagram do evento (@festivaldamoquecacapixaba).

Moqueca gigante será servida em panelinhas de barro que estarão à venda Crédito: João Alexandre

As demais opções gastronômicas contemplam outras variedades de moqueca, como baiacu, namorado, lagosta, dourado com camarão, pescada, de filé de peroá ao molho de camarão e uma opção vegana. Pastel, poke e até cachorro-quente de moqueca também estão garantidos na praça de alimentação, que terá ainda coxinha, cocada, pipoca, sorvete e acarajé.

A programação do festival inclui também aulas-show de culinária, apresentações musicais, feira de artesanato e manifestações da cultura popular da região. Confira as atrações abaixo.

Programação:

Quinta-feira (04/09)

17h - Palestra "Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos", com Cristiano Lopes (Sebrae/ES)

18h - Abertura oficial do evento

19h - Aula-show de moqueca de robalo com a chef Silvana Cordeiro

20h - Show musical com Gustavo Ribeiro

Sexta-feira (05/09)

17h - Seminário da Restinga - Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados

19h - Aula-show de moqueca de caranguejo com moquequeiras da Chapada do A

20h - Show musical com Serena

22h - Show musical com Mary Di

Sábado (06/09)

10h - Preparo da moqueca capixaba na panela de barro gigante com a coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro e alunos da EFTUR. Convidado especial: chef Juarez Campos

12h - Almoço do moquecão e show com Júlio França

14h - Oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras

15h - Encontro de grupos de cultura popular "Moqueca Cultural" e lançamento do podcast Ícones Capixabas

18h - Aula-show de Morango do Amor com Tia Su

19h - Show com Christian Godoy

22h - Show com Douglas Lopes

Domingo (07/09)

8h - Caminhada "No Cheiro da Moqueca" com Markapasso Caminhadas

12h - Show com Rogerinho do Cavaco

15h - Oficina Kids com chef Kênia Mota e participação de estudantes da EMEF Alcides Ceccon

16h - Show com o trio Forró Caju

18h - Show com a banda Raddar 27

9° FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA

Quando: de 4 a 7 de setembro de 2025

Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta

Entrada gratuita

Mais informações: @festivaldamoquecacapixaba.

