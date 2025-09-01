Moqueca na panela gigante é destaque em festival no Sul do ES

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:37
Trezentos quilos de peixe, 200 de tomate, 1 de alho e 100 de cebola combinados a 500 maços de coentro, 50 litros de azeite de oliva, 30 litros de óleo de urucum e 500 limões compõem a receita da moqueca gigante que será destaque em um festival gastronômico no Sul do Espírito Santo, neste fim de semana.
Trata-se da 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de 4 a 7 de setembro no balneário de Castelhanos, em Anchieta. O evento se propõe a celebrar o prato, cuja origem remonta à culinária indígena e recebeu influências portuguesas e africanas.
Durante o festival, o prato será preparado como manda a tradição capixaba, em uma megapanela de barro artesanal confeccionada pelas Paneleiras de Goiabeiras, a partir das 10h de sábado (6). O serviço será coordenado pela chef Kênia Mota (Batelão) e contará com a presença de um convidado especial, o chef Juarez Campos.
A moqueca da panela gigante será servida em panelinhas de barro colecionáveis que podem ser compradas com antecedência por R$ 50. Os detalhes da venda estão no Instagram do evento (@festivaldamoquecacapixaba).
As demais opções gastronômicas contemplam outras variedades de moqueca, como baiacu, namorado, lagosta, dourado com camarão, pescada, de filé de peroá ao molho de camarão e uma opção vegana. Pastel, poke e até cachorro-quente de moqueca também estão garantidos na praça de alimentação, que terá ainda coxinha, cocada, pipoca, sorvete e acarajé.
A programação do festival inclui também aulas-show de culinária, apresentações musicais, feira de artesanato e manifestações da cultura popular da região. Confira as atrações abaixo.
9° FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA
Quando: de 4 a 7 de setembro de 2025
Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldamoquecacapixaba.
