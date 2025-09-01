Editorias do Site
Moqueca na panela gigante é destaque em festival no Sul do ES

9º Festival da Moqueca Capixaba é gratuito e terá ainda poke, pastel e cachorro-quente de moqueca. Programação inclui aulas-show de culinária e atrações musicais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:37

Moqueca gigante é atração de festival em balneário de Anchieta
Moqueca gigante será preparada no sábado (6), a partir das 10h  Crédito: João Alexandre

Trezentos quilos de peixe, 200 de tomate, 1 de alho e 100 de cebola combinados a 500 maços de coentro, 50 litros de azeite de oliva, 30 litros de óleo de urucum e 500 limões compõem a receita da moqueca gigante que será destaque em um festival gastronômico no Sul do Espírito Santo, neste fim de semana. 

Trata-se da 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de 4 a 7 de setembro no balneário de Castelhanos, em Anchieta. O evento se propõe a celebrar o prato, cuja origem remonta à culinária indígena e recebeu influências portuguesas e africanas.

Preparo da moqueca

Durante o festival, o prato será preparado como manda a tradição capixaba, em uma megapanela de barro artesanal confeccionada pelas Paneleiras de Goiabeiras, a partir das 10h de sábado (6). O serviço será coordenado pela chef Kênia Mota (Batelão) e contará com a presença de um convidado especial, o chef Juarez Campos. 

A moqueca da panela gigante será servida em panelinhas de barro colecionáveis que podem ser compradas com antecedência por R$ 50. Os detalhes da venda estão no Instagram do evento (@festivaldamoquecacapixaba).

Panelinha de barro colecionável do Festival da Moqueca Capixaba em Castelhanos, Anchieta
Moqueca gigante será servida em panelinhas de barro que estarão à venda Crédito: João Alexandre

As demais opções gastronômicas contemplam outras variedades de moqueca, como baiacu, namorado, lagosta, dourado com camarão, pescada, de filé de peroá ao molho de camarão e uma opção vegana. Pastel, poke e até cachorro-quente de moqueca também estão garantidos na praça de alimentação, que terá ainda coxinha, cocada, pipoca, sorvete e acarajé.

A programação do festival inclui também aulas-show de culinária, apresentações musicais, feira de artesanato e manifestações da cultura popular da região. Confira as atrações abaixo. 

Programação:

Quinta-feira (04/09)

  • 17h - Palestra "Turismo em movimento: criando rotas que transformam destinos", com Cristiano Lopes (Sebrae/ES)
  • 18h - Abertura oficial do evento
  • 19h - Aula-show de moqueca de robalo com a chef Silvana Cordeiro
  • 20h - Show musical com Gustavo Ribeiro  

Sexta-feira (05/09)

  • 17h - Seminário da Restinga - Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta e convidados
  • 19h - Aula-show de moqueca de caranguejo com moquequeiras da Chapada do A
  • 20h - Show musical com Serena
  • 22h - Show musical com Mary Di

Sábado (06/09)

  • 10h - Preparo da moqueca capixaba na panela de barro gigante com a coordenação da chef Kênia Mota e participação da chef Silvana Cordeiro e alunos da EFTUR. Convidado especial: chef Juarez Campos
  • 12h - Almoço do moquecão e show com Júlio França 
  • 14h - Oficina infantil com as paneleiras de Goiabeiras
  • 15h - Encontro de grupos de cultura popular "Moqueca Cultural" e lançamento do podcast Ícones Capixabas
  • 18h - Aula-show de Morango do Amor com Tia Su
  • 19h - Show com Christian Godoy
  • 22h - Show com Douglas Lopes       

Domingo (07/09)

  • 8h - Caminhada "No Cheiro da Moqueca" com Markapasso Caminhadas
  • 12h - Show com Rogerinho do Cavaco
  • 15h - Oficina Kids com chef Kênia Mota e participação de estudantes da EMEF Alcides Ceccon
  • 16h - Show com o trio Forró Caju
  • 18h - Show com a banda Raddar 27 

9° FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA
Quando: de 4 a 7 de setembro de 2025
Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldamoquecacapixaba.

