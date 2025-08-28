Itaúnas recebe festival com pratos inspirados em ícones do forró

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:36
Terra das dunas e do forró, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, se prepara para receber a partir deste fim de semana mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais.
Baião de dois, tapioca recheada, pizza de carne-seca, poke, hambúrguer e arroz com lagosta na cachaça estão entre as opções, que custam entre R$ 30 e R$ 102 e ficam disponíveis nos estabelecimentos de 29 de agosto (próxima sexta) até 4 de setembro.
No fim de semana de 5 a 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a festa de encerramento vai tomar conta da praça central da vila com uma mistura animada de gastronomia, música e cultura. Apresentações culturais e shows de forró, pop rock e reggae estão garantidos na programação, que é aberta ao público.
No circuito gastronômico dos restaurantes, o tema escolhido como inspiração para os chefs foi o forró, que se revela em pratos com homenagens a artistas que fizeram história no gênero musical. Estão na lista nomes como Falamansa, Trio Forrozão, Trio Sabiá, Fogumano, Chama Chuva e Mestrinho.
Tapioca recheada
Raio de Sol - Prato: Mestrinho (tapioca com molho de camarão, queijo, coentro, tomate, cream cheese e alface).
Macaxeira no ponto
Restaurante da Rita - Prato: Falamansa (carne de sol com aipim). Acompanhamento: farofa e vinagrete. FOTOS: Olho Gordo Marketing
Baião com banana-da-terra
Xique Xique Restaurante - Prato: Baião de Dois (arroz com feijão fradinho, carne seca desfiada, bacon e linguiça em cubinhos, queijo coalho grelhado em cubos, manteiga de garrafa, coentro, pimenta biquinho e um ovo frito por cima). Acompanhamento: vinagrete de banana-da-terra.
Barquinhas de batata
São Bastião Gastrobar - Prato: Barco de Fogo (batatas recheadas com carne-de-sol e com camarão).
Jantinha no capricho
Forró da Padaria - Prato: Chama Chuva (tradicional jantinha, feita com feijão tropeiro acompanhado por espetinho, batata frita e arroz com pimenta-biquinho).
Homenagem a Gonzagão
Canto do Caldo - Prato: Assum Preto, em homenagem a Luiz Gonzaga (caldo de costela com mandioca, bacon, linguiça artesanal e cheiro-verde).
Lanche completo
Cantinho do Bizinho Bar e Lanchonete - Prato: Trio Forró Menino (porção de batata frita + refrigerante ou suco + sanduíche com filé mignon, ovo, bacon, banana e queijo).
Ancho com arroz cremoso
Restaurante Dona Pedrolina - Mestre Zinho (Bife ancho de sol com arroz cremoso de carne seca e banana-da-terra).
Pizza de carne-seca
Oficina 1 Express - Prato: Se Avexe Não (pizza de carne-seca desfiada, lâminas de cebola e queijo coalho gratinado feita com massa artesanal assada no forno a lenha e finalizada com melado de cana).
Camarão, polvo e mexilhão
Restaurante Dona Tereza - Prato: Arroz Sabiá (arroz de moqueca de mexilhão com camarão, polvo e lula finalizado com camarões fritos).
Bolinho sertanejo
Casarão da Vila - Prato: Bolinho do Sertão (bolinho de aipim recheado com carne-seca e queijo).
Clássico do Nordeste
Cizinho Restaurante - Prato: Baião Grã-fino (arroz de coco com bobó de camarão sete-barbas, finalizado com camarão VG selado e bacon crocante).
Poke forrozeiro
Vila Tropical - Prato: Arrasta Poke (arroz com furikake, salmão fresco e camarão empanado, manga, crispy de alho-poró, cream cheese, tomate cereja e picles de cebola).
Cremoso e refrescante
Frutos de Goiás - Sobremesa: Milkshake Pé-de-Serra (milkshakes preparados com sabores de sorvete variados).
Filé incrementado
Pimenta Nativa Restaurante e Hamburgueria - Prato: Sertão (filé aos quatro queijos servido em base de paçoca de banana-da-terra). Acompanhamento: arroz branco e batata rústica.
Bolinho com bobó
Bar da Ponte Petiscaria - Prato: Fogumano (porção com oito bolinhos de arroz fritos). Cada bolinho é servido com uma cavidade aberta no centro e recheado na hora com bobó de camarão.
De bacon a brócolis
Pizzaria Oásis - Prato: Xote Capixaba (pizza de massa fina e crocante assada em forno a lenha e coberta com molho de tomate, muçarela, brócolis, bacon, gorgonzola e orégano). Consulte opção vegetariana..
Pirão de leite para acompanhar
Estalagem Vila Tânia - Prato: Trio Forrozão (carne de sol na manteiga com cebola e alho confitados). Acompanhamento: pirão de leite à moda da casa e vinagrete fresco com feijão-de-corda).
Com um toque de abacaxi
Barraca do Itamar - Prato: Asa Branca (palitos de tapioca servidos com geleia de abacaxi picante).
Lagosta na cachaça
Restaurante Céu e Mar - Prato: Bate Coração (arroz de camarão e mariscos com um toque de lagosta grelhada na cachaça artesanal).
5/09 - Sexta-feira
6/09 - Sábado
7/09 - Domingo
7º FESTIVAL GASTRONÔMICO ITAÚNAS & SABORES
Quando: de 29 de agosto a 7 de setembro de 2025
Onde: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102
Festa de encerramento: de 5 a 7 de setembro, na Praça de Itaúnas, com entrada gratuita
Mais informações: @itaunasesabores.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta