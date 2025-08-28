A partir de R$ 30

Itaúnas recebe festival com pratos inspirados em ícones do forró

Conheça as receitas criadas para a 7ª edição do Itaúnas & Sabores em 20 estabelecimentos gastronômicos da vila. Evento começa sexta (29)

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:36

Terra das dunas e do forró, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, se prepara para receber a partir deste fim de semana mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais.

Baião de dois, tapioca recheada, pizza de carne-seca, poke, hambúrguer e arroz com lagosta na cachaça estão entre as opções, que custam entre R$ 30 e R$ 102 e ficam disponíveis nos estabelecimentos de 29 de agosto (próxima sexta) até 4 de setembro.

No fim de semana de 5 a 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a festa de encerramento vai tomar conta da praça central da vila com uma mistura animada de gastronomia, música e cultura. Apresentações culturais e shows de forró, pop rock e reggae estão garantidos na programação, que é aberta ao público.

No circuito gastronômico dos restaurantes, o tema escolhido como inspiração para os chefs foi o forró, que se revela em pratos com homenagens a artistas que fizeram história no gênero musical. Estão na lista nomes como Falamansa, Trio Forrozão, Trio Sabiá, Fogumano, Chama Chuva e Mestrinho.

Conheça os pratos do circuito gastronômico:

1 Tapioca recheada Raio de Sol - Prato: Mestrinho (tapioca com molho de camarão, queijo, coentro, tomate, cream cheese e alface).



2 Macaxeira no ponto Restaurante da Rita - Prato: Falamansa (carne de sol com aipim). Acompanhamento: farofa e vinagrete. FOTOS: Olho Gordo Marketing



3 Baião com banana-da-terra Xique Xique Restaurante - Prato: Baião de Dois (arroz com feijão fradinho, carne seca desfiada, bacon e linguiça em cubinhos, queijo coalho grelhado em cubos, manteiga de garrafa, coentro, pimenta biquinho e um ovo frito por cima). Acompanhamento: vinagrete de banana-da-terra.



4 Barquinhas de batata São Bastião Gastrobar - Prato: Barco de Fogo (batatas recheadas com carne-de-sol e com camarão).



5 Jantinha no capricho Forró da Padaria - Prato: Chama Chuva (tradicional jantinha, feita com feijão tropeiro acompanhado por espetinho, batata frita e arroz com pimenta-biquinho).



6 Homenagem a Gonzagão Canto do Caldo - Prato: Assum Preto, em homenagem a Luiz Gonzaga (caldo de costela com mandioca, bacon, linguiça artesanal e cheiro-verde).



7 Lanche completo Cantinho do Bizinho Bar e Lanchonete - Prato: Trio Forró Menino (porção de batata frita + refrigerante ou suco + sanduíche com filé mignon, ovo, bacon, banana e queijo).



8 Ancho com arroz cremoso Restaurante Dona Pedrolina - Mestre Zinho (Bife ancho de sol com arroz cremoso de carne seca e banana-da-terra).



9 Pizza de carne-seca Oficina 1 Express - Prato: Se Avexe Não (pizza de carne-seca desfiada, lâminas de cebola e queijo coalho gratinado feita com massa artesanal assada no forno a lenha e finalizada com melado de cana).



10 Camarão, polvo e mexilhão Restaurante Dona Tereza - Prato: Arroz Sabiá (arroz de moqueca de mexilhão com camarão, polvo e lula finalizado com camarões fritos).



11 Bolinho sertanejo Casarão da Vila - Prato: Bolinho do Sertão (bolinho de aipim recheado com carne-seca e queijo).



12 Clássico do Nordeste Cizinho Restaurante - Prato: Baião Grã-fino (arroz de coco com bobó de camarão sete-barbas, finalizado com camarão VG selado e bacon crocante).



13 Poke forrozeiro Vila Tropical - Prato: Arrasta Poke (arroz com furikake, salmão fresco e camarão empanado, manga, crispy de alho-poró, cream cheese, tomate cereja e picles de cebola).



14 Cremoso e refrescante Frutos de Goiás - Sobremesa: Milkshake Pé-de-Serra (milkshakes preparados com sabores de sorvete variados).



15 Filé incrementado Pimenta Nativa Restaurante e Hamburgueria - Prato: Sertão (filé aos quatro queijos servido em base de paçoca de banana-da-terra). Acompanhamento: arroz branco e batata rústica.



16 Bolinho com bobó Bar da Ponte Petiscaria - Prato: Fogumano (porção com oito bolinhos de arroz fritos). Cada bolinho é servido com uma cavidade aberta no centro e recheado na hora com bobó de camarão.



17 De bacon a brócolis Pizzaria Oásis - Prato: Xote Capixaba (pizza de massa fina e crocante assada em forno a lenha e coberta com molho de tomate, muçarela, brócolis, bacon, gorgonzola e orégano). Consulte opção vegetariana..



18 Pirão de leite para acompanhar Estalagem Vila Tânia - Prato: Trio Forrozão (carne de sol na manteiga com cebola e alho confitados). Acompanhamento: pirão de leite à moda da casa e vinagrete fresco com feijão-de-corda).



19 Com um toque de abacaxi Barraca do Itamar - Prato: Asa Branca (palitos de tapioca servidos com geleia de abacaxi picante).



20 Lagosta na cachaça Restaurante Céu e Mar - Prato: Bate Coração (arroz de camarão e mariscos com um toque de lagosta grelhada na cachaça artesanal).



Programação da festa de encerramento:

5/09 - Sexta-feira

17h - Abertura do festival



18h - João Secchin (brasilidades)



20h - Banda Fogumano (forró)



22h - Banda Seis 3 (hits variados)

6/09 - Sábado

17h - Abertura do festival



18h - Jorge do Rojão (forró)



20h - Ricardo Boa (pop rock internacional)



22h - Onda Boa (reggae e pop rock)

7/09 - Domingo

12h - Abertura do festival



12h - Breno Tardin (pop rock)



14h - Forró da Lore (forró)



16h - Iclas Sorriso (samba e pagode)

7º FESTIVAL GASTRONÔMICO ITAÚNAS & SABORES

Quando: de 29 de agosto a 7 de setembro de 2025

Onde: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra

Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102

Festa de encerramento: de 5 a 7 de setembro, na Praça de Itaúnas, com entrada gratuita

Mais informações: @itaunasesabores.

