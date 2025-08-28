Editorias do Site
Itaúnas recebe festival com pratos inspirados em ícones do forró

Conheça as receitas criadas para a 7ª edição do Itaúnas & Sabores em 20 estabelecimentos gastronômicos da vila. Evento começa sexta (29)

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:36

Terra das dunas e do forró, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, se prepara para receber a partir deste fim de semana mais uma edição do festival gastronômico Itaúnas & Sabores, que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais. 

Baião de dois, tapioca recheada, pizza de carne-seca, poke, hambúrguer e arroz com lagosta na cachaça estão entre as opções, que custam entre R$ 30 e R$ 102 e ficam disponíveis nos estabelecimentos de 29 de agosto (próxima sexta) até 4 de setembro.  

No fim de semana de 5 a 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, a festa de encerramento vai tomar conta da praça central da vila com uma mistura animada de gastronomia, música e cultura. Apresentações culturais e shows de forró, pop rock e reggae estão garantidos na programação, que é aberta ao público.  

No circuito gastronômico dos restaurantes, o tema escolhido como inspiração para os chefs foi o forró, que se revela em pratos com homenagens a artistas que fizeram história no gênero musical. Estão na lista nomes como Falamansa, Trio Forrozão, Trio Sabiá, Fogumano, Chama Chuva e Mestrinho.  

Conheça os pratos do circuito gastronômico:

  • 1

    Tapioca recheada

    Raio de Sol - Prato: Mestrinho (tapioca com molho de camarão, queijo, coentro, tomate, cream cheese e alface).

  • 2

    Macaxeira no ponto

    Restaurante da Rita - Prato: Falamansa (carne de sol com aipim). Acompanhamento: farofa e vinagrete. FOTOS: Olho Gordo Marketing

    Prato-do-restaurante-da-Rita-em-itaunas
  • 3

    Baião com banana-da-terra

    Xique Xique Restaurante - Prato: Baião de Dois (arroz com feijão fradinho, carne seca desfiada, bacon e linguiça em cubinhos, queijo coalho grelhado em cubos, manteiga de garrafa, coentro, pimenta biquinho e um ovo frito por cima). Acompanhamento: vinagrete de banana-da-terra.

  • 4

    Barquinhas de batata

    São Bastião Gastrobar - Prato: Barco de Fogo (batatas recheadas com carne-de-sol e com camarão). 

  • 5

    Jantinha no capricho

    Forró da Padaria - Prato: Chama Chuva (tradicional jantinha, feita com feijão tropeiro acompanhado por espetinho, batata frita e arroz com pimenta-biquinho). 

    Prato-do-forro-da-padaria-em-itaunas
  • 6

    Homenagem a Gonzagão

    Canto do Caldo - Prato: Assum Preto, em homenagem a Luiz Gonzaga (caldo de costela com mandioca, bacon, linguiça artesanal e cheiro-verde).

  • 7

    Lanche completo

    Cantinho do Bizinho Bar e Lanchonete - Prato: Trio Forró Menino (porção de batata frita + refrigerante ou suco + sanduíche com filé mignon, ovo, bacon, banana e queijo). 

  • 8

    Ancho com arroz cremoso

    Restaurante Dona Pedrolina - Mestre Zinho (Bife ancho de sol com arroz cremoso de carne seca e banana-da-terra).

  • 9

    Pizza de carne-seca

    Oficina 1 Express - Prato: Se Avexe Não (pizza de carne-seca desfiada, lâminas de cebola e queijo coalho gratinado feita com massa artesanal assada no forno a lenha e finalizada com melado de cana).

    Pizza-da-Oficina-1-Express
  • 10

    Camarão, polvo e mexilhão

    Restaurante Dona Tereza - Prato: Arroz Sabiá (arroz de moqueca de mexilhão com camarão, polvo e lula finalizado com camarões fritos). 

    Prato-do-restaurante-Dona-Tereza-em-itaunas
  • 11

    Bolinho sertanejo

    Casarão da Vila - Prato: Bolinho do Sertão (bolinho de aipim recheado com carne-seca e queijo).

  • 12

    Clássico do Nordeste

    Cizinho Restaurante - Prato: Baião Grã-fino (arroz de coco com bobó de camarão sete-barbas, finalizado com camarão VG selado e bacon crocante).

  • 13

    Poke forrozeiro

    Vila Tropical - Prato: Arrasta Poke (arroz com furikake, salmão fresco e camarão empanado, manga, crispy de alho-poró, cream cheese, tomate cereja e picles de cebola).

    Poke-do-Vila-Tropical-em-Itaúnas
  • 14

    Cremoso e refrescante

    Frutos de Goiás - Sobremesa: Milkshake Pé-de-Serra (milkshakes preparados com sabores de sorvete variados). 

  • 15

    Filé incrementado

    Pimenta Nativa Restaurante e Hamburgueria - Prato: Sertão (filé aos quatro queijos servido em base de paçoca de banana-da-terra). Acompanhamento: arroz branco e batata rústica.

  • 16

    Bolinho com bobó

    Bar da Ponte Petiscaria - Prato: Fogumano (porção com oito bolinhos de arroz fritos). Cada bolinho é servido com uma cavidade aberta no centro e recheado na hora com bobó de camarão.

    Petisco-do-Bar-da-Ponte-em-Itaunas
  • 17

    De bacon a brócolis

    Pizzaria Oásis - Prato: Xote Capixaba (pizza de massa fina e crocante assada em forno a lenha e coberta com molho de tomate, muçarela, brócolis, bacon, gorgonzola e orégano). Consulte opção vegetariana..

  • 18

    Pirão de leite para acompanhar

    Estalagem Vila Tânia - Prato: Trio Forrozão (carne de sol na manteiga com cebola e alho confitados). Acompanhamento: pirão de leite à moda da casa e vinagrete fresco com feijão-de-corda). 

    Carne-de-sol-do-restaurante-Estalagem-Vila-Tania-em-itaunas
  • 19

    Com um toque de abacaxi

    Barraca do Itamar - Prato: Asa Branca (palitos de tapioca servidos com geleia de abacaxi picante). 

  • 20

    Lagosta na cachaça

    Restaurante Céu e Mar - Prato: Bate Coração (arroz de camarão e mariscos com um toque de lagosta grelhada na cachaça artesanal).

    Arroz-de-camarão-do-restaurante-ceu-e-mar

Programação da festa de encerramento:

5/09 - Sexta-feira

  • 17h - Abertura do festival
  • 18h - João Secchin (brasilidades)
  • 20h - Banda Fogumano (forró)
  • 22h - Banda Seis 3 (hits variados)

6/09 - Sábado

  • 17h - Abertura do festival
  • 18h - Jorge do Rojão (forró)
  • 20h - Ricardo Boa (pop rock internacional)
  • 22h - Onda Boa (reggae e pop rock)

7/09 - Domingo

  • 12h - Abertura do festival
  • 12h - Breno Tardin (pop rock)
  • 14h - Forró da Lore (forró)
  • 16h - Iclas Sorriso (samba e pagode)

7º FESTIVAL GASTRONÔMICO ITAÚNAS & SABORES
Quando: de 29 de agosto a 7 de setembro de 2025
Onde: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102 
Festa de encerramento: de 5 a 7 de setembro, na Praça de Itaúnas, com entrada gratuita
Mais informações: @itaunasesabores.

