Festival gratuito celebra a cozinha feita por mulheres no ES

O Encontro das Chefs, evento que celebra a diversidade e o talento feminino na gastronomia, vai reunir nesta semana algumas das principais representantes femininas da cozinha capixaba no Parque Cultural Casa do Governador, de 26 a 30 de agosto, para aulas-show com receitas ao vivo e workshops especiais. A entrada é gratuita com inscrição prévia (veja link no final desta matéria).
No belo cenário localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, sabores, música e arte dão o tom da programação, totalmente dedicada à gastronomia feita por mulheres. O evento começa no Dia Internacional da Igualdade Feminina e convida o público a explorar as múltiplas raízes da nossa culinária, sob o tema "Diversidade como mãe da gastronomia brasileira".
As inscrições gratuitas para as aulas que serão realizadas ao longo dos cinco dias do encontro já estão abertas e podem ser feitas pelo link que você confere no final deste texto. Cada aula tem em média 50 vagas e quem estiver inscrito poderá degustar as receitas ao final das apresentações.
Chefs de todo o Brasil
Na lista de chefs confirmadas estão cozinheiras talentosas como Júlia Faria, Flávia Gama, Marcela Bourguignon, Giovana Moyzes, Isaura Caliari e Laura Melo (ex-Masterchef), além da padeira Luciana Jucá e das pizzaiolas Carla Dall’Orto e Amanda Queiroz.
Tairine Japa, Karla Brandão, Raissa Franzotti, Cinthia Paixão, Alessandra Schneider, Rosana Neres, Sara de Sousa, Marília Borges, Letícia Leite, Renata Leão e Claudia Marriel completam o line-up.
Júlia Faria, Kátia Barbosa e Laura Melo darão aulas do festival Crédito: Bruno Gonçalves/Lucas Seixas/Arquivo pessoal
Na quarta-feira (27), o grande destaque é a aula da chef carioca Kátia Barbosa, criadora do bolinho de feijoada e eleita pelo Guia MICHELIN a 'Rainha da Comida Popular Brasileira'. Além das receitas ao vivo na cozinha-show, o público encontrará no parque uma praça de alimentação recheada de sabores capixabas, com opções de comidinhas bastante variadas.
O sábado (30) terá diversas atrações ao longo do dia, começando às 9h com oficina de culinária de infantil. A programação dedicada aos pequenos inclui ainda recreação, no espaço kids, e os adultos contarão também com apresentações culturais, de música e dança, conduzidas por artistas como as cantoras Luiza Dutra, Sol Pessoa e Elaine Augusta e a dançarina Ivna Messina.
Confira a programação:
Terça-feira - 26/08
16h – Aula-show com a chef Karla Brandão. Tema: ceviche de peixe de carne branca e ceviche de banana-da-terra (50 vagas)
17h30 - Abertura oficial com DJ Larissa TanTan, Serenata D’Favela e Filarmônica de Mulheres
Quarta-feira - 27/08
16h - Aula-show com as chefs Julia Faria e Tairine Japa. Tema: Comida de Casa, Alma de Chef (50 vagas)
17h30 - Workshop com a sommelier Tati Gomes. Tema: A força da mulher no vinho (30 vagas)
19h - Aula-show com a chef Kátia Barbosa (RJ). Tema: Arroz Maria Isabel (50 vagas)
20h30 - Show com Luiza Dutra
Quinta-feira - 28/08
16h - Aula-show com a chef Laura Melo. Tema: Fudge de cacau, chantili de café, tuille de mel e pólen (50 vagas)
17h30 - Workshop com a chef Flávia Gama. Tema: O bolo no pote perfeito. (30 vagas)
19h - Aula-show com as chefs Marcela Bourguignon e Giovana Moyzes. Tema: Quirera Capixaba (50 vagas)
20h30 - Show com Sol Pessoa
Sexta-feira - 29/08
16h - Aula-show com a chef Luciana Jucá. Tema: Focaccia de fermentação natural (50 vagas)
17h30 - Workshop com a chef Raissa Franzotti. Tema: Torta de camarão da Delicatus (30 vagas)
19h - Aula-show com as chefs Cinthia Paixão e Alessandra Schneider. Tema: Costela de porco na lata e quirera grelhada (50 vagas)
20h30 - Show com Elaine Augusta
Sábado - 30/08
9h - Aula kids com a chef Rosana Neres. Tema: Quiche Kids - Brincando de Chef (30 vagas)
10h - Aula-show com a chef Renata Leão. Tema - Sabores que abraçam: massa pomodoro com toque brasileiro (50 vagas)
10h30 - DJ Negana
11h - Aula kids com a chef Rosana Neres. Tema: Mãozinhas na Massa - Cookies Mágicos (30 vagas)
12h - Aula-show de mixologia com Claudia Marriel. Tema: Drinques para apimentar os sabores da vida (50 vagas)
12h30 - Show com Brenda Mozer
13h - Aula kids com a chef Rosana Neres (IGA). Tema: Top Chefinhos - Cupcakes (30 vagas)
14h - Aula-show com as chefs Isaura Caliari e Sara de Sousa. Tema: Curiosidades da gastronomia (50 vagas)
14h30 - Oficina DIY com Scheyla Junca. Tema: O Planeta Agradece: Oficina de reaproveitamento em vidro (20 vagas)
15h30 - Show de dança flamenca com Ivna Messina
15h30 - Workshop com a chef Marília Borges. Tema: Festival de Escondidinho – 30 vagas
16h – Aula-show com as chefs Carla Dall'Orto e Amanda de Queiroz. Tema: Massa de vera pizza napoletana (50 vagas)
17h - Oficina de reciclagem urbana com João Pedro e Letícia: Tema: Oficina Meio Ambiente (30 vagas)
18h - Aula-show com a chef Letícia Leite. Tema: Da raiz à casca: sabores que transformam desperdício em nutrição (50 vagas)
19h - DJ Negana
Data, local e ingressos:
ENCONTRO DAS CHEFS Quando: de 26 a 20 de agosto de 2025 Onde: no Parque Cultural Casa do Governador. Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Entrada gratuita Inscrições para aulas e acesso ao parque:https://shre.ink/inscricoes-encontro-das-chefs Mais informações: @encontro_das_chefs.