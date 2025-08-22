Editorias do Site
Serra terá feira de gastronomia com aulas-show; veja programação

Expo Steffen 2025 vai unir a 8ª edição da Feinbares com o 22º Salão Sabores, de 26 a 28 de agosto. Curso de vinhos é uma das atrações

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:00

Entre 26 e 28 de agosto, o município da Serra vai se tornar um ponto de encontro para chefs, apreciadores de gastronomia e empreendedores dos segmentos de hospitalidade e de bares e restaurantes com a realização da Expo Steffen 2025, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro.

A feira, que é referência capixaba em food service, vai sediar neste ano a 8ª edição da Feinbares e o 22º Salão Sabores, com a proposta de ser um palco para negócios, inovação e tendências do setor de alimentação no Espírito Santo. 

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia (confira o link no final da matéria), e uma das novidades dessa edição é a Arena Milênio Show, onde haverá aulas-show conduzidas por chefs de renome ensinando receitas especiais, com dicas valiosas para garantir que o público possa reproduzi-las em casa. 

Para participar dessas aulas é necessário preencher um formulário de inscrição (link no final da matéria). 

Confira a programação de aulas-show:

TERÇA-FEIRA (26/08)

  • 17h às 17h45 - Robson Della Fonte (Moranga) e Fernanda Cassa (Novo Milênio). Receita: escalopinho crocante e molho de abacaxi e gengibre
  • 18h15 às 19h -: Ari Cardoso (Casa Chef Ari/Uliveto). Receita: moqueca de nhoque de banana-da-terra
  • 19h15 às 20h - Julia Faria (Daju/Solar da Praia). Receita: camarão com nata e alho-poró gratinado com panko e queijo cabacinha
  • 20h15 às 21h - Brígida Alexandre (Cedrus Libani). Receita: mijadra (arroz de lentilha)
Andrea-Souto-Andres-Cervini-Juarez-Campos
Chefs Andrea Souto, Andres Cervini e Juarez Campos Crédito: Olivier Schochlin/Bruno Gonçalves/Ricardo Dangelo

QUARTA-FEIRA (27/08)

  • 17h às 17h45 - Bruno Déde (Senac/Novo Milênio). Receita: boulette bourguignon
  • 18h15 às 19h - Andres Cervini (Grupo Uaine). Receita: tornedor ao molho roti
  • 19h15 às 20h - Juarez Campos (Casa do Chef Juarez). Receita: fusilli com ragu toscano
  • 20h15 às 21h - Ana Moraes (Nagoya Sushi). Receita: onigiri (bolinho de arroz japonês)

QUINTA-FEIRA (28/08)

  • 17h às 17h45 - Ludmila Pires (Novo Milênio). Receita: Jardins de Chocolate (terrário comestível)
  • 18h15 às 19h - Orlando Nardi (Preferito/Marinato). Receita: espaguete amatriciana com pancetta fresca
  • 19h15 às 20h - Andrea Souto (La Crème). Receita: Fudge de pistache com ganache de laranja
  • 20h15 às 21h - Fabrícia Sarria (Senac). Receita: Pão-folha com frango defumado e pesto de ora-pro-nóbis

Utensílios e equipamentos

A programação também contempla palestras técnicas ministradas por especialistas do setor, com abordagem direta sobre os principais desafios e avanços do mercado de alimentação. Os participantes terão acesso a fornecedores de utensílios e equipamentos específicos voltados a esse segmento, bem como a empresas que oferecem soluções de gestão com sistemas voltados para operações gastronômicas.

“A feira está totalmente voltada para os negócios, para garantir aos empreendedores capixabas acesso aos principais equipamentos e insumos disponíveis no país, como acontece na Fispal Food Service, maior evento do setor na América do Sul. Conseguimos conexões importantes com empresas que vêm pela primeira vez ao Estado apresentar tecnologias que transformam qualquer negócio”, explica o empresário Ildo Steffen, anfitrião do evento.

Curso de vinho para iniciantes

Outro destaque da Expo Steffen 2025 é o curso "Introdução ao Mundo do Vinho", com o sommelier e gastrônomo Franklin Bittencourt. No workshop gratuito, marcado para os dias 27 e 28, o profissional vai propor uma viagem pela história e pelo mundo por meio da cultura do vinho.

Os participantes das aulas serão certificados pela Academie du Vin Franklin Bittencourt, a primeira escola de sommeliers do Espírito Santo,.

EXPO STEFFEN 2025 – 8ª Feinbares e 22ª Salão Sabores
Quando: de 26 a 28 de agosto de 2025
Horário: das 15h às 22h
Onde: Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra 
Entrada: gratuita mediante inscrição pelo link https://jacredenciei.com.br/e/feinbares2025
Formulário de inscrição para aulas-show: https://forms.gle/Eu9ALosDUsDAdVmZ9
Mais informações: (27) 99883-4662 e @exposteffen.

