Serra terá feira de gastronomia com aulas-show; veja programação

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:00
Entre 26 e 28 de agosto, o município da Serra vai se tornar um ponto de encontro para chefs, apreciadores de gastronomia e empreendedores dos segmentos de hospitalidade e de bares e restaurantes com a realização da Expo Steffen 2025, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro.
A feira, que é referência capixaba em food service, vai sediar neste ano a 8ª edição da Feinbares e o 22º Salão Sabores, com a proposta de ser um palco para negócios, inovação e tendências do setor de alimentação no Espírito Santo.
A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia (confira o link no final da matéria), e uma das novidades dessa edição é a Arena Milênio Show, onde haverá aulas-show conduzidas por chefs de renome ensinando receitas especiais, com dicas valiosas para garantir que o público possa reproduzi-las em casa.
Para participar dessas aulas é necessário preencher um formulário de inscrição (link no final da matéria).
TERÇA-FEIRA (26/08)
QUARTA-FEIRA (27/08)
QUINTA-FEIRA (28/08)
A programação também contempla palestras técnicas ministradas por especialistas do setor, com abordagem direta sobre os principais desafios e avanços do mercado de alimentação. Os participantes terão acesso a fornecedores de utensílios e equipamentos específicos voltados a esse segmento, bem como a empresas que oferecem soluções de gestão com sistemas voltados para operações gastronômicas.
“A feira está totalmente voltada para os negócios, para garantir aos empreendedores capixabas acesso aos principais equipamentos e insumos disponíveis no país, como acontece na Fispal Food Service, maior evento do setor na América do Sul. Conseguimos conexões importantes com empresas que vêm pela primeira vez ao Estado apresentar tecnologias que transformam qualquer negócio”, explica o empresário Ildo Steffen, anfitrião do evento.
Outro destaque da Expo Steffen 2025 é o curso "Introdução ao Mundo do Vinho", com o sommelier e gastrônomo Franklin Bittencourt. No workshop gratuito, marcado para os dias 27 e 28, o profissional vai propor uma viagem pela história e pelo mundo por meio da cultura do vinho.
Os participantes das aulas serão certificados pela Academie du Vin Franklin Bittencourt, a primeira escola de sommeliers do Espírito Santo,.
EXPO STEFFEN 2025 – 8ª Feinbares e 22ª Salão Sabores
Quando: de 26 a 28 de agosto de 2025
Horário: das 15h às 22h
Onde: Steffen Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra
Entrada: gratuita mediante inscrição pelo link https://jacredenciei.com.br/e/feinbares2025
Formulário de inscrição para aulas-show: https://forms.gle/Eu9ALosDUsDAdVmZ9
Mais informações: (27) 99883-4662 e @exposteffen.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta