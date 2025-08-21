Pitadas

Nova padaria artesanal de Vitória serve de pizza a croissant

O Pão de Ju foi inaugurada no início de agosto, sob o comando da padeira Juliana Mendes. Conheça também uma nova linha de massas artesanais congeladas

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:05

Pães e folhados da casa são produzidos pela padeira Juliana Mendes Crédito: O Pão da Ju/Acervo

Criada há sete anos pela boulangère Juliana Mendes, a padaria artesanal O Pão da Ju cresceu, deixando de produzir apenas sob encomenda e com fornadas programadas para abrir sua primeira loja de rua, com atendimento ao público de terça a sábado. O espaço com mesas e cardápio de cafeteria foi inaugurado há poucas semanas em Vitória, na Rua da Grécia.

Os pedidos são feitos diretamente no balcão. No ambiente principal, o destaque é a bela vitrine recheada de folhados e pães fresquinhos de longa fermentação, produzidos ao longo do dia. Também é possível sentar para um café na área externa.

Além dos pães rústicos sourdough, multigrãos e 100% integral, são fixos no menu croissant, pain au chocolat, minibabka de chocolate com creme de avelã, cuca de banana ou de maçã com canela e cinnamon roll.

Croque monsieur, pizza romana, minibabka e croissant com amêndoas estão no menu Crédito: O Pão da Ju/Acervo

O supreme (croissant redondo) é um carro-chefe na seção de folhados doces, recheado com ganache de pistache, creme de avelã ou frutas vermelhas (a partir de R$ 25). As elogiadas focaccias de Juliana entram em cena às sextas e sábados.

Para beber, há chocolate quente, cappuccino, café com leite e coado ou expresso feitos com grãos capixabas orgânicos. Pizzas romanas (em fatias quadradas) e sanduíches, como croque monsieur, são novidades na padaria, que atualmente abre das 10h às 19h de terça a sexta e aos sábados das 9h às 18h. Rua da Grécia, 320, ao lado do salão Franjola. Mais informações: @opaodaju.

Nova linha de massas e molhos artesanais

Tem novidade no Norte do Espírito Santo para quem é fã de comida italiana. A chef Verlucia Zanotti, que já trabalhou em restaurantes renomados, como o Cafe Haus, em Santa Teresa, criou sua própria linha de massas e molhos artesanais congelados, a Finestra.

Verlucia Zanotti produz massas artesanais em Linhares Crédito: Reprodução/Instagram @finestramassas

O cardápio inclui lasanhas, nhoques e raviólis produzidos de forma artesanal e entregues congelados. Entre os destaques estão os raviólis de banana e bacon (R$ 43/400g) e de gorgonzola e nozes, além das lasanhas de frango cremoso (R$ 57/1 kg) e à bolonhesa (R$ 65/1 kg).

Ravióli com molho de manteiga e sálvia com vinho branco Crédito: Rodrigo Borçato

Para acompanhar as massas, é possível adquirir molhos já prontos, como a fonduta de parmesão, o de manteiga e sálvia com vinho branco e o de tomates assados (a partir de R$ 26/400g). A Finestra realiza entregas semanais em Linhares e eventualmente em Aracruz e na Grande Vitória (capital, Vila Velha e Serra). Mais informações: @finestramassas.

Os preços citados nesta coluna foram apurados no dia 21/08/2025.

