Gabiroba gigante

Sorvete do ES com fruta da Mata Atlântica é eleito um dos melhores do Brasil

Receita criada nas montanhas capixabas conquistou o júri popular na final nacional da competição Gelato Festival World Masters, realizada em São Paulo

Publicado em 29 de julho de 2025 às 15:20

Sorbetto de gabiroba criado pela mestre sorveteira Gabriela Zorzal Crédito: Arquivo pessoal

Gabiroba gigante, castanhas da Mata Atlântica, frutas vermelhas e mel de uruçu: com essa receita de sorbetto (versão do gelato sem laticínios), a mestre sorveteira capixaba Gabriela Zorzal foi destaque na final brasileira do Gelato Festival World Masters, realizada no último fim de semana em São Paulo, durante a Fipan, a maior feira de panificação e confeitaria da América Latina. >

O Gelato Festival World Masters é uma das competições mais prestigiadas do mundo quando o assunto é a famosa receita italiana de sorvete, e a final nacional contou com a participação do chef Claude Troisgros, da confeiteira Saiko Desu e da jornalista de gastronomia Patrícia Ferraz, do Estadão. Apesar de não vencer o concurso, Gabriela conquistou a Menção Honrosa do Júri Popular, formado por especialistas do setor. >

"Fizemos um sorbetto de gabiroba gigante, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica de Pedra Azul, Vargem Alta, Conceição do Castelo e Venda Nova. É uma fruta muito rara, que já esteve em extinção mas voltou a ser polinizada recentemente. Ela se parece com o caqui, mas é verde, e o suco dela lembra muito o de limão. A abelha uruçu, do mel usado na receita, é que poliniza a gabiroba", contou Gabriela em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória. >

Gabriela Zorzal conquistou o primeiro lugar na avaliação do júri popular Crédito: Arquivo pessoal

Para dar textura, Gabriela adicionou ao sorbetto castanha de sapucaia, coquinho de brejaúba e coquinho de indaiá, também nativos da região. Ao criar a receita para o concurso, ela contou com a colaboração do produtor rural Adenilson Panzin e do chef Ricardo Silva, que juntos tocam o projeto Sabores da Mata, criado para preservar e valorizar insumos como plantas, frutas e castanhas originárias da Mata Atlântica nas montanhas capixabas. >

>

Paixão por gelato

Gabriela conta que sua paixão pela gastronomia existe desde a infância em Conceição do Castelo, na Região Serrana, mas o gelato surgiu em sua vida durante uma viagem à Itália, quando tinha 16 anos. “Passei 20 dias viajando pelo país e me apaixonei pelo gelato. Fiquei encantada porque na época não era algo difundido no Brasil. Ali surgiu o sonho de abrir uma gelateria”, conta Gabriela, que lançou a marca Blu Gelatos há sete anos. Sua loja com atendimento ao público começou a operar em 2022, no Km 7 da Rota do Lagarto, em Pedra Azul. >

Neste ano, Gabriela mudou-se com a família para Vila Velha e instalou sua fábrica de gelatos no município, ampliando suas vendas sob encomenda para toda a Grande Vitória por meio de delivery. >

A partir do segundo fim de semana de agosto, o sorbetto de gabiroba gigante, castanhas da Mata Atlântica, frutas vermelhas e mel de uruçu estará disponível para venda, embora em quantidade limitada, na loja da Blu Gelatos, em Pedra Azul. O copinho simples custa R$ 20. >

Este vídeo pode te interessar