Gabiroba, castanha da mata e mel: ES disputa título nacional de gelato

A mestre sorveteira Gabriela Ayres Moretto Zorzal, da Blu Gelatos, de Pedra Azul, está entre os 14 finalistas da Grande Final Nacional do Gelato Festival Brasil, que começou nesta terça (22) e vai até sexta (25), em São Paulo.



Ela vai competir com o sabor Gabiroba Gigante com Castanhas da Mata e Mel de Abelha sem Ferrão, criado por ela em homenagem à Mata Atlântica.