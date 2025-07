Virou meme e viralizou: a “resposta de Trump” ao apelo de Ferração

Trump e Ferração: conexão direta EUA-Cachoeiro. Crédito: Divulgação

Pelo menos no meme, não ficou sem resposta. A carta do prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, enviada a Donald Trump, na qual o capixaba pede que o presidente dos EUA reconsidere a imposição da tarifa de 50% a produtos brasileiros importados pelo país norte-americano, parece que deu resultado.

A carta fictícia viralizou com força em grupos e nas redes sociais desde a terça-feira (15), no mesmo dia em que Ferração enviou sua mensagem ao líder norte-americano, apelando para que as tarifas adicionais, prevista para serem implementadas a partir de 1º de agosto, sejam reconsideradas, sob pena de prejudicar a economia cachoeirense.

No ofício enviado a Donald Trump, Ferração apela ao orgulho cachoeirense e chega a citar que a cidade do Sul do ES é a terra do Rei Roberto Carlos e de Rubem Braga, o maior cronista brasileiro.

A carta fictícia que virou meme e viralizou. Crédito: Divulgação

A “mensagem” de Trump, com logomarca do governo dos EUA e grafada de forma errada na sua procedência (The Withe House em vez de White House), trata o prefeito de Cachoeiro de uma forma muito carinhosa (“querido Ferraço”) e “cede” às reivindicações de Ferração em pelo menos três áreas emblemáticas da Capital Secreta do Mundo (será que é por isso o “recuo” dos EUA?).

Trump, no texto da carta-meme, promete reduzir para 10% as alíquotas que os EUA vão cobrar sobre uma conhecida linguiça de churrasco produzida em Cachoeiro, nos discos de Roberto Carlos e nas torres de fazer chover, obra polêmica que Ferração fez quando foi prefeito pela segunda vez da cidade capixaba, no começo da década de 1990.

