Taxação dos EUA

Prefeito no ES envia carta a Trump e cita até Roberto Carlos por fim de tarifaço

Município está preocupado com os impactos na economia, uma vez que mais de 50% das exportações locais são para os Estados Unidos

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, Theodorico Ferraço (PP) , fez uma carta de apelo para que o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , reconsidere a imposição da tarifa de 50% a produtos brasileiros importados pelo país norte-americano. No texto, o chefe do Executivo municipal cita que a cidade tem parte da economia baseada na exploração de mármore e granito e deve ser duramente afetada pela taxa, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.>

O município do sul capixaba conta com 600 empresas dedicadas à extração e ao beneficiamento de mármore e granito e gera 6,5 mil empregos diretos. Dados levantados pelo Executivo municipal mostram que 56,3% das exportações de Cachoeiro de Itapemirim são para os Estados Unidos. O prefeito avalia que a imposição da tarifa resultaria em consequências também para os americanos.>

Empresários preocupados com tarifa

Como mostrou o colunista Abdo Filho, de A Gazeta , a indústria de rochas ornamentais no Espírito Santo é uma das mais severamente atingidas pelo tarifaço . O presidente do Centro Rochas, Tales Machado, relatou que compradores norte-americanos já começaram a pedir para adiar pedidos e embarques já foram cancelados. >

No ano passado, a indústria de rochas exportou US$ 1,2 bilhão. Mais da metade disso, US$ 711 milhões, foram para os Estados Unidos. Por conta dessa relevância econômica, empresários do setor serão ouvidos pelo comitê montado pelo governo federal, liderado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para avaliar a resposta a ser dada ao governo norte-americano. >