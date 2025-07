Tarifaço

Trump impõe tarifa de 50% para o Brasil e cita julgamento de Bolsonaro

Nova taxação aos produtos brasileiros importados pelos EUA deverá começar a valer em 1º de agosto

"Por favor, entenda que o número de 50% é muito menos do que o necessário para termos o Campo de Jogo Nivelado que devemos ter com seu País. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Como você sabe, não haverá Tarifa se o Brasil, ou empresas dentro do seu País, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira — em outras palavras, em questão de semanas.">