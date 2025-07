Igreja com 670 templos no ES tem 1° líder mundial brasileiro

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 670 templos e cerca de 65 mil membros no Espírito Santo, tem um novo presidente mundial. Pela primeira vez, desde 1863, a denominação com mais de 23 milhões de membros ao redor do mundo elegeu como presidente um pastor sul-americano.



No começo deste mês, a Comissão de Nomeações propôs e o plenário dos 2.809 delegados da 62ª Assembleia da Associação Geral aprovou, por 1.721 votos contra 188, o nome do pastor Erton Carlos Köhler, gaúcho de Caxias do Sul, como presidente mundial da igreja.