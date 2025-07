Três queijarias capixabas ganham medalha de ouro em concurso nacional

A Queijaria Pedrazul, de Domingos Martins , a Vila Veneto, de João Neiva , e o Calvi Laticínios, de Cachoeiro de Itapemirim , ganharam medalha de ouro no VIII Prêmio Queijo Brasil, que teve o resultado anunciado no final da noite desta quinta-feira (10).

O QUE É O PRÊMIO QUEIJO BRASIL

O evento conta com quatro grandes momentos. O primeiro e mais relevante é o concurso do Prêmio Queijo Brasil. Nos dias seguintes à avaliação dos queijos inscritos, será realizado o Festival Nacional do Queijo, espaço voltado a pequenos queijeiros e outros produtores artesanais, como de vinho, cerveja, azeite de oliva, café e afins. São mais de 70 expositores de todas as regiões do país.