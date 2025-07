Pelo 2° ano seguido, bosque das cerejeiras não receberá visitantes

Pelo segundo ano consecutivo, o famoso bosque das cerejeiras, em Pedra Azul, em Domingos Martins, não será aberto para visitação pública em 2025. O motivo, segundo comunicado do Instituto Erling Lorentzen (IESL) nas redes sociais, é a recuperação fisiológica das cerejeiras. De acordo com o IESL, as árvores estão se recuperando após o tratamento proposto e que, “muito provavelmente”, o Bosque Kuaru Kumazawa será aberto para visitação na floração de 2026.

No ano passado, a visitação também foi cancelada no bosque em Pedra Azul , mas por um outro motivo: ausência de floração.

ABERTO EM ALFREDO CHAVES

Mas nem tudo está perdido. Em Alfredo Chaves, no Sul do Estado, as mais de 320 cerejeiras plantadas floresceram na comunidade de Redentor, atraindo visitantes ao Bosque do Sítio Monte Rá.