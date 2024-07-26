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Turismo

Bosque das cerejeiras de Pedra Azul cancela visitações; entenda motivo

Local, que costuma render belos passeios e cliques, é famoso por atrair diversos turistas nesta época do ano
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 18:01

Árvores do Bosque das Cerejeiras floriram na segunda quinzena de julho neste ano
Árvores do Bosque das Cerejeiras em Pedra Azul Crédito: Divulgação / Associação Nikkei de Vitória
Pedra Azul é o destino certo dos capixabas no inverno. Cervejarias, restaurantes, lavandário e até passeio de balão é possível fazer pela região, mas esse ano uma atração importante não poderá fazer parte do roteiro de quem visita o local: o Bosque de Cerejeiras Kaoru.
Em uma postagem no Instagram, o Instituto Erling Lorentzen (iESL) anunciou que o bosque não abrirá devido a ausência da floração.
Uma situação semelhante aconteceu com o Sítio Monte Rá, localizado em Alfredo Chaves. De acordo com o Mestre Lee, proprietário e residente do local, esse ano a floração não ocorreu em razão das temperaturas. "Esse ano, quando chegou o final de junho as flores deveriam abrir, mas não abriu. As temperaturas costumam estar mais baixas, entre 8 e 11 graus, mas esse ano elas ficaram por volta dos 15°C".
Bosque das Cerejeiras do Sítio Monte Rá, em Alfredo Chaves
Bosque das Cerejeiras do Sítio Monte Rá, em Alfredo Chaves Crédito: Karla Rodrigues
Diferentes do  Bosque de Cerejeiras Kaoru, o Sítio Monte Rá continua aberto para visitação mesmo sem as flores das cerejeiras. 

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