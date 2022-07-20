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Beleza nas montanhas

Bosque das Cerejeiras é atração gratuita em Alfredo Chaves

O espaço conta com mais de 300 árvores e está localizado no Sítio Monte Rá, em Redentor. Para visitar, não é preciso fazer agendamento
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:47

As montanhas do Espírito Santo têm mais um bosque de cerejeiras para capixabas e turistas contemplarem. Localizadas em Redentor, a poucos quilômetros de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, as flores do Sítio Monte Rá estão atraindo cada vez mais visitantes para a região.
Idealizado pelo mestre de Taekwondo Lee Chung, de 81 anos, no início dos anos 2000, o Bosque das Cerejeiras está aberto a visitação e a entrada é gratuita.
“As flores começam a brotar em junho e ficam até agosto. Mas comparando a anos anteriores este foi bem mais fraco. O bosque está com a floração desigual, porém é aberto a todos. É de graça, não cobro nada. É um presente que a natureza nos dá”, explica Lee. 
Bosque das Cerejeiras do Sítio Monte Rá, em Alfredo Chaves
Bosque das Cerejeiras do Sítio Monte Rá foi idealizado em 2000 Crédito: Karla Rodrigues
As cerejeiras ornamentais do Japão, também conhecidas como ‘sakura’, são muito comuns no inverno daquele país. Lá, florescem entre o final de março e o início de abril.
Para resgatar essa cultura japonesa em terras capixabas, Lee conta que começou a plantar as sementes há mais de 20 anos. “Plantei  em 2001 e ainda mais nos anos seguintes. Hoje em dia, existem mais de 300 cerejeiras no Sítio Monte Rá”, revela.
O idealizador do espaço conta ainda que o Bosque das Cerejeiras representa um paraíso. Apesar de o espetáculo da natureza ter sido mais modesto em 2022, ainda é possível encontrar lá as famosas flores com tons de rosa e lilás.
Mas Lee avisa que quem estiver interessado em contemplá-las deve ir até, no máximo, o próximo fim de semana, pois as flores já estão começando a cair.
Bosque das Cerejeiras do Sítio Monte Rá, em Alfredo Chaves
Flores em tons de rosa e lilás embelezam o bosque Crédito: Karla Rodrigues
Outra orientação passada por ele diz respeito à limpeza do ambiente. Lee Chung pede para que os visitantes recolham o próprio lixo e descartem em locais apropriados. Além disso, é proibido entrar na propriedade ao redor da casa de Lee.
A fotógrafa Karla Rodrigues decidiu visitar o bosque no início deste mês. Para ela, o lugar traz uma sensação de paz e tranquilidade. “Gosto muito daquela região. Achei muito organizado, com várias plaquinhas. Quando estou no bosque, me sinto em paz, como em uma elevação do espírito. Os detalhes das pequenas flores são lindos, transmitem várias sensações”, relata.

VISITAÇÃO CANCELADA

O Bosque das Cerejeiras de Pedra Azul, um dos cenários mais belos do Espírito Santo, cancelou a visitação em 2022. A notícia pegou muita gente de surpresa, já que o local costuma atrair muitos turistas nesta época do ano.
Segundo o Instituto Erling Lorentzen, responsável pela área, fatores climáticos alteraram a floração das cerejeiras do também conhecido como Bosque Kaoru Kumazawa.
Por meio das redes sociais, o Instituto informou que a maior parte das árvores já está sem as flores coloridas. Assim, a visitação precisou ser cancelada.
BOSQUE DAS CEREJEIRAS DO SÍTIO MONTE RÁ
Onde: Redentor, a 6km de São Bento de Urânia, Alfredo Chaves
Quando: até o início de agosto (ou enquanto durar a floração)
Horário: das 9h às 17h
Entrada gratuita.

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