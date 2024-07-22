De cerveja a pizza, um roteiro com delícias de morango em Pedra Azul

de 2 a 4 de agosto de 2024 (sexta a domingo)

Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins

Ingressos (valores de inteira): dia 2 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 3 (sábado) – R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir das 19h; dia 6 (domingo) – R$ 20. A

meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação Vendas: Tiketo.com.br

www.festadomorango.com.br e @festadomorango_es.