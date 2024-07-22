De cerveja a pizza, um roteiro com delícias de morango em Pedra Azul

Entre os dias 2 e 4 de agosto, Domingos Martins, nas montanhas capixabas, será palco da aguardada Festa do Morango de Pedra Azul 2024. Realizada no centro de eventos Morangão, a festa promete atrair turistas e amantes da boa gastronomia.
Nos três dias do evento, o morango será o protagonista de pratos saborosos servidos tanto no Morangão como em diversos restaurantes e cervejarias da região.
Um desse locais é o Grão da Terra, que promete surpreender com sua sobremesa à base de morangos silvestres chamada de Festa do Morango (morangos, creme de quatro leites e chocolate meio amargo/R$ 25).
O restaurante se destaca pela valorização dos ingredientes locais e tem como especialidade pratos da cozinha brasileira, dispostos em um fogão a lenha no sistema de bufê. "Cada sobremesa nossa tem um nome que lembra Pedra Azul”, conta a chef Rosi Reis.
Outro destaque na rota gastronômica em torno da Festa do Morango é uma tábua de frios (R$ 59) com a fruta servida na Ronchi Beer, onde o petisco é harmonizado com a cerveja artesanal de morango da casa (a partir de R$ 15/300 ml). “Não usamos essências ou aromatizantes na fabricação. A cerveja é feita com morango de verdade colhido em Pedra Azul", revela o proprietário Eduardo Ronchi.
Para os fãs de pizza, a Vallino Pizzeria Napoletana traz uma versão doce, coberta com morangos frescos e Nutella (R$ 64). “Nossa massa tem fermentação natural e trigo italiano", comenta a sócia-proprietária Fernanda Donna.
Já os visitantes que buscam uma experiência imersiva na produção local de mel não podem deixar de visitar o Apiário Florin. Lá, será possível experimentar mel em favo com morangos frescos (R$ 25) durante o fim de semana da festa. "Queremos que os turistas mergulhem nos sabores das montanhas capixabas", explica o empreendedor Arno Wieringa.
Próximo dali, em Venda Nova do Imigrante, a Pousada e Bistrô Altoé da Montanha aposta no mini fondue, no waffle de pão de queijo com geleia de morango (R$ 17) e no frapê de morango (R$ 22). “O waffle faz parte do cardápio do café da manhã da pousada e também está disponível no bistrô”, conta Pedro Altoé, gestor do empreendimento. As receitas também são oferecidas no Café Altoé da Montanha (5).
GASTRONOMIA NA FESTA
Durante os três dias da Festa do Morango de Pedra Azul, os participantes poderão ainda saborear quitutes feitos com a fruta preparados pelos voluntários da Associação Festa do Morango (Afemor).
O destaque entre as opções vai para a torta gigante de morango, que será produzida em dois tamanhos: uma de 500kg e outra de 300kg. Também estarâo à venda 1.200 tortas menores. Neste ano, a expectativa é de que sejam vendidas cerca de 30 mil fatias do doce, tão tradicional em Pedra Azul.
A programação do evento inclui ainda shows musicais, como o da cantora Luiza Andrade, da banda Evidance e de Priscila Ribeiro; apresentações culturais, feira de artesanato e uma ampla oferta de pratos da culinária regional.
Na sexta-feira (2), dia da eleição da rainha e princesas da Festa do Morango, a entrada será gratuita. Nos demais, os ingressos custarão entre R$ 20 e R$ 40 (inteira).
ONDE PROVAR DELÍCIAS COM MORANGO EM PEDRA AZUL
- RESTAURANTE GRÃO DA TERRA - Produto: sobremesa Festa do Morango. Rodovia Geraldo Sartório, Km 6, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h à 0h, e domingo, das 11h às 22h. (27) 99781-3851. Instagram: @graodaterra.restaurante.
- RONCHI BEER - Produto: cerveja de morango e tábua de frios com morango. Rua Nonna Elvira Peterle Módolo, S/N, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 18h. (27) 99989-5994. Instagram: @ronchibeer.
- VALLINO PIZZERIA NAPOLETANA - Produto: pizza de morango com Nutella. Rua Nonna Elvira Peterle Módolo, Chácara Pietra Azzurra, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 18h. (27) 99958-2019. Instagram: @vallinopizzeria.
- APIÁRIO FLORIN - Produto: favo de mel com morango. Rodovia ES-165, km 2,5, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h. (27) 99768-3521. Instagram: @apiarioflorin.
- CAFÉ ALTOÉ DA MONTANHA - Produto: mini fondue, waffle de pão de queijo com geleia de morango e frapê de morango. Km 106 da BR-262, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante. Funcionamento: de terça a sexta (das 9h às 19h); sábado e domingo (das 9h às 20h). (28) 99915-9922. Instagram: @cafealtoedamontanha.
- POUSADA E BISTRÔ ALTOÉ DA MONTANHA - Produto: mini fondue, waffle de pão de queijo com geleia de morango e frapê de morango. Km 102 da BR-262, Tapera, Venda Nova do Imigrante. Funcionamento somente nos finais de semana. (28) 99927-9912. Instagram: @cafealtoedamontanha.
- KLEIN SABORES CAFETERIA - Produto: torta de morango. Rua João Batista Wernerbach, 174, loja 1, Centro, Domingos Martins. Funcionamento: segunda (das 12h às 20h); de terça a sábado (das 8h às 20h) e domingo (das 9h às 20h). (27) 99898-2818. Instagram: @kleinsabores.
- MORANGOS PETERLE - Produto: torta de morango e morango in natura. Km 88 da BR-262, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: de quarta a segunda, das 8h às 18h. (28) 99956-8444. Instagram: @morangospeterle.
- PRODUTOS RONCHI - Bombom de morango e morangos in natura. Km 90 da BR-262, Pedra Azul, Domingos Martins. Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 17h. (27) 99986-5220. Instagram: @produtos.ronchi.
PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO MORANGO 2024
SEXTA-FEIRA (2/08)
- 18h – Abertura dos portões
- 19h – Musical Noi Siamo La Storia
- 21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34ª Festa do Morango
- 23h – Show com Os Carreteiros
- 2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
- 10h – Abertura dos portões
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Show com Banda Brasitalia
- 13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente
- 14h – Corte da torta gigante
- 15h – Show com André Violette
- 17h – Pausa técnica
- 19h – Reabertura dos portões
- 20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues
- 22h – Show com Luiza Andrade
- 00h – Show com Banda Evidance
- 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
- 8h – Missa
- 9h – Abertura dos portões
- 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo
- 12h – Show com Banda Brasitalia
- 13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori
- 14h – Corte da torta gigante
- 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
- 15h30 – Show com Priscila Ribeiro
- 19h – Encerramento da festa
34ª FESTA DO MORANGO DE PEDRA AZUL
Quando: de 2 a 4 de agosto de 2024 (sexta a domingo)
Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos (valores de inteira): dia 2 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 3 (sábado) – R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir das 19h; dia 6 (domingo) – R$ 20. A meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação Vendas: Tiketo.com.br
Mais informações: www.festadomorango.com.br e @festadomorango_es.
Quando: de 2 a 4 de agosto de 2024 (sexta a domingo)
Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos (valores de inteira): dia 2 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 3 (sábado) – R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir das 19h; dia 6 (domingo) – R$ 20. A meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação Vendas: Tiketo.com.br
Mais informações: www.festadomorango.com.br e @festadomorango_es.
Com informações de Julio Huber.