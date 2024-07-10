Festa do Morango de Pedra Azul terá torta gigante e shows

Quem quiser curtir o frio das montanhas aproveitando as atrações da Festa do Morango de Pedra Azul, em Domingos Martins, já pode comprar o ingresso. Estão à venda, de forma on-line, o primeiro lote das entradas para quem quiser se deliciar com a festa mais doce das montanhas.
Este ano o evento será realizado entre os dias 2 e 4 de agosto, e terá atrações culturais, gastronômicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 a inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (2), dia em que serão eleitas a rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.
A estrutura do Centro de Eventos Morangão passou por uma reformulação para receber com mais conforto os visitantes. A programação dos três dias de evento ainda conta com shows musicais, apresentações culturais, feiras de artesanato, farta culinária e a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.
TORTA DE ATÉ 500 KG
Esse ano a expectativa é de que sejam vendidas 30 mil fatias de torta. De acordo com Lair da Penha Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), entidade que realiza a festa, não irá faltar torta para quem participar da festa.
Serão preparadas centenas de tortas em tamanho normal, que rendem de 10 a 15 fatias. Além disso, as principais estrelas da festa são as tortas gigantes, uma com 300 quilos, que será fatiada para o público na tarde de sábado (03) e outra com aproximadamente 500 quilos, que será cortada no domingo (4), último dia da festa.
Quem quiser levar as tortas inteiras para casa, terá duas opções: uma de R$ 100 e outra de R$ 150, que rendem 10 e 15 fatias, respectivamente. O valor da fatia da torta será R$ 15.
SERVIÇO
34ª Festa do Morango
- Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins
- Data: 2 a 4 de agosto
- Ingressos (sexta-feira): entrada gratuita
- Ingressos (sábado): R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir de 19h
- Ingressos (domingo): R$ 20
- Onde comprar: à venda no site Tiketo
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira (02/08)
- 18h – Abertura dos portões
- 19h – Musical Noi Siamo La Storia
- 21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango
- 23h – Show com Os Carreteiros
- 2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
- Sábado (03/08)
- 10h – Abertura dos portões
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Show com Banda Brasitalia
- 13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente
- 14h – Corte da torta gigante
- 15h – Show com Andre Violette
- 17h – Pausa técnica
- 19h – Reabertura dos portões
- 20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues
- 22h – Show com Luiza Andrade
- 00h – Show com Banda Evidance
- 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
- Domingo (04/08)
- 08h – Missa
- 09h – Abertura dos portões
- 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo
- 12h – Show com Banda Brasitalia
- 13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori
- 14h – Corte da torta gigante
- 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
- 15h30 – Show com Priscila Ribeiro
- 19h – Encerramento da festa
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.