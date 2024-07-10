Festa do Morango de Pedra Azul terá torta gigante e shows

Torta gigante de morango em Pedra Azul Crédito: Divulgação

Festa do Morango de Pedra Azul, em Quem quiser curtir o frio das montanhas aproveitando as atrações da, em Domingos Martins , já pode comprar o ingresso. Estão à venda, de forma on-line, o primeiro lote das entradas para quem quiser se deliciar com a festa mais doce das montanhas.

Este ano o evento será realizado entre os dias 2 e 4 de agosto, e terá atrações culturais, gastronômicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 a inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (2), dia em que serão eleitas a rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.

A estrutura do Centro de Eventos Morangão passou por uma reformulação para receber com mais conforto os visitantes. A programação dos três dias de evento ainda conta com shows musicais, apresentações culturais, feiras de artesanato, farta culinária e a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.

Festa do Morango vai acontecer no Morangão Crédito: Divulgação

TORTA DE ATÉ 500 KG

Esse ano a expectativa é de que sejam vendidas 30 mil fatias de torta. De acordo com Lair da Penha Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), entidade que realiza a festa, não irá faltar torta para quem participar da festa.

Serão preparadas centenas de tortas em tamanho normal, que rendem de 10 a 15 fatias. Além disso, as principais estrelas da festa são as tortas gigantes, uma com 300 quilos, que será fatiada para o público na tarde de sábado (03) e outra com aproximadamente 500 quilos, que será cortada no domingo (4), último dia da festa.

Quem quiser levar as tortas inteiras para casa, terá duas opções: uma de R$ 100 e outra de R$ 150, que rendem 10 e 15 fatias, respectivamente. O valor da fatia da torta será R$ 15.

SERVIÇO

34ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins Data: 2 a 4 de agosto

2 a 4 de agosto Ingressos (sexta-feira): entrada gratuita

entrada gratuita Ingressos (sábado): R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir de 19h

R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir de 19h Ingressos (domingo): R$ 20

R$ 20 Onde comprar: à venda no site Tiketo

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (02/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Musical Noi Siamo La Storia

21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Sábado (03/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com Andre Violette

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues

22h – Show com Luiza Andrade

00h – Show com Banda Evidance

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Priscila Ribeiro

19h – Encerramento da festa