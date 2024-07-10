Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerca de 500 kg

Festa do Morango de Pedra Azul terá torta gigante e shows

Curtir um friozinho e ainda se divertir! Festa do Morango vai ter três dias de atividades e promete programação variada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 14:00

Festa do Morango de Pedra Azul abre vendas e terá Torta gigante e shows
Torta gigante de morango em Pedra Azul Crédito: Divulgação
Quem quiser curtir o frio das montanhas aproveitando as atrações da Festa do Morango de Pedra Azul, em Domingos Martins, já pode comprar o ingresso. Estão à venda, de forma on-line, o primeiro lote das entradas para quem quiser se deliciar com a festa mais doce das montanhas.
Este ano o evento será realizado entre os dias 2 e 4 de agosto, e terá atrações culturais, gastronômicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 a inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (2), dia em que serão eleitas a rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.
A estrutura do Centro de Eventos Morangão passou por uma reformulação para receber com mais conforto os visitantes. A programação dos três dias de evento ainda conta com shows musicais, apresentações culturais, feiras de artesanato, farta culinária e a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.
Festa do Morango de Pedra Azul abre vendas e terá Torta gigante e shows
Festa do Morango vai acontecer no Morangão Crédito: Divulgação

TORTA DE ATÉ 500 KG

Esse ano a expectativa é de que sejam vendidas 30 mil fatias de torta. De acordo com Lair da Penha Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), entidade que realiza a festa, não irá faltar torta para quem participar da festa.
Serão preparadas centenas de tortas em tamanho normal, que rendem de 10 a 15 fatias. Além disso, as principais estrelas da festa são as tortas gigantes, uma com 300 quilos, que será fatiada para o público na tarde de sábado (03) e outra com aproximadamente 500 quilos, que será cortada no domingo (4), último dia da festa.
Quem quiser levar as tortas inteiras para casa, terá duas opções: uma de R$ 100 e outra de R$ 150, que rendem 10 e 15 fatias, respectivamente. O valor da fatia da torta será R$ 15.

SERVIÇO

34ª Festa do Morango
  • Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins
  • Data: 2 a 4 de agosto
  • Ingressos (sexta-feira): entrada gratuita
  • Ingressos (sábado): R$ 20 até 17h e R$ 40 a partir de 19h
  • Ingressos (domingo): R$ 20
  • Onde comprar: à venda no site Tiketo

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira (02/08)
  • 18h – Abertura dos portões
  • 19h – Musical Noi Siamo La Storia
  • 21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango
  • 23h – Show com Os Carreteiros
  • 2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
  • Sábado (03/08)
  • 10h – Abertura dos portões
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Show com Banda Brasitalia
  • 13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente
  • 14h – Corte da torta gigante
  • 15h – Show com Andre Violette
  • 17h – Pausa técnica
  • 19h – Reabertura dos portões
  • 20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues
  • 22h – Show com Luiza Andrade
  • 00h – Show com Banda Evidance
  • 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
  • Domingo (04/08)
  • 08h – Missa
  • 09h – Abertura dos portões
  • 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo
  • 12h – Show com Banda Brasitalia
  • 13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori
  • 14h – Corte da torta gigante
  • 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
  • 15h30 – Show com Priscila Ribeiro
  • 19h – Encerramento da festa
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Veja Também

Rapper Orochi desembarca em Vila Velha para show repleto de hits

Estação Leopoldina é reinaugurada e vira centro cultural; veja fotos

Vanessa da Mata fará show gratuito em Vitória no Festival da Baleia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pedra Azul Festa Festas Domingos Martins
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados