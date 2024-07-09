Rapper Orochi desembarca em Vila Velha para show repleto de hits

O cantor Orochi estará no ES em julho Crédito: JP Maia/Divulgação

Os fãs capixabas de rap podem comemorar. O cantor Orochi, um dos maiores nomes da cena no Brasil, é a primeira atração confirmada na Festa Push, no dia 20 de julho. O evento, que acontece no Boulevard Shopping Vila Velha, promete um line-up composto por seis atrações - ainda não divulgadas.

O carioca Orochi, conhecido nas batalhas de rap de São Gonçalo, conta com diversos sucessos na bagagem, como “Amor de Fim de Noite”, “Celebridade” e “Mesma História”. Além disso, o artista possui 7,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais.

Os ingressos já estão à venda através da plataforma Nosso Ticket e estão disponíveis por R$ 50 (pista) e R$ 70 (backstage). Segundo a organização, o público pode esperar uma mistura de ritmos, como hip-hop, trap, funk, bass e música eletrônica.

Ao longo dos anos, a festa já atraiu um público direto de mais de 250 mil pessoas, realizando eventos em locais inusitados como motéis, fábricas, barcos e parques. Artistas internacionais como Flo Rida, Sublime, UZ e Lil Jon, bem como ícones nacionais como Raimundos, Bonde do Tigrão e Mr. Catra, já marcaram presença na Push.

Com 14 anos de história, a Festa Push se destaca por incorporar temas inovadores, decorações inéditas e brindes criativos, sempre promovendo a democracia cultural. Desde sua fundação em 2010, a festa realizou 40 edições locais em Belo Horizonte e participou de grandes festivais de música eletrônica como o BHDF, ao lado de artistas renomados como Avicii, Fatboy Slim, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki e Major Lazer.

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