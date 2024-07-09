Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Rapper Orochi desembarca em Vila Velha para show repleto de hits
Programação

Rapper Orochi desembarca em Vila Velha para show repleto de hits

Cantor se apresenta no dia 20 de julho. Além de Orochi, a festa promete um line-up composto por seis atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 14:30

Orochi
O cantor Orochi estará no ES em julho Crédito: JP Maia/Divulgação
Os fãs capixabas de rap podem comemorar. O cantor Orochi, um dos maiores nomes da cena no Brasil, é a primeira atração confirmada na Festa Push, no dia 20 de julho. O evento, que acontece no Boulevard Shopping Vila Velha, promete um line-up composto por seis atrações - ainda não divulgadas.
O carioca Orochi, conhecido nas batalhas de rap de São Gonçalo, conta com diversos sucessos na bagagem, como “Amor de Fim de Noite”, “Celebridade” e “Mesma História”. Além disso, o artista possui 7,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais.
Os ingressos já estão à venda através da plataforma Nosso Ticket e estão disponíveis por R$ 50 (pista) e R$ 70 (backstage). Segundo a organização, o público pode esperar uma mistura de ritmos, como hip-hop, trap, funk, bass e música eletrônica.
Ao longo dos anos, a festa já atraiu um público direto de mais de 250 mil pessoas, realizando eventos em locais inusitados como motéis, fábricas, barcos e parques. Artistas internacionais como Flo Rida, Sublime, UZ e Lil Jon, bem como ícones nacionais como Raimundos, Bonde do Tigrão e Mr. Catra, já marcaram presença na Push.
Com 14 anos de história, a Festa Push se destaca por incorporar temas inovadores, decorações inéditas e brindes criativos, sempre promovendo a democracia cultural. Desde sua fundação em 2010, a festa realizou 40 edições locais em Belo Horizonte e participou de grandes festivais de música eletrônica como o BHDF, ao lado de artistas renomados como Avicii, Fatboy Slim, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki e Major Lazer.

SERVIÇO

  • Festa Push!
  • Quando: 20 de julho
  • Onde: Boulevard Shopping Vila Velha
  • Ingressos:  R$ 50 (pista) e R$ 70 (backstage) no site Nosso Ticket

Veja Também

Vanessa da Mata fará show gratuito em Vitória no Festival da Baleia

Festival de Itaúnas 2024 terá shows, concurso de música e dança

Após concurso, MUG escolhe samba-enredo para o Carnaval de Vitória 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Vila Velha Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente
Imagem de destaque
5 sobremesas para o outono que trazem mais conforto e sabor para os dias amenos
Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados