Cidade das montanhas do ES terá relógios turísticos “instagramáveis”

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai instalar, a partir deste mês, três relógios turísticos equipados com termômetro e design arquitetônico pensado para harmonizar com a paisagem e a identidade cultural do município da Região Serrana do Espírito Santo.



Os novos relógios turísticos serão instalados no distrito do Caxixe e em dois pontos às margens da BR 262, no distrito de São João de Viçosa e no Bairro Vila Betânia.