Turismo

Cerejeiras iniciam floração no interior de Alfredo Chaves; veja como visitar

Bosque no distrito de São Bento de Urânia permite visitação gratuita durante o inverno

As cerejeiras de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, estão começando a colorir o interior da cidade. No distrito de São Bento de Urânia, a 45 km da sede do município, árvores de uma propriedade privada já deram início à floração. O espaço pode ser visitado diariamente de forma gratuita. >