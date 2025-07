Fazenda de Cachoeiro concorre a prêmio na revista Globo Rural

A Fazenda Giori é especializada na produção de café conilon, com 40 mil pés cultivados e mais 60 mil em preparação. Crédito: Fazenda Giori/Instagram

A Fazenda Giori, localizada em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, está entre as finalistas do Prêmio Fazenda Sustentável, promovido pela revista Globo Rural.



Especializada na produção de café conilon, com 40 mil pés cultivados e mais 60 mil em preparação, a fazenda também investe na criação de abelhas, produção de leite com gado Jersey, fabricação de queijos, cultivo de cacau, abacate e açaí.

A produção segue os princípios da agricultura biodinâmica, que entende a terra como um organismo vivo e promove a convivência harmoniosa entre pessoas, plantas e animais, sem uso de agrotóxicos, adubos químicos ou transgênicos.

A Fazenda Giori também garante condições de trabalho éticas, com todos os funcionários registrados, protegidos com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e livres de exposição a substâncias tóxicas. É uma prática que alia cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.

“A indicação é motivo de orgulho. É um reconhecimento que inspira outras propriedades de Cachoeiro a adotar práticas sustentáveis e inovadoras no campo”, comentou a prefeitura do Sul do Espírito Santo em suas redes sociais.

