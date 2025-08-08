Pitadas

Novo bar de Vitória aposta em 'fusion food' e alta coquetelaria

Conheça o Cuco Gastrobar, aberto recentemente na Mata da Praia. Veja também: novo restaurante no Shopping Praia da Costa e curso com degustações de chá a chocolate

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 06:00

Pork 'n' corn: pancetta com chutney de tomate e musseline de milho com beterraba Crédito: Cuco/Acervo

Aberto recentemente em Vitória, o Cuco Gastrobar fica praticamente escondido em um dos pólos gastronômicos mais movimentados da Capital, entre os bairros Mata da Praia e República. Mas quem o encontra, dificilmente se arrepende da experiência vivida ali, regada a boa música ambiente, ótimos drinques e comida criativa, bem-feita e muito saborosa.

São exemplo as lulinhas salteadas com pimenta gochujang, nata e bacon (R$ 78), o yakitori (espetinho ao estilo japonês) de camarão e abacaxi com farofa cítrica e aioli de bisque (R$ 45) e os brócolis braseados com nuts e homus (R$ 42), opções que nossa reportagem provou em visita feita esta semana, com recursos próprios.

Lulinhas salteadas com pimenta coreana e bacon: entrada que surpreende Crédito: Cuco/Acervo

Na carta de bebidas, destacamos o Capsicum, excelente coquetel feito de tequila infusionada com pimenta-de-cheiro, xarope de coentro e limão (R$ 40). O Citratus, de cachaça com chá-mate, xarope de capim-santo e limão (R$ 36), também entrega bons goles. De sobremesa, a única opção é o bolo de azeite com geleia de fruta da estação, nuts caramelizadas e creme inglês (R$ 40).

Com pimenta-de-cheiro e coentro, o Capsicum é destaque na carta de drinques Crédito: Cuco/Acervo

A coquetelaria de alto nível e a promissora cozinha autoral no estilo fusion food, que combina elementos de diferentes tradições gastronômicas, formam a base do Cuco, cujo cardápio traz apenas opções para compartilhar. As mesas (algumas com cadeiras de praia), ficam em uma varanda aconchegante, sob luz baixa.

No comando da casa estão os irmãos Caio e Caique Miranda Simões. Caio é formado em Engenharia Civil, mas rendeu-se à gastronomia e atua como chef executivo. Estudou na Le Cordon Bleu de São Paulo e trabalhou em restaurantes renomados da capital paulista, como D.O.M., Borgo Mooca e Animus.

O Cuco funciona de terça a sexta, das 18h30 às 23h, e aos sábados, das 17h às 22h. O endereço é Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, na alameda que passa ao lado do restaurante Cia do Caranguejo. Mais informações e reservas: (27) 99707-9769 e @cuco.gastrobar.

Restaurante das montanhas chega à Grande Vitória

O restaurante Empório 85 Wine Bar, de Domingos Martins, ganhará ainda este ano uma unidade na Grande Vitória. A nova casa funcionará em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, em uma estrutura de aproximadamente 700 metros quadrados. A inauguração está prevista para dezembro.

A proposta do restaurante contempla as culinárias brasileira e italiana, sob o comando do chef carioca João Vieira. No endereço canela-verde, o funcionamento será no almoço e no jantar, com a modalidade à la carte. Menu executivo durante a semana também está nos planos. Mais informações: @emporio85winebar.



Restaurante foi inaugurado há quatro anos em Domingos Martins Crédito: Empório 85/Acervo

Curso promove experiências sensoriais do chá ao chocolate

Nos dias 11, 12 e 13 de setembro, Vitória recebe um curso inédito para entusiastas de chás, cafés, azeites, chocolates, queijos e vinhos e todas as suas possibilidades sensoriais, no UVV Highline, na Enseada do Suá.

Trata-se do workshop Desenvolvimento Sensorial e Estratégias de Mercado, voltado para profissionais das áreas de marketing, branding, hospitalidade, turismo, gastronomia e criação. As aulas propõem um mergulho na escuta dos sentidos e no uso estratégico das sensações como ferramenta de diferenciação no mercado.

Chás artesanais produzidos no ES farão parte do curso Crédito: Studio Pac

O treinamento será conduzido pelos especialistas ⁠Bárbara Borges (Pranai Chás), Bruna Bise (Koisas de Minas), Francielly Ramos (Gran Cave), Alexandre Pontual (Ana Bandeira Chocolates), Kellyman Prata (azeites), Marcelo Moreno (cafés), Cleo Reis (matcha), Letícia Paiva (cafés especiais) e Roberta Aguilar (Khas Café).

As inscrições já estão abertas no site www.uvv.br e o valor total do investimento é R$ 1.500. Mais informações: [email protected] ou (27) 99946-0087.

Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 7/08/2025.

