Culinária

5 receitas com brócolis para o almoço

Veja como usar esse vegetal para criar pratos deliciosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Brócolis e couve-flor gratinados com queijo (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Brócolis e couve-flor gratinados com queijo Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock
O brócolis é um alimento altamente nutritivo, rico em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes que contribuem para a saúde do organismo. Sua versatilidade na cozinha é um grande diferencial, pois pode ser consumido de diversas maneiras, sendo uma ótima opção para deixar o almoço mais saboroso.
A seguir, confira 5 receitas com brócolis para o almoço!

Brócolis e couve-flor gratinados com queijo

Ingredientes:
  • Floretes de 1/2 brócolis
  • Floretes de 1/2 couve-flor
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe o brócolis e a couve-flor por 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo bem para formar uma pastinha dourada. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo constantemente para não empelotar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar. Em um refratário, distribua o brócolis e a couve-flor e despeje o molho branco por cima. Polvilhe a muçarela e o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de brócolis com frango

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, os ovos, o brócolis, o azeite e o sal até obter uma mistura homogênea. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente e unte com um pouco de azeite. Despeje uma concha pequena de massa e espalhe formando um disco fino. Cozinhe por cerca de 1 minuto ou até dourar. Vire e doure do outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate e o brócolis picado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo bem, até que o recheio fique úmido, mas não muito líquido. Coloque um pouco do recheio no centro de cada panqueca e enrole. Sirva em seguida.

Arroz com brócolis

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o arroz e mexa por alguns minutos para refogar bem. Acrescente a água quente e tempere com sal. Deixe cozinhar até a água secar completamente. Desligue o fogo e tampe a panela por alguns minutos para o arroz descansar. Após, solte os grãos com um garfo e adicione o brócolis. Misture delicadamente para que o brócolis fique bem distribuído no arroz. Adicione uma pitada de pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Macarrão com brócolis e alho (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)
Macarrão com brócolis e alho Crédito: OlgaBombologna | Shutterstock

Macarrão com brócolis e alho

Ingredientes:
  • 250 g de macarrão tipo espaguete
  • 1 maço de brócolis picado
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Amêndoas laminadas torradas para finalizar
  • Água
Modo de preparo:
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra, reservando um pouco da água do cozimento (aproximadamente 1/2 xícara de chá). Enquanto o macarrão cozinha, corte o brócolis em pedaços pequenos. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe o brócolis por 3 minutos. Escorra e reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue até dourar levemente, sem deixar queimar. Acrescente o brócolis cozido à frigideira com o alho e refogue por 2 minutos. Adicione o macarrão cozido e misture bem. Acrescente um pouco da água do cozimento reservada para deixar o prato mais úmido. Tempere com pimenta-do-reino. Sirva com as amêndoas laminadas.

Salada de brócolis com molho de iogurte

Ingredientes:
Salada
  • 1 maço de brócolis
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 cebola-roxa fatiada
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • Água
Molho de iogurte
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Lave bem o brócolis e corte em pequenos floretes. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe o brócolis por 3 minutos. Após o cozimento, escorra e mergulhe imediatamente em uma tigela com água gelada para manter a cor vibrante e a textura crocante.
Em uma tigela, misture o iogurte natural, o azeite, a mostarda e o suco de limão. Adicione o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar um molho homogêneo. Em uma tigela grande, misture o brócolis, a cenoura, a cebola-roxa e os tomates-cereja. Acrescente as nozes e regue com o molho de iogurte. Misture bem para envolver todos os ingredientes. Deixe a salada descansar na geladeira por cerca de 15 minutos para realçar os sabores. Sirva em seguida.

