7 receitas de salada com quinoa para ajudar a emagrecer

A quinoa é um ingrediente versátil e altamente nutritivo que pode ser uma opção saudável para incluir na dieta. Além de ser uma excelente fonte de proteína, ela também é rica em fibras, tornando-a uma escolha ideal para quem busca emagrecer e ganhar massa muscular.
Abaixo, confira sete receitas de salada com quinoa para ajudar a emagrecer!
Salada de quinoa com grão-de-bico, tomate e pepino
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 300 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 pepino descascado e cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 500 ml de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e cominho a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com o caldo de legumes, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma saladeira, coloque o grão-de-bico, a quinoa, o pepino, o tomate e a cebola-roxa e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.
Salada de quinoa com espinafre e morango
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de morango cortado em fatias
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de vinagre de framboesa
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Adicione o espinafre , o morango e as nozes e reserve. Em um recipiente, coloque o vinagre de framboesa, o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.
Salada de quinoa com legumes grelhados
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 abobrinha picada
- 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1 berinjela picada
- 1 cenoura picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, manjericão, coentro e salsa a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a abobrinha, o pimentão, a berinjela e a cenoura e refogue até ficarem dourados. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Junte a quinoa e reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o manjericão, o coentro, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.
Salada de quinoa com abóbora e nozes
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de abóbora descascada e cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- Suco de 1 laranja
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abóbora, regue com azeite e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficar macia. Retire do forno e disponha na saladeira. Acrescente as nozes e misture. Tempere com o suco de laranja, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com abacate e tomate
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 abacate descascado e cortado em fatias
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Suco de 1 limão
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas
- 1 xícara de chá de folhas de alface-roxa fatiadas
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula silvestre
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa , cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e transfira para uma saladeira. Adicione o abacate, as folhas de alface-roxa, as folhas de rúcula silvestre e o tomate-cereja e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e acrescente as fatias de cebola-roxa e a salsinha. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com atum e feijão-preto
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 170 g de atum sólido ao natural desfiado
- 200 g de feijão-preto
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Azeite, cominho, coentro e pimenta-caiena a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o feijão-preto e misture. Cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão, abra a panela e escorra a água. Reserve.
Em outra panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Junte o atum, o feijão-preto, o milho-verde e o pimentão vermelho e misture. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o cominho, o coentro e a pimenta-caiena e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com ricota e frango
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 peito de frango grelhado e desfiado
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada
- Folhas de 1 maço de alface
- Suco de 1 limão
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Adicione o frango, a ricota, o tomate, a cebola-roxa e as folhas de alface e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Sirva em seguida.