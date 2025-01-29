6 receitas práticas com lentilha para aumentar a saciedade

A lentilha é uma leguminosa muito saborosa e tradicional na alimentação dos brasileiros. E, seja por sua versatilidade ou benefícios ao corpo, se tornou perfeita para incluir nas dietas, especialmente para quem deseja perder alguns quilos. Isso porque, assim como outros tipos de grãos, ela reduz a velocidade de absorção de uma refeição, diminuindo o apetite e a liberação de hormônios que interferem no ganho de peso.
A seguir, confira seis receitas práticas com lentilha para aumentar a saciedade!
Panqueca de lentilha vermelha
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 300 ml de água
- 1 colher de sopa de cebola desidratada
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de azeite
- Cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
- Água para deixar de molho
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a lentilha e lave em água corrente. Transfira os grãos para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e cozinhe até desgrudar do fundo. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.
Sopa de lentilha
Ingredientes:
- 300 g de lentilha
- 1 cenoura descascada e ralada
- 300 ml de água
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, azeite, orégano e cebolinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, desligue o fogo e, com cuidado, escorra a água. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione metade da cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, o sal e 300 ml de água e cozinhe por 12 minutos, sem mexer. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o restante da cebola, a cenoura, o tomate, a cebolinha e o orégano e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, despeje a mistura na panela com a lentilha e misture bem. Sirva em seguida.
Arroz com lentilha e cebola caramelizada
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 xícaras de chá de arroz integral
- 4 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas
- 8 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de pimenta síria
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve a água e a lentilha. Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione 3 cebolas e doure. Acrescente o arroz integral e refogue até começar a brilhar.
Junte a lentilha e a água, tempere com sal, tampe a panela e cozinhe até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola, reduza o fogo e cozinhe até caramelizar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o arroz, coloque a pimenta síria e misture bem. Sirva em seguida.
Hambúrguer de lentilha vermelha com quinoa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 ovos
- 1 l de caldo de carne caseiro
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a lentilha, a quinoa, o sal e a cebola e cubra com o caldo de carne. Leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de um garfo, amasse bem os grãos. Acrescente os ovos, a farinha de trigo integral, a farinha de rosca, o alho, a cenoura e a salsinha e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos para ficar no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Lentilha refogada com espinafre e alho
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha
- 3 xícaras de chá de água
- 1 maço de espinafre picado
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em uma panela, adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que os grãos fiquem macios, mas sem desmanchar. Escorra a água e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados e aromáticos. Acrescente o espinafre e mexa até murchar levemente. Adicione a lentilha cozida à panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho, e misture bem para incorporar os sabores. Regue com suco de limão e sirva em seguida.
Purê de lentilha com batata-doce
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 batatas-doces
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Água fervente
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a lentilha e a água e leve ao fogo médio por 15 a 20 minutos, até os grãos ficarem macios. Escorra a água e reserve. Descasque as batatas-doces, corte em cubos e cozinhe em outra panela com água fervente até ficarem macias. Escorra a água e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cúrcuma e misture. Em um processador ou liquidificador, bata a lentilha e a batata-doce cozida com o refogado até obter um creme homogêneo. Se necessário, adicione um pouco de água para ajustar a consistência. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture bem e sirva quente.