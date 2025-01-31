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Alimentação

7 receitas de saladas proteicas para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para aumentar a massa muscular
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 19:30

Salada de grão-de-bico com espinafre (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)
Salada de grão-de-bico com espinafre Crédito: olepeshkina | Shutterstock

As saladas proteicas são ótimas para quem deseja ganhar massa muscular. Preparadas com ingredientes que contêm nutrientes necessários para uma alimentação saudável, como soja, grão-de-bico e nozes, também favorecem a hipertrofia devido à quantidade de proteínas presentes em sua composição. Além disso, podem ser combinadas com folhas para aumentar a saciedade e satisfazer o desejo de quem adora um prato bem colorido.

A seguir, confira sete receitas de saladas proteicas para inserir na dieta!

Salada de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes:

  • 800 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 500 g de folhas de espinafre picadas
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o grão-de-bico e as folhas de espinafre e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada com frango e nozes

Ingredientes:

  • 1 peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/2 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 1 xícara de chá de iogurte natural
  • Folhas 1 maço de alface fatiadas
  • Suco de 1 limão
  • 395 g de milho-verde
  • Água
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peito de frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango, descartando os ossos. Após, em um recipiente, coloque o frango desfiado, as nozes, o milho-verde, as folhas de alface e o manjericão. Misture delicadamente. Em um recipiente, misture o iogurte com o sal e o suco de limão. Sirva o molho com a salada.

Salada de tofu com pimentão e gengibre

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de tofu picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 pimentão verde sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de gengibre ralado
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de vinagre branco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o tofu, a cebola e os pimentões e misture. Adicione o gengibre e os tomates-cereja e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre. Sirva em seguida.

Salada de ricota com nozes e beterraba

Ingredientes:

  • 200 g de ricota amassada
  • 2 beterrabas cozidas, descascadas e cortadas em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • Folhas de 1 maço de alface fatiadas
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a ricota e a beterraba e misture delicadamente. Adicione a cenoura, as folhas de alface e as nozes e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.

Salada de edamame com tomate, manjericão e muçarela de búfala (Imagem: KOHUKU | Shutterstock)
Salada de edamame com tomate, manjericão e muçarela de búfala Crédito: KOHUKU | Shutterstock

Salada de edamame com tomate, manjericão e muçarela de búfala

Ingredientes:

  • 200 g de soja verde (edamame)
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela de búfala em bolinha
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o edamame, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira para um recipiente. Adicione os demais ingredientes e misture. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de quinoa com chia

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de quinoa
  • 5 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 pepino descascado e picado
  • 5 colheres de chá de chia
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio até a água secar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o espinafre, o abacaxi, o pepino, a quinoa e a chia e misture. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de atum com feijão-preto e milho

Ingredientes:

  • 170 g de atum ao natural escorrido
  • 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Folhas de 1 maço de alface
  • Azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o atum, o feijão-preto, o milho-verde, o pimentão vermelho, a cebola-roxa e as folhas de alface e misture. Tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

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