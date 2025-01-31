7 receitas de saladas proteicas para incluir na dieta

Em uma panela, coloque o peito de frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango, descartando os ossos. Após, em um recipiente, coloque o frango desfiado, as nozes, o milho-verde, as folhas de alface e o manjericão. Misture delicadamente. Em um recipiente, misture o iogurte com o sal e o suco de limão. Sirva o molho com a salada.