4 receitas de quiches proteicas para o almoço

A quiche proteica é uma excelente opção de refeição para o almoço, pois combina sabor, praticidade e um alto valor nutricional. Rico em proteínas, ela ajuda a promover saciedade prolongada, reduzindo a fome ao longo do dia, além de fornecer os nutrientes necessários para a manutenção e o ganho de massa muscular.
A seguir, confira quatro receitas de quiches proteicas para o almoço!
Quiche de frango com cottage
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 2 colheres de sopa de água gelada
Recheio
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de queijo cottage
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e misture bem. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e o queijo cottage, misturando bem.
Adicione o frango temperado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.
Quiche de queijo coalho e tomate seco
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água)
Recheio
- 4 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 150 g de queijo coalho cortado em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de orégano
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o azeite, o ovo, a linha hidratada e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e adicione o leite, o queijo, o tomate seco e a cebola refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture bem. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe de maneira uniforme.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com salsinha picada antes de servir.
Quiche de cogumelo e tofu
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água)
Recheio
- 200 g de tofu firme
- 1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas sem açúcar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1/2 colher de chá de açafrão-da-terra
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite, o sal e a linhaça hidratada. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue por cerca de 5 minutos até ficarem macios. Reserve. No liquidificador, bata o tofu, o leite vegetal, a levedura nutricional, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Misture esse creme com os cogumelos refogados. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar levemente e firmar. Sirva com a salsinha picada.
Quiche de espinafre com queijo feta
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 2 colheres de sopa de água gelada
Recheio
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 100 g de queijo feta esfarelado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o azeite, o ovo e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos até dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o espinafre picado e refogue por cerca de 2 minutos, apenas até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e misture bem.
Adicione o queijo feta e a noz-moscada, misturando tudo. Junte o espinafre refogado à mistura e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.