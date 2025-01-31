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4 receitas de quiches proteicas para o almoço

Veja como preparar opções fáceis e nutritivas para deixar a sua refeição deliciosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 13:30

Quiche de frango com cottage (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock)
Quiche de frango com cottage Crédito: Jiri Hera | Shutterstock
A quiche proteica é uma excelente opção de refeição para o almoço, pois combina sabor, praticidade e um alto valor nutricional. Rico em proteínas, ela ajuda a promover saciedade prolongada, reduzindo a fome ao longo do dia, além de fornecer os nutrientes necessários para a manutenção e o ganho de massa muscular.
A seguir, confira quatro receitas de quiches proteicas para o almoço!

Quiche de frango com cottage

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada

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Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de queijo cottage
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango desfiado, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, e misture bem. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e o queijo cottage, misturando bem.
Adicione o frango temperado e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.

Quiche de queijo coalho e tomate seco

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água)
Recheio
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 150 g de queijo coalho cortado em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de orégano
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o azeite, o ovo, a linha hidratada e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo e adicione o leite, o queijo, o tomate seco e a cebola refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Misture bem. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe de maneira uniforme.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até o recheio firmar e dourar levemente. Finalize com salsinha picada antes de servir.
Quiche de cogumelo e tofu (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Quiche de cogumelo e tofu Crédito: Oksana Mizina | Shutterstock

Quiche de cogumelo e tofu

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de linhaça hidratada (1 colher de sopa de linhaça triturada + 3 colheres de sopa de água)
Recheio
  • 200 g de tofu firme
  • 1 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas sem açúcar
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1/2 colher de chá de açafrão-da-terra
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, o azeite, o sal e a linhaça hidratada. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos para dar liga. Forre uma forma de fundo removível, pressionando a massa com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue por cerca de 5 minutos até ficarem macios. Reserve. No liquidificador, bata o tofu, o leite vegetal, a levedura nutricional, o açafrão-da-terra, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Misture esse creme com os cogumelos refogados. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar levemente e firmar. Sirva com a salsinha picada.

Quiche de espinafre com queijo feta

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de água gelada
Recheio
  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 100 g de queijo feta esfarelado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o azeite, o ovo e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos até dar liga. Abra a massa em uma forma de fundo removível, pressionando com as mãos para cobrir o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o espinafre picado e refogue por cerca de 2 minutos, apenas até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, bata os ovos com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o leite e misture bem.
Adicione o queijo feta e a noz-moscada, misturando tudo. Junte o espinafre refogado à mistura e mexa até incorporar os ingredientes. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até a superfície dourar e o recheio firmar. Sirva em seguida.

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