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5 receitas saudáveis e práticas para levar na marmita

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos para incluir na dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 13:30

Salmão com ervas e aspargos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Salmão com ervas e aspargos Crédito: Ground Picture | Shutterstock
Seguir uma dieta exige comprometimento, especialmente quando chega o momento de preparar a marmita. No entanto, com um pouco de planejamento e criatividade, é possível criar refeições que sejam tanto nutritivas quanto saborosas. Ao escolher os ingredientes certos e balancear as porções, é possível manter uma alimentação saudável sem abrir mão do prazer de comer.
A seguir, confira cinco receitas saudáveis para incluir na marmita!

Salmão com ervas e aspargos

Ingredientes:
  • 1 filé de salmão
  • 1 maço de aspargo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho e orégano a gosto
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino, tomilho e orégano. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Após, transfira o peixe para uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Reserve.
Em água corrente, lave os aspargos e, com a ajuda de uma faca, corte as partes duras. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os aspargos e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o salmão com o aspargo.

Arroz integral com legumes e ovo cozido

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de arroz integral
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados e cozidos
  • 1 cenouradescascada e ralada
  • 1 ovo cozido, descascado e picado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue até começar a brilhar. Reduza o fogo, cubra com a água e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o arroz, os legumes e o ovo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Lasanha de abobrinha com ricota e espinafre

Ingredientes:
  • 2 abobrinhas cortadas em fatias finas (no sentido do comprimento)
  • 1 xícara de chá de ricota esfarelada
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 190 g de molho de tomate
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e pedras de gelo a gosto
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as fatias de abobrinha e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e cozinhe por 1 minuto. Desligue o fogo e transfira as folhas para um recipiente com a água e as pedras de gelo para interromper o cozimento. Escorra e reserve.
Em um refratário, faça uma camada com as fatias de abobrinha e cubra com a ricota, o espinafre e o molho de tomate. Repita o processo até preencher todo o recipiente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Salada de lentilha com queijo branco (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)
Salada de lentilha com queijo branco Crédito: margouillat photo | Shutterstock

Salada de lentilha com queijo branco

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 100g de queijo branco esfarelado
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 xícara de chá de grãos de romã
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • Suco de 1 limão
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão fresco a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a lentilha com o queijo branco, os tomates-cereja, os grãos de romã, a cebola-roxa e as folhas de manjericão. Regue com azeite de oliva, o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem incorporados. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com frango e legumes

Ingredientes:
Salada
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 chuchudescascado e picado
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
Frango
  • 200 g de filé de frango cortado em tiras
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango, o suco de limão, o vinagre de maçã, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o chuchu, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macios. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite o frango até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e acrescente os legumes e a quinoa cozida. Mexa para incorporar e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

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