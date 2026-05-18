Caminhão carregado de areia perde controle e atinge casa em Cachoeiro

Um caminhão carregado de areia perdeu o controle e atingiu uma casa na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após o motorista realizar uma manobra.





Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais na residência.