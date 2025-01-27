6 receitas incríveis com peito de frango para o almoço

Enroladinho de peito de frango com bacon Crédito: Slawomir Fajer | Shutterstock

O peito de frango é um dos ingredientes mais versáteis e queridos na cozinha brasileira. Rico em proteínas e fácil de preparar, pode ser utilizado em uma variedade de receitas, agradando os mais diversos paladares. Com alguns ingredientes, é possível criar pratos saborosos e práticos para o almoço, além de variar o cardápio do dia a dia.

Confira 6 receitas com peito de frango para o almoço!

Enroladinho de peito de frango com bacon

Ingredientes:

4 peitos de frango

2 cebolas cortadas em fatias

2 dentes de alho amassados

100 g de bacon fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto

Palitos para atar

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Adicione a cebola e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon, atando com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango ao molho

Ingredientes:

1 kg peito de frangocortado em cubos

1/2 cebola picada

1/2 pimentão verde cortado em tiras finas

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 pitada de noz-moscada em pó

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite

125 ml de caldo de galinha

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola e o pimentão. Adicione o peito de frango, a noz-moscada e o caldo de galinha. Cozinhe por 15 minutos. Adicione a farinha de trigo e misture. Acrescente o leite e o sal e mexa bem até o caldo engrossar. Sirva em seguida.

Frango xadrez

Ingredientes:

500g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão verde cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de açúcar

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água para dissolver o amido de milho

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere os cubos de frango com sal, pimenta-do-reino e uma colher de sopa de molho de soja. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o óleo e refogue o frango até dourar levemente. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue os pimentões e a cebola até ficarem levemente macios, mas ainda crocantes.

No centro da frigideira, adicione o alho picado e deixe dourar rapidamente. Em seguida, adicione o restante do molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim. Em um recipiente, misture o amido de milho com a água até dissolver completamente. Adicione ao molho na frigideira. Mexa até que absorva levemente. Retorne o frango à frigideira, misture bem com o molho e os legumes. Cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.

peito de frango assado simples Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Peito de frango assado simples

Ingredientes:

3 peitos de frango

Suco de 1 laranja

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de pasta de amendoim

1 dente de alho amassado

1 pitada de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os peitos de frango e tempere com o suco de laranja e de limão, a páprica, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a pasta de amendoim. Em seguida, transfira o frango para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida com a salsinha.

Frango ao molho de mostarda

Ingredientes:

4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de creme de leite

3 colheres de sopa de mostarda dijon

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga em uma frigideira grande. Grelhe o frango em fogo médio-alto por 4-5 minutos de cada lado, até que fiquem dourados. Reserve os filés em um prato.

Na mesma frigideira, acrescente a cebola picada e refogue até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco e mexa bem. Deixe reduzir pela metade. Misture a mostarda e o creme de leite. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2-3 minutos. Volte os filés de frango à frigideira e deixe absorver o molho por 2 minutos. Transfira para o prato, decore com salsinha e sirva em seguida.

Peito de frango com batata

Ingredientes:

4 filés de peito de frango

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

Queijo parmesão ralado para gratinar

Água para cozinha as batatas

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com alho, suco de limão, páprica, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos para absorver o sabor. Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio por 5-7 minutos, apenas para pré-cozimento. Escorra e reserve.