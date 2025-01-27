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Culinária

6 receitas incríveis com peito de frango para o almoço

Veja como preparar pratos simples, ricos em proteínas e deliciosos para o seu dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 13:30

Enroladinho de peito de frango com bacon (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)
Enroladinho de peito de frango com bacon Crédito: Slawomir Fajer | Shutterstock
O peito de frango é um dos ingredientes mais versáteis e queridos na cozinha brasileira. Rico em proteínas e fácil de preparar, pode ser utilizado em uma variedade de receitas, agradando os mais diversos paladares. Com alguns ingredientes, é possível criar pratos saborosos e práticos para o almoço, além de variar o cardápio do dia a dia.
Confira 6 receitas com peito de frango para o almoço!

Enroladinho de peito de frango com bacon

Ingredientes:
  • 4 peitos de frango
  • 2 cebolas cortadas em fatias
  • 2 dentes de alho amassados
  • 100 g de bacon fatiado
  • Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto
  • Palitos para atar

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Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Adicione a cebola e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon, atando com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango ao molho

Ingredientes:
  • 1 kg peito de frangocortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 pimentão verde cortado em tiras finas
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 pitada de noz-moscada em pó
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 125 ml de caldo de galinha
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola e o pimentão. Adicione o peito de frango, a noz-moscada e o caldo de galinha. Cozinhe por 15 minutos. Adicione a farinha de trigo e misture. Acrescente o leite e o sal e mexa bem até o caldo engrossar. Sirva em seguida.

Frango xadrez

Ingredientes:
  • 500g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão verde cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água para dissolver o amido de milho
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os cubos de frango com sal, pimenta-do-reino e uma colher de sopa de molho de soja. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o óleo e refogue o frango até dourar levemente. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, refogue os pimentões e a cebola até ficarem levemente macios, mas ainda crocantes.
No centro da frigideira, adicione o alho picado e deixe dourar rapidamente. Em seguida, adicione o restante do molho de soja, o açúcar e o óleo de gergelim. Em um recipiente, misture o amido de milho com a água até dissolver completamente. Adicione ao molho na frigideira. Mexa até que absorva levemente. Retorne o frango à frigideira, misture bem com o molho e os legumes. Cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.
peito de frango assado simples (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
peito de frango assado simples Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Peito de frango assado simples

Ingredientes:
  • 3 peitos de frango
  • Suco de 1 laranja
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de pasta de amendoim
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 pitada de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os peitos de frango e tempere com o suco de laranja e de limão, a páprica, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a pasta de amendoim. Em seguida, transfira o frango para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida com a salsinha.

Frango ao molho de mostarda

Ingredientes:
  • 4 filés de peito de frango
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

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Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga em uma frigideira grande. Grelhe o frango em fogo médio-alto por 4-5 minutos de cada lado, até que fiquem dourados. Reserve os filés em um prato.
Na mesma frigideira, acrescente a cebola picada e refogue até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco e mexa bem. Deixe reduzir pela metade. Misture a mostarda e o creme de leite. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 2-3 minutos. Volte os filés de frango à frigideira e deixe absorver o molho por 2 minutos. Transfira para o prato, decore com salsinha e sirva em seguida.

Peito de frango com batata

Ingredientes:
  • 4 filés de peito de frango
  • 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Queijo parmesão ralado para gratinar
  • Água para cozinha as batatas
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os peitos de frango com alho, suco de limão, páprica, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 15 minutos para absorver o sabor. Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio por 5-7 minutos, apenas para pré-cozimento. Escorra e reserve.
Em uma assadeira, espalhe as batatas, regue com o azeite e tempere com orégano. Coloque os filés de frango por cima ou ao lado das batatas. Regue a assadeira com água para evitar que o frango e as batatas ressequem durante o cozimento. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos. Nos últimos 10 minutos, polvilhe queijo parmesão ralado por cima, e asse até dourar. Sirva em seguida.

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