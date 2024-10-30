5 receitas leves e econômicas com frango

Frango com vegetais Crédito: siamionau pavel | Shutterstock

O frango é um alimento versátil e acessível, tornando-se uma escolha popular para refeições rápidas, saudáveis e econômicas. Além de ser uma fonte rica em proteínas, é uma carne magra, o que o torna uma opção leve para quem busca uma dieta

A seguir, veja como preparar 4 receitas irresistíveis com esse ingrediente!

Frango com vegetais

Ingredientes:

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 batatas descascadas e picadas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Em panelas separadas, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Por último, coloque a cenoura e a batata e misture. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.

Arroz com frango e legumes

Ingredientes:

4 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 peito de frango cortado em cubos

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

1 xícara de chá de couve-flor picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte a vagem, os floretes de brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue até ficarem macios. Após, coloque o frango reservado e o arroz cozido e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Macarrão integral com frango

Ingredientes:

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 kg de peito de frango picado

1 colher de sopa de orégano

220 g de molho de tomate

300 g de macarrão integral tipo parafuso

300 ml de caldo de legumes caseiro

250 ml de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue por 2 minutos. Junte o frango e doure. Acrescente o molho de tomate, o caldo de galinha e os temperos e misture. Junte o macarrão e tampe a panela. Cozinhe por 1 minuto após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Frango com brócolis Crédito: siamionau pavel | Shutterstock

Frango com brócolis

Ingredientes:

500 g de filé de frango cortado em cubos

2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com a água e cozinhe até os floretes ficarem macios. Reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e limão. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o restante da cebola e doure. Acrescente o frango reservado e doure. Desligue o fogo, coloque os floretes de brócolis e misture. Sirva em seguida.

Frango com curry

Ingredientes:

1 peito de frango cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1/2 limão

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de curry

200 ml de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Acrescente o pimentão e a cebola e refogue até murcharem.