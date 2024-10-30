5 receitas leves e econômicas com frango

O frango é um alimento versátil e acessível, tornando-se uma escolha popular para refeições rápidas, saudáveis e econômicas. Além de ser uma fonte rica em proteínas, é uma carne magra, o que o torna uma opção leve para quem busca uma dieta .
A seguir, veja como preparar 4 receitas irresistíveis com esse ingrediente!
Frango com vegetais
Ingredientes:
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 batatas descascadas e picadas
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 colher de sopa de molho de tomate caseiro
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em panelas separadas, coloque a batata e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os vegetais fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Por último, coloque a cenoura e a batata e misture. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.
Arroz com frango e legumes
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 1 peito de frango cortado em cubos
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados
- 1 xícara de chá de couve-flor picada
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte a vagem, os floretes de brócolis, a couve-flor e a cenoura e refogue até ficarem macios. Após, coloque o frango reservado e o arroz cozido e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.
Macarrão integral com frango
Ingredientes:
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 kg de peito de frango picado
- 1 colher de sopa de orégano
- 220 g de molho de tomate
- 300 g de macarrão integral tipo parafuso
- 300 ml de caldo de legumes caseiro
- 250 ml de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue por 2 minutos. Junte o frango e doure. Acrescente o molho de tomate, o caldo de galinha e os temperos e misture. Junte o macarrão e tampe a panela. Cozinhe por 1 minuto após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Frango com brócolis
Ingredientes:
- 500 g de filé de frango cortado em cubos
- 2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com a água e cozinhe até os floretes ficarem macios. Reserve.
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e limão. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o restante da cebola e doure. Acrescente o frango reservado e doure. Desligue o fogo, coloque os floretes de brócolis e misture. Sirva em seguida.
Frango com curry
Ingredientes:
- 1 peito de frango cortado em cubos
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1/2 limão
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de curry
- 200 ml de leite de coco
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Acrescente o pimentão e a cebola e refogue até murcharem.
Junte o curry e o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e, se necessário, acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize salpicando com cheiro-verde e sirva em seguida.